Nam sinh Hải Phòng thắng cách biệt, giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

Trận tuần 1 tháng 2 quý I Đường lên đỉnh Olympia 26 diễn ra với bốn thí sinh tranh tài: Nguyễn Thanh Trúc (THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội), Nguyễn Như Ý (THPT Phan Chu Trinh, Đắk Lắk), Nguyễn Đức Minh (THPT Bãi Cháy, Quảng Ninh) và Nguyễn Đức Anh (THPT Nam Sách, Hải Phòng).

Phần thi Khởi động, Đức Anh tạo được ưu thế dẫn đầu với 80 điểm. Tiếp đến, Đức Minh 40 điểm, Thanh Trúc 10 điểm, Như Ý 5 điểm.

Đức Anh giành chiến thắng với điểm số cao.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 11 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Điền từ còn thiếu trong bản dịch thơ sau: “Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ/ Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không/ Cô em xóm núi xay ngô..../ Xay hết, lò than đã rực hồng”. Đức Anh giành được điểm với đáp án “Tối”.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi về từ còn thiếu trong bài hát Bầu trời xanh của tác giả Nguyễn Văn Quỳ. Đức Minh và Đức Anh có thêm 10 điểm với đáp án “Bầu trời”.

Ngay sau đó, Như Ý nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật, nhưng không chính xác.

Hàng ngang tiếp theo được lựa chọn có câu hỏi: Năm 2025, khối thi A01 dùng để xét tuyển đại học bao gồm các môn là Toán, Tiếng Anh và môn học nào nữa?

Đức Minh nhanh chóng nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật và đưa ra đáp án chính xác là “Thiên văn học”.

Sau hai phần thi, Đức Anh tiếp tục dẫn đầu với 100 điểm, Đức Minh 80 điểm, Thanh Trúc 10 điểm, Như Ý 5 điểm.

Phần thi Tăng tốc, Đức Anh tiếp tục thể hiện sự nhanh nhạy để gia tăng điểm số, củng cố vị trí dẫn đầu. Đức Anh 220 điểm, Đức Minh 110 điểm, Thanh Trúc 60 điểm, Như Ý 15 điểm.

Phần thi Về đích, Đức Anh lựa chọn gói câu hỏi 20 – 20 – 30 điểm. Cậu trả lời chính xác hai câu cuối và về vị trí với 270 điểm. Tiếp đó, cậu ghi thêm điểm số từ lượt thi của những thí sinh khác.

Đức Anh giành chiến thắng trận tuần với 310 điểm. Ảnh: FBCT

Kết quả chung cuộc trận tuần đầu tiên tháng 2 quý I Đường lên đỉnh Olympia 26, Nguyễn Đức Anh (THPT Nam Sách, Hải Phòng) giành vòng nguyệt quế với 310 điểm. Nguyễn Đức Minh (THPT Bãi Cháy, Quảng Ninh) về nhì với 110 điểm. Cùng xếp thứ ba, Nguyễn Thanh Trúc (THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội) 80 điểm và Nguyễn Như Ý (THPT Phan Chu Trinh, Đắk Lắk) 55 điểm.