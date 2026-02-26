Những sai lầm khiến bạn dễ 'mất lộc' ngày vía Thần Tài

Không dọn dẹp không gian thờ cúng

Vào ngày vía Thần Tài, việc dọn dẹp khu vực thờ cúng để đảm bảo sự trang nghiêm là điều đặc biệt quan trọng. Bàn thờ Thần Tài - Ông Địa vốn đặt ở vị trí thấp, thường gần cửa ra vào, nên càng cần được vệ sinh cẩn thận, tránh để bụi bám, mạng nhện hay vật dụng bày biện lộn xộn xung quanh.

Trong quan niệm dân gian, không gian thờ tự thiếu ngăn nắp có thể làm giảm tính linh thiêng, từ đó ảnh hưởng phần nào đến vận khí, tài lộc của gia chủ. Vì vậy, trước lễ cúng, nhiều người thực hiện nghi thức bao sái: dùng nước lá bưởi hoặc rượu gừng để lau tượng Thần Tài, làm sạch bát hương, chén nước, đồng thời thay hoa tươi, thay nước mới nhằm tạo sự thanh tịnh và tươm tất cho nơi thờ tự.

Đặt ban thờ ở nơi thiếu trang nghiêm

Một trong những điều tối kỵ trong ngày vía Thần Tài là bố trí bàn thờ ở vị trí không phù hợp, thiếu sự trang nghiêm và sạch sẽ. Theo quan niệm phong thủy, ban thờ Thần Tài - Ông Địa nên được đặt ở nơi thông thoáng, gọn gàng, có điểm tựa vững chắc vào tường và hướng ra cửa chính để đón sinh khí, thu hút tài lộc vào nhà.

Không gian đặt bàn thờ cần đủ sáng, tránh ẩm thấp, tối tăm hoặc bị che khuất. Gia chủ cũng nên tránh đặt bàn thờ gần nhà vệ sinh, nhà tắm, khu vực đổ rác, phòng ngủ hay những nơi thường xuyên ồn ào, lộn xộn, bởi đây là các vị trí bị cho là làm suy giảm sự tôn nghiêm và ảnh hưởng đến vận khí.

Việc lựa chọn vị trí phù hợp không chỉ thể hiện sự thành tâm mà còn được xem là yếu tố góp phần duy trì dòng năng lượng tích cực, giúp công việc làm ăn hanh thông, thuận lợi trong năm mới.

Lễ vật, hoa cúng không phù hợp

Trong ngày vía Thần Tài, mâm lễ cần được chuẩn bị chỉn chu, ưu tiên thực phẩm tươi mới, bày biện gọn gàng. Các món như thịt heo quay, tôm, trứng, xôi trong bộ tam sên... nên được chế biến trong ngày, tránh để nguội lạnh hay ôi thiu khi dâng cúng.

Hoa và trái cây cũng cần chọn loại tươi, màu sắc tươi sáng. Gia chủ nên ưu tiên hoa đồng tiền, hoa cúc vàng, cúc vạn thọ - những loài hoa mang ý nghĩa tài lộc, may mắn. Hoa quả héo úa, dập nát hoặc dùng đồ giả được xem là thiếu trang trọng trong dịp này.

Mâm cúng ngày vía Thần Tài ngày nay được sắp xếp, bày biện chỉn chu, đẹp mắt. Ảnh: VnExpress

Trang phục kém chỉnh tề, lịch sự

Bên cạnh việc chuẩn bị mâm cúng, trang phục của người thực hiện nghi lễ cũng được nhiều gia đình coi trọng trong ngày vía Thần Tài. Khi thắp hương, dâng lễ, gia chủ nên ăn mặc gọn gàng, lịch sự, thể hiện sự tôn nghiêm và thành tâm.

Trang phục quá xuề xòa, hở hang hoặc không phù hợp với không khí thờ cúng được cho là thiếu trang trọng. Dù không cần cầu kỳ, người làm lễ vẫn nên chọn quần áo kín đáo, sạch sẽ, tránh vừa cúng vừa nói cười ồn ào để giữ sự nghiêm túc cho không gian thờ tự.

Quá keo kiệt

Trong quan niệm dân gian Trung Quốc, một trong những điều nên tránh trong ngày vía Thần Tài là thái độ quá tính toán, chặt chẽ. Người xưa cho rằng đây là dịp mở đầu cho vận may tài lộc nên gia chủ cần giữ tinh thần rộng rãi, vui vẻ để đón khí tốt vào nhà.

Thay vì chỉ chăm chăm cầu lợi cho riêng mình, nhiều gia đình lựa chọn cách chia sẻ lộc đầu năm như mời người thân, bạn bè cùng dùng bữa cơm, biếu nhau chút lộc cúng, hoặc lì xì lấy may. Sự hào sảng, thiện chí trong giao tiếp và làm ăn được tin là góp phần giúp tài vận hanh thông. Ngược lại, nếu trong ngày này quá so đo, kiêng khem một cách cực đoan hoặc thể hiện sự keo kiệt, dân gian cho rằng dễ làm giảm phúc khí, ảnh hưởng đến cả tài lộc lẫn các mối quan hệ trong năm mới.

Nói tục, tranh cãi to tiếng

Nghi thức cúng ngày vía Thần Tài được thực hiện với hy vọng mở đầu cho tài lộc trong năm, vì vậy không khí gia đình càng cần giữ hòa thuận, vui vẻ. Theo quan niệm dân gian, việc to tiếng, tranh cãi hay nổi nóng trong ngày vía Thần Tài có thể làm "tán khí", ảnh hưởng đến vận may.

Bên cạnh đó, nói tục, chửi bậy hoặc buông lời tiêu cực cũng là điều nên tránh, bởi những lời nói thiếu chuẩn mực được cho là làm giảm sự trang nghiêm của không gian thờ cúng. Thay vào đó, gia chủ nên giữ thái độ điềm đạm, lời nói nhã nhặn, ứng xử ôn hòa để tạo bầu không khí hài hòa, thuận lợi cho việc cầu tài lộc.

Vay mượn hoặc cho vay tiền bạc

Vào ngày vía Thần Tài, nhiều người có thói quen tránh vay mượn hoặc cho người khác vay tiền. Theo quan niệm dân gian, đây là ngày cầu mong tiền bạc dồi dào nên việc đưa tiền ra khỏi nhà hay đi vay ngay trong ngày này bị xem là điều không may, dễ khiến tài lộc "đội nón ra đi".

Dù chỉ là quan niệm truyền thống, không ít gia đình, đặc biệt là người làm kinh doanh, vẫn hạn chế các giao dịch vay - mượn trong ngày này.