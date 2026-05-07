Những đứa trẻ trong ca sinh 9 đầu tiên trên thế giới giờ ra sao?

Arby Halima Oumar Cissé sinh các con vào ngày 4/5/2021 ở Morocco. Theo Tổ chức Kỷ lục Guinness, đây là trường hợp sinh 9 đầu tiên được ghi nhận trên thế giới mà tất cả các bé đều sống sau khi chào đời. Các bé được đặt tên là Mohammed VI, Oumar, Elhadji, Bah, Kadidia, Fatouma, Hawa, Adama và Oumou.

Trong dịp sinh nhật năm nay, gia đình đã tổ chức bữa tiệc mừng tuổi mới giản dị tại nhà. "Các con đều khỏe mạnh và đang sống hạnh phúc bên gia đình", Cissé nói.

9 em bé bên mẹ trong dịp sinh nhật tròn 5 tuổi. Ảnh: People

Trong một bức hình được gia đình tiết lộ dịp này, 9 anh chị em đứng quây quần bên mẹ Cissé - người đang cầm giấy chứng nhận kỷ lục Guinness. Các bé gái mặc đồng phục denim giống nhau, còn các bé trai diện quần tối màu phối áo phông trắng.

Ngoài ra, vợ chồng Cissé cũng công bố những bức ảnh gia đình 11 thành viên cùng ngồi trên bãi cỏ ngoài trời, cũng như khoảnh khắc các bé quây quần bên nhau.

Chia sẻ với People, Cissé cho biết 9 đứa trẻ được "thụ thai hoàn toàn tự nhiên, không có bất kỳ can thiệp nào", đồng thời tiết lộ những khó khăn trong hành trình nuôi dạy con.

"Theo tôi, điều khó khăn nhất là khi các con bắt đầu hòa nhập với xã hội", cô nói, cho biết gia đình đang chuẩn bị cho các bé vào tiểu học.

Vợ chồng Arby Halima Oumar Cissé bên các con. Ảnh: People

9 đứa trẻ chào đời bằng phương pháp sinh mổ khi mới 30 tuần tuổi, với cân nặng dao động từ khoảng 0,5 đến 1 kg. Theo BBC, gia đình đã ở lại Morocco suốt 19 tháng trong một căn hộ được trang bị đặc biệt, có đội ngũ y tá hỗ trợ chăm sóc, trước khi quay về quê nhà Mali.

"Các con có tính cách rất khác nhau. Có bé trầm lặng, bé lại ồn ào và hay khóc. Một số bé lúc nào cũng muốn được bế. Mỗi đứa trẻ đều có cá tính riêng, điều đó hoàn toàn bình thường", Abdelkader Arby, bố 9 đứa trẻ, từng chia sẻ với BBC năm 2022 trước sinh nhật đầu tiên của các con.