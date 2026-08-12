Ba năm tìm chồng 'như tuyển nhân sự' của cô gái Hưng Yên

Email làm quen của Hoài Sơn - người nay là chồng chị - nằm lẫn giữa hàng trăm thư quảng cáo. "Nếu hôm đó tôi dọn hộp thư rác nhanh hơn một giây, có lẽ bây giờ vẫn đang kể câu chuyện độc thân", chị Bùi Nghĩa, 36 tuổi, ở phường Từ Liêm, Hà Nội nói.

Trước 30 tuổi, cuộc sống của cô gái quê Hưng Yên chỉ xoay quanh học hành và sự nghiệp. Năm 2012, chị tốt nghiệp đại học Bưu chính Viễn thông sau đó sang Nhật du học. Năm 2017, ở tuổi 27 chị về nước làm việc trong ngành nhân sự cho một doanh nghiệp hóa mỹ phẩm Nhật Bản.

"Cả tuần kín lịch làm việc, cuối tuần dành cho bạn bè, đọc sách, học thêm và những sở thích riêng. Cuộc sống phong phú khiến tôi không nghĩ mình cần người yêu hay tính chuyện kết hôn", Nghĩa nói.

Bùi Nghĩa, 36 tuổi, ở Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2020, khi Hà Nội giãn cách vì dịch, chị mắc kẹt trong phòng trọ. Ốm nặng ở tuần thứ ba của đợt phong tỏa nhưng không thể tự mua thuốc, ăn uống tạm bợ, không có người chăm sóc, chị nhận ra không thể sống độc thân mãi. "Từ một người theo đuổi phương châm 'duyên đến thì nhận, không đến thì thôi', tôi bắt đầu nghiêm túc về việc tìm một người đồng hành lâu dài", cô gái Hưng Yên kể.

Giai đoạn đầu, Nghĩa thử sức với các dịch vụ mai mối trả phí và ứng dụng hẹn hò. Tuy nhiên, chị nhận thấy các ứng dụng tạo sự kết nối quá dễ khiến nhiều người duy trì cùng lúc nhiều mối quan hệ và thiếu sự nghiêm túc.

Chị tìm đến chuyên mục Hẹn hò trên VnExpress. Vốn là một chuyên gia săn nhân sự cấp cao (headhunter), chị biến hành trình tìm bạn đời thành một quy trình tuyển dụng.

Trong bài giới thiệu bản thân, thay vì dùng các từ chung chung, chị đưa ra các tiêu chí cụ thể và những giới hạn không thể thỏa hiệp như: Không cờ bạc, không hút thuốc và đề cao giá trị gia đình. Tiêu chuẩn ngoại hình được bỏ qua để nhường chỗ cho yêu cầu về tính cách và ý chí phấn đấu.

Bài đăng thu về hơn 50 email. Chị xem việc đọc thư là bước lọc hồ sơ, còn những buổi gặp mặt là vòng phỏng vấn. "Tuyển một nhân sự cấp cao có thể mất cả năm, tìm bạn đời cũng vậy. Tôi coi đây là lộ trình nghiêm túc nên không nản lòng khi chưa có kết quả", Nghĩa nói.

Suốt vài tháng, những ngày trong tuần chị nhắn tin trao đổi và sắp xếp lịch gặp vào cuối tuần. Có những người gặp vài lần mới nhận ra không hợp nhau. Chị nhận thấy các ứng viên tìm bạn đời qua mục Hẹn hò nghiêm túc hơn. Họ bỏ công viết một bức thư giới thiệu bản thân dài và chỉn chu như đi phỏng vấn, chứ không thể chỉ nhắn "Hi em" là kết nối như trên các ứng dụng.

Tổng cộng, Nghĩa đã gặp khoảng 10 người nhưng chưa tìm được người phù hợp. "Lúc đó tôi cũng hơi đuối sức", chị thừa nhận.

Một buổi tối dọn dẹp email, chị mở thư mục hòm thư rác (Spam) và phát hiện thư làm quen của anh Hoài Sơn, 37 tuổi, kỹ sư quê Nam Định, đã nằm đó hơn ba tháng. Anh Sơn đọc được bài viết của chị trên báo và quyết định kết nối vì ấn tượng với việc chị nhắc đến từ "gia đình" tới năm lần.

Trước khi "đi lạc" vào hộp thư rác của Nghĩa, hành trình tìm kiếm một nửa của anh Sơn cũng lận đận không kém. Bị gia đình giục cưới từ năm 25 tuổi, anh từng áp dụng nhiều cách để tìm một nửa nhưng không gặp được người phù hợp.

Sau một tuần trao đổi, họ có buổi hẹn đầu tiên. Hôm đó họ không nói nhiều về sở thích ăn uống, du lịch hay gu âm nhạc mà về đam mê, sự nghiệp, quan điểm nuôi dạy con và cả chăm sóc cha mẹ.

Chị nhận thấy anh Sơn là người có ý chí tiến thủ cao, không sống an phận như mọi người ở một môi trường ổn định, mà luôn tìm cách vươn lên và làm những công việc mà mình đam mê. "Đây cũng là điểm tôi ngưỡng mộ nhất và tin rằng có thể đi cùng người đàn ông này cả đời", cô chia sẻ.

Về phần Sơn, anh ấn tượng bởi kỹ năng lắng nghe của cô gái đối diện. Nghĩa tỏ ra hào hứng với câu chuyện anh kể và thoải mái chia sẻ góc nhìn cá nhân - điều anh hiếm gặp ở những mối quan hệ trước. Sự thấu hiểu ấy thực chất đến từ kỹ năng của một chuyên gia nhân sự được Nghĩa áp dụng vào buổi hẹn hò.

Sau hơn một năm hẹn hò, hai người kết hôn. Hiện gia đình họ có một bé gái hai tuổi và đang lên kế hoạch sinh bé thứ hai.

Vợ chồng chị Nghĩa, anh Sơn trong buổi cà phê cuối tuần, tháng 8/2026. Ảnh nhân vật cung cấp

Nhìn lại hành trình, chị Nghĩa cho biết sự chân thật và việc phơi bày rõ ràng giá trị cốt lõi từ đầu giúp người phù hợp tự bước tới, tiết kiệm thời gian cho cả hai. Về phần mình, anh Sơn nói bài học lớn nhất là phải thấu hiểu bản thân. Cả hai vợ chồng đều thống nhất quan điểm không dựng lên một danh sách yêu cầu quá tầm, nhưng cũng không hạ thấp tiêu chuẩn chỉ để lấy vợ/chồng cho xong chuyện.

"Bạn cần biết chính xác giá trị của mình ở đâu, đừng đòi hỏi đối phương quá cao so với những gì mình mang lại. Quan trọng nhất là không ngừng hoàn thiện bản thân và giữ vững niềm tin mình sẽ là món quà xứng đáng với người phù hợp", anh Sơn nói.