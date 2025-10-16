Nhân chứng tiết lộ sự tàn bạo trong các trại lừa đảo ở Campuchia

Theo lời kể của nhân chứng và người quen với tờ Yonhap hôm 14/10, tình trạng vô pháp, bạo hành, tra tấn và tử vong diễn ra thường xuyên trong các khu trại lừa đảo ở Campuchia - nơi nhiều công dân Hàn Quốc trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Một số nhân chứng cho biết, trung bình mỗi ngày có một người chết do bị tra tấn hoặc hành hung trong các trại lừa đảo ở Campuchia, thường được gọi là "Wenchi".

Các nạn nhân bị bán cho những băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động tại nhiều thị trấn biên giới Campuchia, như Poipet và Bavet, và bị lấy nội tạng khi họ không còn khả năng làm việc hoặc không thể tống tiền.

Một người đàn ông được cho là bị trói tay vào giường sắt trong trại lừa đảo ở Campuchia. Ảnh: Yonhap

Một người từng làm việc cho các băng nhóm tội phạm ở Campuchia cho biết các hình thức tra tấn như rút móng tay, chặt ngón tay thường xuyên diễn ra. Nạn buôn người cũng phổ biến, khi các nạn nhân bị bán sang trại khác để lấy tiền.

Các trại lừa đảo ở Campuchia rất đa dạng về quy mô, thực hiện nhiều hoạt động lừa đảo trực tuyến, như lừa tình, lừa đảo qua điện thoại và giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết. Một quan chức ước tính có khoảng 400 đường dây tội phạm như vậy ở Campuchia.

Người này nói thêm mức độ nguy hiểm tại những trại trên cũng khác nhau. Không giống như Phnom Pênh và Sihanoukville, các thị trấn biên giới như Poipet và Bavet là nơi nguy hiểm nhất và là điểm đến cuối cùng của nhiều người.

Một cư dân Hàn Quốc sống ở Campuchia cũng xác nhận điều này, cho biết: "Những người làm việc kém hiệu quả ở Phnom Penh hoặc Sihanoukville, hoặc mắc nợ ở sòng bạc, sẽ bị bán cho Poipet hoặc Bavet. Có rất nhiều người như thế".

Nhắc đến trường hợp một sinh viên đại học Hàn Quốc được cho là bị tra tấn đến chết gần núi Bokor, tỉnh Kampot hồi tháng 8, cư dân này cho biết: "Ban đầu họ đến đó để bán tài khoản ngân hàng, nhưng rồi bị giữ lại, ép làm những việc phi pháp, thậm chí mất mạng".

Ông nói thêm những cái chết do bị tấn công và tra tấn là chuyện thường ngày ở các khu ổ chuột.

"Nạn nhân không chỉ là người Hàn Quốc mà còn có nhiều quốc tịch khác, trong đó có Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc", nhân chứng cho biết.

Nhân chứng khác nói một số nạn nhân bị đánh giá làm việc kém hiệu quả sẽ bị bán để lấy nội tạng sau nhiều trận đòn. "Thông thường, bọn tội phạm sẽ lấy nhãn cầu trước vì giác mạc dễ cấy ghép và có giá khá cao", người này nói.