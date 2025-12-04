Cô dâu kết thúc cuộc hôn nhân chỉ sau 20 phút khi đến nhà bố mẹ chồng

Chú rể được xác định là Vishal Madhesia và cô dâu được xác định là Pooja. Đám cưới diễn ra vào ngày 25/11, tại Deoria, Uttar Pradesh, Ấn Độ và mọi nghi lễ kết hôn đã hoàn tất ngay trong đêm đó.

Sau lễ bidaai, cô dâu đến nhà chú rể và mọi người ăn mừng. Nhưng chỉ chưa đầy 20 phút sau, bữa tiệc đột ngột dừng lại. Pooja bước ra khỏi phòng, đứng trước mặt tất cả họ hàng và nói rõ rằng cô không muốn ở lại đó. Ban đầu, họ hàng và người thân trong gia đình nghĩ rằng đó là một trò đùa.

Mặc dù chồng và gia đình đã nhiều lần cố gắng trấn an, cô dâu vẫn từ chối ở lại (Nguồn ảnh: @story.pick/Instagram)

Nhưng Pooja tiếp tục nói "Hãy gọi cho bố mẹ tôi. Tôi sẽ không sống ở đây nữa", mà không tiết lộ thêm chi tiết về lý do khiến cô thay đổi quyết định.

Gia đình Vishal sau đó đã gọi điện cho gia đình Pooja và thông báo về quyết định của cô. Mặc dù họ đã cố gắng thuyết phục, Pooja vẫn không thay đổi quyết định hoặc chia sẻ lý do đằng sau sự thay đổi đột ngột này.

Sau đó, một cuộc họp được triệu tập tại làng, nơi cả gia đình và người dân địa phương thảo luận vấn gần 5 giờ đồng hồ vào ngày hôm sau. Cuối cùng, họ quyết định rằng cuộc hôn nhân sẽ kết thúc với sự đồng thuận của cả hai bên. Tất cả quà cưới được trả lại và cô dâu rời đi cùng gia đình.

Vishal, phát biểu với một hãng tin, cho biết Pooja chưa bao giờ tỏ ra không muốn kết hôn với anh trước đám cưới và thậm chí còn nói chuyện bình thường. Anh nói thêm rằng việc cô từ chối ở lại đã khiến cả hai gia đình xấu hổ.

Vụ việc kỳ lạ này đã gây ra nhiều cuộc thảo luận trong khu vực, nhiều người tỏ ra kinh ngạc khi một đám cưới hoành tráng lại kết thúc chỉ trong vài giờ.