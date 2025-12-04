Gửi cha mẹ tiền dưỡng già nhưng họ lại mua xe cho em trai

Trong một bài chia sẻ ẩn danh trên trang Facebook, một người đàn ông kể về thói quen gửi tiền cho cha mẹ từ khi mới bắt đầu đi làm. Anh cho biết, mỗi tháng anh gửi 1.000 RM (khoảng 6 triệu đồng) để cha mẹ có thể an dưỡng tuổi già. Với mức lương 2.800 RM (khoảng 17 triệu đồng), sau khi trừ đi 800 RM (khoảng 5 triệu đồng) tiền thuê nhà và khoản trả nợ vay sinh viên, anh buộc phải tiết kiệm tối đa. Để có thể gửi tiền đều đặn, anh đã từ chối nhiều lời mời ăn uống và tụ tập bạn bè.

“Không phải là tôi không muốn kết bạn, chỉ là tôi nghèo kiết xác. Nhưng tôi nghĩ điều đó cũng đáng. Cha mẹ đã vất vả nuôi tôi lớn, vậy thì tôi đóng góp một chút cũng có sao?”, anh chia sẻ.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, tháng trước về thăm nhà, anh bất ngờ khi thấy em trai lái chiếc Toyota Vios trắng mới tinh. Hỏi ra mới biết, khoản tiền đặt cọc mua xe được mẹ anh trích từ số tiền anh gửi hằng tháng.

Anh cho biết: "Tôi đã bị sốc. Phản ứng đầu tiên của tôi là tự hỏi 'Chẳng phải em ấy vừa đổi việc sao? Làm sao em ấy có thể mua xe được?".

Sau đó, trong bữa tối, anh đã hỏi em trai: "Em mới mua xe mới à? Em mua bằng cách nào vậy?". Câu trả lời của em trai khiến anh hoàn toàn sửng sốt: "Mẹ đã giúp em trả tiền đặt cọc rồi".

Khi nói chuyện với mẹ, anh đề cập đến việc sử dụng tiền hưu trí mua ô tô cho em trai. Tuy nhiên, mẹ anh cho biết em trai đã lập gia đình và thực sự cần một phương tiện di chuyển. Bà cũng nhấn mạnh rằng, việc nuôi sống gia đình không phải là điều dễ dàng đối với em trai anh.

Điều này khiến anh gần như bật khóc: “Bao năm qua, tôi cố gắng dành dụm để cha mẹ bớt vất vả tuổi già nhưng hóa ra tiền tôi gửi lại dùng để giúp em trai sống thoải mái hơn”. Anh cũng tiết lộ từ nhỏ mình luôn bị cha mẹ thiên vị, đùi gà rán bao giờ cũng dành cho em, tiền lì xì Tết luôn ít hơn em 50 RM.

“Khi tôi không vui, cha mẹ thường gọi tôi là đồ nổi loạn. Khi em trai nổi nóng, họ lại nói nó bị căng thẳng. Tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ trở nên bình đẳng hơn khi tôi lớn lên nhưng thực tế tôi vẫn bị coi là đứa phải ngoan ngoãn, biết điều. Đôi khi, tôi thực sự tự hỏi liệu mình có phải là con ruột của họ không”, anh nói thêm.

Câu chuyện thu hút nhiều bình luận, phần lớn khuyên anh nên dừng ngay việc gửi tiền hoặc tìm cách hỗ trợ khác, đồng thời dành số tiền đó để lo cho bản thân.