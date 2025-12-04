Nhà trai sốc khi con dâu giấu hoàn cảnh cho đến ngày đính hôn

Cặp đôi cùng nhau vượt qua những thử thách trong hôn nhân lẫn cuộc sống.

Tuần này, chương trình "Thuận vợ thuận chồng" giới thiệu câu chuyện của chị Trần Thị Hiền và anh Cao Ngọc Thanh với chủ đề “Sát cánh” – hành trình cả hai cùng nhau vượt qua những thử thách trong hôn nhân lẫn cuộc sống.

Nhắc lại cơ duyên gặp gỡ, chị Hiền kể rằng hai người vốn quen biết từ thời sinh viên nhưng hiếm khi trò chuyện. Mãi đến năm cuối đại học, anh Thanh – sau thời gian “để ý thầm” – xin số chị qua một người bạn. Cả hai trò chuyện vài tháng trước khi chính thức bắt đầu mối quan hệ.

Khi MC Đình Toàn hỏi về sự ủng hộ từ hai bên gia đình, chị Hiền cho biết dù gia đình ủng hộ, chị luôn mang mặc cảm khi bố mẹ ly hôn sớm và bố có gia đình mới. Vì tổn thương ấy, chị chọn giấu hoàn cảnh với anh Thanh và gia đình anh. Sự việc chỉ được lộ ra đúng ngày đính hôn, khiến nhà trai bất ngờ và đôi bên nảy sinh mâu thuẫn vì anh Thanh cảm thấy chị thiếu chân thật. Tuy nhiên, sau khi lắng nghe lý do, anh đã thấu hiểu và chấp nhận.

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A nhận định những vết thương kéo dài từ gia đình khiến chị Hiền khó cảm thấy an toàn trong các mối quan hệ. Anh Thanh chia sẻ, khi hiểu câu chuyện của vợ, anh càng muốn trở thành điểm tựa cho chị.

Bước vào hôn nhân, cả hai tiếp tục đối diện nhiều thử thách. Một trong số đó là chuyện người yêu cũ của anh Thanh nhắn tin khi biết anh kết hôn. Trong lúc mang thai bốn tháng, tâm lý nhạy cảm khiến chị Hiền dễ buồn bã, hoài nghi chồng và thậm chí khóc một mình.

Để trấn an vợ, anh Thanh chủ động cắt liên lạc, xóa số người cũ. Tiến sĩ Tô Nhi A nhấn mạnh: tổn thương từ quá khứ cần thời gian để chữa lành, và đây là giai đoạn đôi vợ chồng phải cùng nhau vượt qua.

Sau dịch bệnh, chị Hiền nghỉ việc để chăm sóc con đang trong tuổi dậy thì – giai đoạn cần sự quan tâm đặc biệt. Việc dành toàn bộ thời gian cho con khiến chị quên chăm sóc bản thân, ngoại hình thay đổi và đôi lúc bị chồng nhận xét “xồ xề”, khiến chị tủi thân.

Anh Thanh thừa nhận đôi khi lời nói quá nặng nhưng xuất phát từ lo lắng. Tiến sĩ Tô Nhi A khuyên: chỉ cần một cử chỉ nhỏ như mua chai dầu gội hay một lời khen cũng đủ khiến người vợ cảm thấy được trân trọng.

Chị Hiền cho biết mình từng cảm thấy hy sinh quá nhiều, nhưng sau đó nhận ra bản thân cũng xứng đáng được yêu thương. Anh Thanh vui mừng khi thấy vợ dần chăm sóc bản thân nhiều hơn và không quên dành lời khen để động viên.

Khi chia sẻ về ước muốn dành cho nhau, chị Hiền mong được đồng hành cùng chồng trong hành trình nuôi dạy con tốt nhất có thể. Anh Thanh bày tỏ mong muốn cả hai tiếp tục thấu hiểu và cùng xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

Kết lại, MC Đình Toàn gửi gắm: “Để có một gia đình hạnh phúc, chúng ta cần sát cánh, đồng hành và cùng làm những điều cả hai mong muốn.”