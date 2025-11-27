Chàng trai bị mẹ vợ tương lai ngăn cấm vì nhậu nhiều

Cặp đôi cùng nhau vượt qua những thử thách trong cuộc sống hôn nhân.

Tuần này, chương trình "Thuận vợ thuận chồng" mang đến câu chuyện đầy cảm xúc của cặp đôi Thanh Tùng - Phương Loan với chủ đề “Yêu thương”. Tập phát sóng tái hiện hành trình gặp gỡ, yêu thương và cùng nhau vượt qua những thử thách trong cuộc sống hôn nhân của cả hai.

Nhắc lại mối duyên thuở sinh viên, anh chị kể rằng, tình cảm bắt đầu từ một lần gặp nhau khi làm thủ tục vay vốn học tập. Những cuộc trò chuyện đơn giản dần kéo họ lại gần, tạo nên sự gắn kết tự nhiên.

Chị Loan vẫn nhớ những buổi hẹn hò giản dị đi ăn, đi chơi, những dấu mốc giúp chị cảm nhận sự chân thành và kiên trì của anh Tùng, dù chị vốn “khó tính trong ăn uống”.

Tuy nhiên, khi quyết định tiến tới hôn nhân sau một năm quen nhau, họ gặp phải sự phản đối từ phía gia đình chị Loan. Mẹ chị lo lắng vì thời sinh viên, anh Tùng thường đi nhậu cùng bạn bè, sợ rằng con gái sẽ khổ nếu lập gia đình với người có thói quen uống rượu.

Trước áp lực đó, anh Tùng chia sẻ, bản thân đã nỗ lực thay đổi, sống trách nhiệm hơn để tạo dựng tương lai ổn định cho vợ và gia đình. Tính chất công việc khiến anh đôi khi phải tiếp khách nhưng anh cho biết, mình luôn hạn chế tối đa việc nhậu nhẹt.

Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hữu Long nhận định, con người có thể thay đổi khi bước vào những cột mốc quan trọng của cuộc đời. Anh Tùng là ví dụ điển hình: sự thay đổi của anh không đến từ áp lực mà từ tình yêu dành cho vợ con và mong muốn được mẹ vợ tin tưởng. Đó là sự thay đổi đáng trân trọng, bền vững.

Khi được MC Đình Toàn hỏi về những va chạm trong hôn nhân, anh Tùng thẳng thắn thừa nhận, áp lực công việc và tính nóng nảy đôi khi khiến anh khó chịu trước những lời nhắc nhở quá nhiều từ vợ và gia đình, đặc biệt liên quan đến chuyện uống rượu tiếp khách.

Ngược lại, chị Loan chia sẻ những góp ý của chị và gia đình chỉ xuất phát từ nỗi lo cho sức khỏe của chồng, dẫn đến các mâu thuẫn khó tránh.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Long phân tích, sự nhắc nhở của người bạn đời là mong muốn gìn giữ hạnh phúc chung, nhưng chị Loan cũng cần tinh tế hơn trong cách góp ý, tránh lặp lại vấn đề khiến anh Tùng thêm áp lực.

Kết thúc chương trình, chị Loan cho biết, ngoài việc phải uống rượu vì công việc, chị hoàn toàn hài lòng về chồng. Đáp lại, anh Tùng dành lời yêu thương cho vợ, khẳng định chị luôn là người phụ nữ hoàn hảo trong mắt anh. Cả hai chia sẻ mong muốn lớn nhất là mang đến cho con cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc và không thua kém bạn bè đồng trang lứa.

Chị Loan khẳng định mình chưa từng hối tiếc về quyết định kết hôn, bởi suốt thời gian mang thai, anh Tùng luôn kề bên chăm sóc, cùng sẻ chia từng điều nhỏ nhất, đó là minh chứng rõ nhất cho hành trình thay đổi vì gia đình của anh.