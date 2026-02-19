Vì sao vợ chồng Hàn Quốc dễ ly hôn sau Tết?

Theo thống kê của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc năm 2025, tháng 1 (thường trùng với dịp Tết Seollal) chiếm gần 9% tổng số vụ ly hôn cả năm. Giai đoạn 3 tháng đầu năm luôn ghi nhận tỷ lệ các cặp đôi ra tòa cao hơn hẳn các thời điểm khác.

Hiện tượng này phổ biến đến mức người Hàn Quốc có thuật ngữ riêng là "Myeong-jeol divorce" (Ly hôn mùa lễ hội).

Ji-eun, 35 tuổi, xem 3 ngày Tết là giai đoạn kinh khủng nhất trong 7 năm hôn nhân. Cô phải dậy từ 4h sáng, chuẩn bị hơn 20 món cúng tổ tiên và phục vụ gia đình chồng đến tận khuya.

"Trong khi tôi tất bật bếp núc, bị mẹ chồng soi mói cách thái rau thì em chồng ngồi xem tivi. Chồng tôi cũng chỉ lo tiếp khách, bỏ mặc vợ xoay xở", Ji-eun kể. Sự ức chế tích tụ khiến ngay khi kỳ nghỉ kết thúc, lá đơn ly hôn đã được đặt lên bàn vì những tranh cãi về tiền bạc và thái độ vô tâm.

Một gia đình Hàn Quốc trong Tết Seollal. Ảnh minh họa: Maeil Kyungjae

Khảo sát của Duo Life Consulting với hơn 400 phụ nữ đã kết hôn cho thấy, gần 60% cảm thấy "khó khăn và ngột ngạt" khi về nhà chồng dịp Tết. Mẹ chồng là nguồn gây căng thẳng lớn nhất (42%), tiếp đó là chị em chồng.

Không chỉ các cặp đôi trẻ, xu hướng "ly hôn tuổi xế chiều" (các cặp sống chung trên 30 năm) cũng gia tăng mạnh sau Tết, chiếm hơn 10% tổng số vụ.

Các chuyên gia lý giải, ngày thường vợ chồng có thể lờ đi những mâu thuẫn nhỏ nhờ công việc bận rộn. Nhưng khi bị buộc phải ở cạnh nhau 24/7 trong kỳ nghỉ, cộng thêm áp lực từ họ hàng, so sánh quà cáp và sự phân chia lao động bất bình đẳng, những rạn nứt vốn có sẽ toác ra thành khe hở lớn không thể hàn gắn.

Một bài viết lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc gần đây đặt câu hỏi: "Liệu hôn nhân có đáng giá không?". Tác giả so sánh cảnh người độc thân thảnh thơi đi du lịch với hình ảnh những người vợ đầu bù tóc rối trong bếp nhà chồng. Bài viết nhận được sự đồng cảm lớn, phản ánh tâm lý hoài nghi hôn nhân ngày càng tăng.

Luật sư Yang So-young (Công ty luật Sungin) cho biết, việc từ chối về quê chồng một lần không đủ căn cứ pháp lý để ly hôn. Tuy nhiên, nếu sự việc lặp lại kèm theo thái độ thiếu tôn trọng kéo dài, tòa án có thể xem xét đó là lý do chấm dứt hôn nhân.

Để tránh bi kịch "vui Tết rồi chia tay", ông Sohn Dong-kyu, CEO công ty tư vấn hôn nhân Only-You, khuyên các cặp vợ chồng cần có "hợp đồng tác chiến" trước kỳ nghỉ.

"Hãy thống nhất lịch trình thăm nội ngoại công bằng, chồng phải chia sẻ việc rửa bát, dọn dẹp và bảo vệ vợ trước những đòi hỏi vô lý của họ hàng. Đừng để vợ mình cảm thấy cô độc ngay giữa gia đình chồng", ông Sohn nhấn mạnh.