Shark Minh bị tấn công

Truyền thông bẩn nhắm vào 'Mùi phở'

Trước luồng dư luận không tích cực về Mùi phở , đạo diễn Minh Beta có bài viết dài, giải thích những khó khăn mà bộ phim đang gặp phải.

Nhiều năm chuẩn bị cho thời điểm đưa phim ra rạp, Minh Beta nói đây là dự án khó, chủ đề và lối đi lạ trong thị trường. Theo đạo diễn, phim nhận không ít phản hồi tích cực của giới chuyên môn, nhưng bị cạnh tranh thiếu lành mạnh.

Đạo diễn Minh Beta (phải) lên tiếng về thông tin tiêu cực xoay quanh Mùi phở.

"Có những bình luận, câu chuyện được thêu dệt, vu khống, thậm chí tấn công cá nhân tôi một cách trắng trợn và hoang đường. Các hoạt động này được thực hiện một cách có tổ chức, bài bản, có lớp lang và tính toán kỹ lưỡng. Thực lòng, chúng tôi chưa bao giờ phải chứng kiến và đối diện với những sự tấn công ác ý mãnh liệt và có kinh nghiệm, có chiến lược đến vậy. Có lẽ vì chúng tôi đang bước chân vào một lĩnh vực nơi sự thiệt hại của bên này có thể trở thành nguồn lợi trực diện cho phía bên kia", đạo diễn bức xúc.

Minh Beta nêu dẫn chứng vụ hình ảnh diễn viên nhí trong phim bị xuyên tạc, bôi nhọ. Cụ thể, chi tiết nhân vật Sá Sùng (Bảo Nam) trốn ông nội trong nồi nấu phở được đạo diễn khẳng định chỉ mang yếu tố hài hước và không phải poster chính thức của phim. Tuy nhiên dựa vào đó, có người nói phim mang yếu tố kinh dị, có tình tiết bạo lực, man rợ liên quan đến trẻ em.

Thời điểm vừa ra rạp, nhà sản xuất Mùi phở bị nghi ngờ đổ tiền để tăng doanh thu. Thông tin này căn cứ việc suất chiếu buổi sáng cháy vé trong khi khung tối ít người đặt. Giải thích cụ thể vấn đề này, đạo diễn Minh Beta khẳng định ê-kíp đã chạy chiến dịch tri ân, tặng 20.000 vé cho các đại gia đình để lan tỏa phim tới nhóm phụ huynh vốn không phải khách quen tại rạp.

Chiến dịch tặng vé của nhà sản xuất nhắm vào tệp khách hàng trung tuổi, phụ huynh đưa con đi xem phim.

Minh Beta phủ nhận nghi vấn phim ế vé nên phải đi tặng. Ba ngày đầu năm mới, nhà sản xuất công bố lượng vé bán ra gấp 10 lần số vé tặng.

"Chúng tôi bán vé theo nhóm (group sales) và tặng phở miễn phí cho các suất chiếu sáng để tăng doanh số ở khung giờ thấp điểm. Tất cả chiêu thức truyền thông bẩn này liên tục nhắm vào Mùi phở , khiến bộ phim chịu những ác cảm ngay từ trước khi ra mắt. Điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc suất chiếu của phim bị xếp khá bất lợi ngay từ ngày đầu tiên", đạo diễn nói.

Tính đến hiện tại, so với các đối thủ, Mùi phở ghi nhận mức doanh thu thấp nhất, số suất chiếu hạn chế và tỷ lệ lấp đầy rạp cũng hạn chế. Bài toán phân bổ suất chiếu luôn được quan tâm ở mùa phim Tết. Các cụm rạp đều phải tính toán để tối ưu doanh thu và lượng khách.

Mùi phở được ra đời từ cú bắt tay của Beta Group và LOTTE, song đạo diễn khẳng định những đơn vị phát hành này "chỉ là một phần của thị trường". "Trong mùa phim Tết cực kỳ cạnh tranh, một bộ phim sẽ khó có cơ hội nếu vừa chịu những tấn công ác ý dồn dập trên truyền thông, vừa gặp hạn chế do các chuỗi rạp khác tập trung toàn lực vào những tựa phim do họ phát hành", Minh Beta lên tiếng.

Nhà phát hành quỳ gối không có nghĩa là cầu xin

Sự việc ông Kim Jin Geun - đại diện nhà phát hành Lotte Entertainment Vietnam - quỳ gối trước khán giả trong một sự kiện quảng bá - càng đẩy những mâu thuẫn lên cao. Một số ý kiến cảm thông, đánh giá cao sự tôn trọng của ông Kim đối với bộ phim Việt. Ngược lại, nhiều người cho đây là chiêu truyền thông nhằm cứu phim khỏi tình cảnh xếp cuối trong cuộc đua bốn phim Tết.

Theo đạo diễn Minh Beta, ông Kim chỉ đơn thuần thực hiện nét đẹp văn hoá của người Hàn Quốc. "Anh cúi lạy tình cảm của khán giả, cúi lạy những giá trị văn hoá cao đẹp và thiêng liêng, như một lời cảm ơn chân thành. Khán giả ở rạp phim cảm nhận được những điều này rất rõ, mình chứng chính là những tràng vỗ tay lớn và cảm xúc tích cực mạnh mẽ. Đây hoàn toàn không phải là hành động hèn nhát, nhu nhược hay cầu xin, như một số cách diễn giải ác ý đã cố tình đẩy câu chuyện đi xa", Minh Beta nói.

Ông Kim Jin Geun quỳ gối trước khán giả Việt.

Đạo diễn Mùi phở cho rằng không thể lấy sự nhìn nhận chưa vẹn toàn để phán xét những chiều sâu văn hoá mình chưa đủ biết.

Mùi phở xoay quanh đại gia đình của ông Mùi (nghệ sĩ Xuân Hinh) - nghệ nhân nấu phở tâm huyết, luôn đau đáu việc truyền lại bí quyết nấu phở cho cháu đích tôn để giữ nghề gia truyền. Phim có nhiều mảng miếng hài, chủ yếu xoay quanh nhân vật của Xuân Hinh. Tuy nhiên, kịch bản đơn giản, phụ thuộc quá nhiều vào nghệ sĩ Xuân Hinh khiến Mùi phở khó đấu lại với Thỏ ơi , Báu vật trời cho và Nhà ba tôi một phòng .

Phim khởi đầu thuận lợi với thành tích xếp thứ hai về doanh thu đặt vé sớm, song đã đánh mất lợi thế và tụt lại trong cuộc đua.

Đến tối 20/2, Mùi phở vẫn xếp ở vị trí thứ tư với tổng doanh thu 21 tỷ đồng. Trong ngày, phim bán được khoảng 50.000 vé với 1.000 suất chiếu. Trong khi đó, đối thủ xếp ngay trên là Báu vật trời cho đã cán mốc 30 tỷ đồng.