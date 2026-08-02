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Người thông minh chưa chắc đã khôn ngoan: Đây là 5 lúc nên 'giả ngốc' để tránh thiệt thân

Sự kiện: Ăn mặc và giao tiếp chốn công sở

Không phải lúc nào nói nhiều hay chứng minh mình đúng cũng là cách ứng xử thông minh. Người thực sự khôn ngoan thường biết "giả ngốc" đúng lúc để tránh xung đột, giữ gìn các mối quan hệ và bảo vệ chính mình.

Người thông minh chưa chắc đã khôn ngoan: Đây là 5 lúc nên &#39;giả ngốc&#39; để tránh thiệt thân - 1

Người càng từng trải càng hiểu rằng, thắng một cuộc tranh cãi chưa chắc đã là người chiến thắng cuối cùng. Có 5 tình huống mà "giả ngốc", im lặng hay lùi một bước lại chính là biểu hiện của trí tuệ và bản lĩnh.

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NHẬT BẢN - Người đàn ông có 4 người vợ đã thoát khỏi hình bóng "ăn bám vợ", tự kiếm được 8.000 USD mỗi tháng (hơn 203 triệu đồng).

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Theo Bảo An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/07/2026 13:44 PM (GMT+7)
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