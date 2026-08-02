Người thông minh chưa chắc đã khôn ngoan: Đây là 5 lúc nên 'giả ngốc' để tránh thiệt thân

Người càng từng trải càng hiểu rằng, thắng một cuộc tranh cãi chưa chắc đã là người chiến thắng cuối cùng. Có 5 tình huống mà "giả ngốc", im lặng hay lùi một bước lại chính là biểu hiện của trí tuệ và bản lĩnh.