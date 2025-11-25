Yêu 5 năm bạn gái 3 lần bị sảy thai, người đàn ông hóa đá khi biết sự thật

Tình yêu có thể là nguồn sức mạnh lớn lao, nhưng cũng có lúc trở thành chiếc bẫy ngọt ngào khiến người ta mù quáng. Khi niềm tin bị lợi dụng, sự chân thành bị phản bội, nỗi đau để lại không chỉ là vật chất mà còn là vết thương tinh thần khó lành. Câu chuyện của anh Trương (Hà Nam, Trung Quốc) là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Anh Trương kể, anh quen bạn gái vào năm 2020, và khi bắt đầu hẹn hò, anh thường xuyên đưa cô đi mua sắm. Năm 2021, bạn gái nói rằng cô đang mang thai và cần ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng thai. Anh Trương đã chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt cho bạn gái trong suốt thời gian mang thai, tổng cộng khoảng 40.000 tệ (khoảng 148 triệu đồng).

Sau đó, anh Trương đi làm ở thành phố khác để kiếm tiền, hai người sống xa nhau. Tuy nhiên khi bạn gái mang thai được 7 tháng, cô đột nhiên nói với anh Trương rằng đứa bé bị thiếu oxy và khó qua khỏi.

Nghe vậy, anh Trương vô cùng lo lắng, muốn về thăm bạn gái nhưng cô từ chối. “Tôi không biết địa chỉ cụ thể của cô ấy và tôi không thể tìm thấy cô ấy nên không về nữa”, anh Trương chia sẻ.

Mối quan hệ của họ dần phai nhạt, cả hai ngày càng ít liên lạc với nhau và không gặp nhau nguyên một năm 2022. Đầu năm 2023, cô gái kia bất ngờ nhắn tin lại cho anh Trương, hy vọng cả hai có thể gặp lại nhau.

Thế là anh Trương liền về thành phố Trịnh Châu, và hai người lại tiếp tục mối quan hệ yêu đương. “Chúng tôi sống cùng nhau trong thời gian đó, cảm giác thật hạnh phúc và ngọt ngào”, anh Trương nói.

Vài tháng sau, bạn gái anh nói cô lại mang thai, nhưng là thai ngoài tử cung nên bắt buộc phải bỏ.

Anh Trương chia sẻ lại câu chuyện của mình.

Sau đó, anh Trương lại tới một thành phố khác làm việc. Đến tháng 8/2024, bạn gái anh mang thai lần thứ ba. Anh cứ ngỡ cả hai cuối cùng có thể kết hôn, nhưng đến tháng 10 năm nay, 13 tháng đã trôi qua mà đứa bé vẫn chưa chào đời. Cuối cùng, anh phát hiện cái thai là giả, bụng bầu của bạn gái thực chất chỉ là quần áo.

Bạn gái anh giải thích rằng đúng là cô đã mang thai, nhưng đứa bé đã mất ở tháng thứ 8.

Không tin bạn gái, anh Trương lập tức báo công an và gặp bố mẹ bạn gái. Đây cũng là lần đầu tiên anh gặp bố mẹ cô. “Mẹ cô ấy nói cô ấy đã kết hôn từ năm 2021 và có hai đứa con rồi!”, mẹ bạn gái anh Trương nói.

Hóa ra, đứa bé mất vào tháng 8/2025 và những tấm siêu âm, giấy khám thai mà anh Trương thấy trước đó đều là ảnh chỉnh sửa.

Điều khiến anh phẫn nộ hơn nữa là sau khi mọi chuyện bị phanh phui, bạn gái còn đòi tiền anh. Và, hai đứa con kia của bạn gái không phải là máu mủ của anh. “Tôi ở với cô ấy 5 năm, bị lừa suốt 5 năm, tốn của tôi 300.000 tệ! (hơn 1,1 tỷ đồng)”, anh bức xúc.

Về chuyện này, bạn gái anh Trương cho biết cô đã quen anh Trương từ lâu nhưng không dám nói với bố mẹ. Sau đó qua sự giới thiệu, cô kết hôn với người khác. “Tôi cũng hối hận vì đã không đủ can đảm để nói với mẹ tôi lúc đó”, cô nói.

“Nếu em nói rõ mọi chuyện ngay từ đầu, đồng ý ly hôn để đến với tôi, tôi chắc chắn vẫn sẽ chọn em. Nhưng lần này em lừa tôi quá nặng! Người thân bạn bè anh đều đã chuẩn bị tinh thần để uống rượu mừng, mỗi tháng anh kiếm 20.000 tệ (khoảng 74 triệu đồng), trừ chút tiền sinh hoạt thì hầu như đều đưa cho em”, anh Trương nói.

Anh Trương cho rằng bạn gái và chồng cô ta cấu kết với nhau gài bẫy mình, nhưng bạn gái anh phủ nhận chuyện này. Cô ta nói, số tiền cô lấy từ anh Trương được dùng để trả khoản vay online.

Sau đó, cô ta còn trơ trẽn muốn nối lại tình xưa với anh Trương. “Em đã bị mất mặt và ly hôn rồi. Nếu anh vẫn chấp nhận em, em sẽ ở bên anh”, cô ta nói.

Hiện tại, anh Trương đã quyết định báo công an, cắt đứt quan hệ với bạn gái.

Về chuyện này, luật sư Triệu Thế Phong (Trung Quốc) cho rằng, nếu một bên ngay từ đầu đã cố tình giấu việc mình đã kết hôn, đồng thời trong quá trình yêu đương lại bịa lý do để lừa tiền bên kia, với số tiền lớn và không chịu trả lại, thì hành vi này đã có dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo và người đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.