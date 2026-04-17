Đừng phí thời gian: 5 kiểu người càng ở cạnh lâu càng khiến bạn tụt lùi

Trong cuộc sống, chúng ta gặp rất nhiều kiểu người khác nhau. Có người chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng lại mang đến cảm giác tích cực, giúp ta thêm lạc quan và tin vào những điều tốt đẹp.

Ngược lại, cũng tồn tại những kiểu người khiến bạn mệt mỏi, căng thẳng và dần đánh mất động lực phát triển bản thân.

Điểm chung của những kiểu người tiêu cực là họ không thực sự quan tâm đến cảm xúc hay lợi ích của bạn.

Điều họ chú ý chủ yếu là quyền lợi của chính mình: họ được gì, bị ảnh hưởng ra sao, có thể tận dụng bạn đến mức nào.

Khi ở cạnh những kiểu người này quá lâu, bạn dễ bị kéo xuống mức ngang bằng hoặc thậm chí thấp hơn họ mà không hề nhận ra.

Càng trưởng thành, nhiều người càng hiểu rằng việc cố gắng làm hài lòng tất cả là điều không cần thiết. Thay vào đó, hãy tập trung vào những mối quan hệ tích cực, nơi bạn được tôn trọng và khích lệ.

Điều này không chỉ giúp tinh thần nhẹ nhõm hơn mà còn giảm stress – yếu tố có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất.

Dù đó là bạn bè, đồng nghiệp hay người yêu, việc lặp đi lặp lại sự thiếu trung thực sẽ khiến bạn rơi vào trạng thái bất an.

Dưới đây là 5 kiểu người bạn nên hạn chế tiếp xúc để bảo vệ năng lượng và sự phát triển của chính mình.

Kiểu người luôn biến bạn thành trò cười

Một trong những kiểu người dễ gây tổn thương nhất là những người thích lấy bạn làm chủ đề đùa cợt.

Họ có thể chế giễu cách ăn mặc, cách nói chuyện, thậm chí cả những điểm yếu khiến bạn tự ti. Việc này diễn ra thường xuyên, ở bất kỳ không gian nào, mà không hề quan tâm đến cảm xúc của bạn.

Những kiểu người này thường coi sự khó xử của người khác là nguồn giải trí. Họ càng thấy bạn im lặng, họ càng tiếp tục lặp lại.

Ở cạnh lâu dài, bạn dễ bị bào mòn lòng tự tin và luôn cảm thấy mình kém giá trị. Vì vậy, cách tốt nhất là giữ khoảng cách và không để những lời trêu chọc tiêu cực ảnh hưởng đến tâm trạng.

Kiểu người thích nhờ vả nhưng không bao giờ cho đi

Đây là kiểu người xuất hiện khá phổ biến trong cuộc sống. Họ luôn tìm đến bạn khi cần giúp đỡ: vay tiền, nhờ làm việc, xin hỗ trợ… nhưng hiếm khi chủ động trả lại hoặc giúp bạn khi cần.

Ban đầu, những yêu cầu nhỏ có thể khiến bạn cảm thấy không đáng kể.

Tuy nhiên, theo thời gian, kiểu người này sẽ dần lấy đi thời gian, năng lượng và cả tài chính của bạn. Điều đáng nói là họ thường xem sự giúp đỡ của bạn là điều hiển nhiên.

Nếu không đặt ra ranh giới rõ ràng, bạn rất dễ trở thành "nguồn lực" lâu dài cho những kiểu người chỉ biết nhận mà không biết cho.

Kiểu người thích nhờ vả sẽ dần lấy đi thời gian, năng lượng và cả tài chính của bạn.

Kiểu người lừa dối, phụ bạc và thiếu trung thực

Niềm tin là nền tảng của mọi mối quan hệ. Khi một người liên tục lừa dối, nói xấu sau lưng hoặc đặt lợi ích cá nhân lên trên tất cả, đó là dấu hiệu rõ ràng của kiểu người không đáng để gắn bó lâu dài.

Dù đó là bạn bè, đồng nghiệp hay người yêu, việc lặp đi lặp lại sự thiếu trung thực sẽ khiến bạn rơi vào trạng thái bất an.

Bạn luôn phải nghi ngờ, đề phòng và mất rất nhiều năng lượng tinh thần.

Ở cạnh kiểu người này, bạn không chỉ bị tổn thương mà còn mất đi cơ hội xây dựng những mối quan hệ tích cực hơn. Vì vậy, dứt khoát rời xa là cách bảo vệ bản thân tốt nhất.

Kiểu người chuyên bắt lỗi và kéo bạn xuống

Không ai hoàn hảo và ai cũng có sai sót. Tuy nhiên, kiểu người chỉ chăm chăm tìm lỗi của người khác lại là nguồn năng lượng tiêu cực đáng tránh.

Họ thường bỏ qua 99% nỗ lực của bạn, chỉ tập trung vào 1% sai lầm để chỉ trích.

Điều nguy hiểm là những kiểu người này không góp ý để bạn tốt hơn, mà chỉ nhằm hạ thấp bạn. Khi họ kéo bạn xuống ngang bằng hoặc thấp hơn, họ cảm thấy hài lòng.

Nếu bạn quá quan tâm đến nhận xét của kiểu người này, bạn sẽ dễ mất động lực và nghi ngờ chính mình.

Thay vì vậy, hãy lắng nghe những người góp ý mang tính xây dựng và bỏ qua những lời phê bình mang tính tiêu cực.

Không ai hoàn hảo và ai cũng có sai sót. Tuy nhiên, kiểu người chỉ chăm chăm tìm lỗi của người khác lại là nguồn năng lượng tiêu cực đáng tránh.

Kiểu người không thể tin tưởng

Một trong những kiểu người khiến bạn mệt mỏi nhất là người không đáng tin.

Khi ở cạnh họ, bạn luôn trong trạng thái nghi ngờ họ có nói thật không, có giữ lời không, có làm điều gì sau lưng mình không.

Sự thiếu tin tưởng khiến tâm trí bạn bị cuốn vào vòng xoáy suy nghĩ tiêu cực. Bạn không thể tận hưởng những khoảnh khắc bình yên vì luôn phải cảnh giác.

Càng ở gần kiểu người này lâu, cảm giác bất an càng tăng lên, dẫn đến thất vọng và tổn thương khi sự thật được phơi bày.

Chọn lọc mối quan hệ để cuộc sống tích cực hơn

Cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn khi bạn biết chọn lọc kiểu người đồng hành. Hãy dành thời gian cho những người mang lại năng lượng tích cực, tôn trọng và khích lệ bạn phát triển.

Ngược lại, hạn chế tiếp xúc với những kiểu người khiến bạn căng thẳng, nghi ngờ và mất tự tin.

Khi biết đặt ranh giới với những kiểu người tiêu cực, bạn sẽ có nhiều không gian hơn để tập trung vào bản thân, xây dựng các mối quan hệ chất lượng và hướng tới một cuộc sống bình yên, tích cực hơn.