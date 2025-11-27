'Người phụ nữ khỏe nhất thế giới' bị tước danh hiệu vì là đàn ông

Jammie Booker bị tước danh hiệu chỉ vài ngày sau khi giành chiến thắng áp đảo tại Giải vô địch Strongman Thế giới ở Arlington, bang Texas (Mỹ), cuối tuần qua. Ban tổ chức cho biết Booker, đến từ Philadelphia, đã vi phạm quy định của cuộc thi, trong đó yêu cầu vận động viên phải thi đấu theo giới tính sinh học khi chào đời.

"Có vẻ như một vận động viên nam nhưng tự nhận mình là nữ đã thi đấu ở hạng mục Mở rộng dành cho Nữ", ban tổ chức viết khi thông báo tước danh hiệu của Booker. "Chúng tôi đã không biết điều này trước khi cuộc thi diễn ra. Chúng tôi cũng đã khẩn trương điều tra sau khi nhận thông tin. Nếu chúng tôi biết trước hoặc nếu thông tin này được khai báo trước hay trong cuộc thi, vận động viên sẽ không được phép thi đấu ở hạng mục Nữ Mở rộng".

Jammie Booker bị phát hiện giới tính khi chào đời là đàn ông. Ảnh: Instagram Jammie Booker

Quyết định được đưa ra sau khi á quân Andrea Thompson, người Anh, tức giận rời bục nhận giải lúc Booker được trao giải vô địch.

Ban tổ chức cho biết thứ hạng sẽ được điều chỉnh sau khi Booker bị loại.

"Các vận động viên chỉ được thi đấu ở hạng mục phù hợp với giới tính sinh học khi sinh ra", ban tổ chức nhấn mạnh. "Official Strongman luôn tự hào khi các sự kiện được tổ chức không phân biệt đối xử dựa trên đặc điểm cá nhân. Mọi vận động viên đều được chào đón. Nhưng trách nhiệm của chúng tôi là đảm bảo công bằng, phân hạng vận động viên theo đúng giới tính".

Rebecca Roberts, người từng ba lần vô địch cuộc thi, thể hiện sự phản đối gay gắt, khẳng định không ai biết Booker sinh ra là đàn ông. "Phụ nữ chuyển giới (những người sinh ra là đàn ông) không nên thi đấu ở hạng mục cho nữ. Những gì xảy ra cuối tuần qua là thiếu minh bạch. Chúng tôi hay ban tổ chức đều không biết sự thật. Khi sự công bằng bị phá vỡ, niềm tin vào môn thể thao này bắt đầu lung lay", cô nói.

Trong khi đó, Booker chưa có phản hồi chính thức về việc bị tước danh hiệu. Ban tổ chức cho biết các nỗ lực liên hệ với cô sau cuộc thi đều không thành công.