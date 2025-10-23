Tìm công việc dịch thuật, người phụ nữ không ngờ bị lừa trở thành streamer 18+ ở Campuchia

Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, một người phụ nữ 30 tuổi tên Kim Min Ha đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo khi được hứa hẹn công việc phiên dịch tiếng Nhật tại Campuchia. Tuy nhiên, cô bị rơi vào tay một nhóm tội phạm người Hàn và bị bán vào một đường dây sản xuất nội dung người lớn. Tại đây, Kim Min Ha bị ép phải tham gia vào các chương trình phát sóng trực tuyến, nếu không đạt chỉ tiêu, cô sẽ phải chịu đựng những trận đòn tàn nhẫn. Cô đã phải sống trong điều kiện "địa ngục" này suốt hơn 1 tháng.

Tờ Dong-A Ilbo của Hàn Quốc đưa tin, Kim Min-ha được tuyển làm phiên dịch tiếng Nhật vào tháng 4 năm ngoái. Sau khi đến Campuchia, người đón cô tại sân bay Phnom Penh là một người đàn ông Hàn Quốc tên Kim, từng làm trong lĩnh vực đào tạo diễn viên và người mẫu. Thông tin về người này có thể tìm thấy trên các trang mạng tuyển dụng của Hàn Quốc.

Ảnh minh họa.

Người này mỉm cười nói: “Công việc đơn giản thôi”, rồi lái xe đưa cô tới một căn hộ ở thành phố ven biển Sihanoukville, cách Phnom Penh khoảng 4 tiếng lái xe.

Sau khi đến nơi, Kim Min-ha nhắn tin cho gia đình, báo rằng mình đã an toàn. Tuy nhiên, không lâu sau đó, có 3 người đàn ông lạ mặt bất ngờ xông vào phòng, cướp điện thoại và hộ chiếu của cô, ép cô phải cởi bỏ quần áo để thực hiện các buổi phát sóng trực tiếp khiêu dâm.

Các buổi phát sóng của Kim Min-ha đều có KPI, nếu không đạt chỉ tiêu cô không chỉ bị chửi mắng, mà còn bị đánh đập tàn nhẫn. Cô kể lại rằng, mỗi ngày đều phải ngồi trước ống kính trong căn phòng tối, không bật đèn, thỉnh thoảng còn nghe thấy từ phòng bên kia vang lên những tiếng la hét “cứu tôi”.

Khoảng 1 tháng sau, nhờ gia đình lần theo manh mối nhập cảnh của cô vào Campuchia, họ đã liên hệ với một người Hàn Quốc sống tại địa phương hơn 20 năm để giúp phân tích hình ảnh và xác định khu vực ven biển, hòn đảo xuất hiện trong các bức ảnh.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, người này đã phối hợp với cảnh sát Campuchia đột kích vào căn hộ nơi cô bị giam giữ, và cuối cùng giải cứu thành công Kim Min-ha.

Sau đó, Kim Min-ha mới biết rằng người đàn ông Hàn Quốc đón cô tại sân bay ban đầu đã bán cô cho nhóm tội phạm với giá 5 triệu won (khoảng 92 triệu đồng).

Theo các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, trong năm ngoái đã xảy ra nhiều vụ tương tự. Ngoài đàn ông, nhiều phụ nữ cũng trở thành nạn nhân của các đường dây lừa tình và buôn người.