Người phụ nữ 79 tuổi qua đời để lại tủ tiền mặt, con cháu đếm xong thì sốc nặng

Nhiều người già đã sống cả một đời tằn tiện, chắt bóp. Họ cũng không mấy khi có thói quen gửi tiền vào ngân hàng mà cất trữ ngay tại nhà. Cư dân mạng Trung Quốc từng bàn tán xôn xao về câu chuyện một gia đình ngồi đếm đống tiền lẻ được phát hiện sau khi cụ bà 79 tuổi qua đời.

Theo đoạn video ghi lại sự việc, sau khi lo liệu tang lễ cho bà Trương (79 tuổi, quê An Huy, Trung Quốc), gia đình tiến hành thu dọn đồ đạc của bà thì phát hiện một tủ đựng tiền, Sina đưa tin.

Thấy trong tủ có nhiều tiền lẻ, gia đình phải nhờ 14 người họ hàng, làng xóm đến đếm giúp. Tổng cộng, 14 người đã đếm suốt buổi chiều, thu được 52.290,7 tệ (hơn 193 triệu đồng).

Được biết, trước khi qua đời, bà Trương bán nước trên đường Yuantan. Số tiền có được là do bà sống đạm bạc trong rất nhiều năm.

Người con trai cho biết, anh và cả gia đình rất xúc động khi biết mẹ đã âm thầm để lại một món quà đặc biệt như vậy. Một vài đồng xu cũ sẽ được anh giữ lại làm kỷ vật – như một cách để lưu giữ tình cảm và đức tính của mẹ.

Không riêng gì cụ bà Trương, một trường hợp khác cũng từng khiến cư dân mạng Trung Quốc bàn tán là câu chuyện của một cụ ông 80 tuổi ở thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam. Sau khi ông qua đời, gia đình dọn dẹp nhà cửa thì bất ngờ phát hiện một hũ chôn dưới đất – bên trong chứa khoảng 200.000 tệ, hơn 700 triệu đồng.

Cụ ông là người rất tiết kiệm, dù ở tuổi ngoài 70 vẫn ra đồng làm ruộng. Dù có tiền, lại được con cháu chu cấp đầy đủ, ông vẫn không tiêu xài gì nhiều cho bản thân. Ông tin rằng, tự mình giữ tiền là cách an toàn nhất để bảo vệ tài sản. Chính vì vậy, thay vì gửi ngân hàng hay nhờ người thân quản lý, ông chọn cách chôn tiền ngay trong vườn nhà mình.

Khi mang số tiền đến ngân hàng để kiểm tra, nhân viên chỉ có thể phân loại được 120.700 tệ vẫn còn nguyên vẹn. Số tiền còn lại đã bị mục nát không thể sử dụng, ngân hàng đành phải tiêu hủy. Dẫu vậy, gia đình vẫn được đổi 120.000 tệ thành tiền mới – phần nào bù đắp lại công sức làm lụng suốt bao năm của cụ ông.

Hai câu chuyện này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến: có người cho rằng việc chôn giấu tiền như vậy là ích kỷ, đáng lẽ nên chia sẻ cùng con cháu từ sớm. Một số khác lại bày tỏ sự cảm thông, cho rằng có thể vì hoàn cảnh gia đình hoặc những nỗi lo sâu xa khiến người già không đủ tin tưởng để trao gửi tài sản của mình.