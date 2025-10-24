Lén về quê bạn trai để tạo bất ngờ cho anh, người phụ nữ choáng váng khi thấy người ra mở cửa

Chị M (33 tuổi) hiện đang kinh doanh tại nhà với một quán cafe nho nhỏ. Cuộc sống của chị tuy không quá dư dả nhưng yên bình và tự chủ. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của chị lại khiến nhiều người phải trăn trở và đồng cảm.

Chị đang yêu một người đàn ông từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có con riêng với vợ cũ. Chị M kể cách đây hơn 2 năm, chị quen anh. Khi ấy, anh đi công tác dài ngày tại khu văn phòng chi nhánh gần nhà chị, thỉnh thoảng ghé quán cafe của chị để uống nước, trò chuyện.

Dần dần, hai người trở nên thân thiết, anh chủ động làm quen, hỏi han, còn chị cũng cảm nhận được sự chân thành nơi anh. Sau một thời gian nói chuyện qua lại, tình cảm nảy nở lúc nào không hay.

“Khi mới tán, anh vẫn chưa ly hôn. Sau này khi anh đưa cho tôi xem quyết định của tòa án, tôi mới yên tâm và nhận lời yêu anh. Với tôi, thời buổi bây giờ yêu một người đàn ông từng ly hôn và có con riêng là chuyện bình thường, không phải là vấn đề gì cả", chị M nói.

Tuy nhiên, vì quê anh cách xa gần 100km, cộng thêm tính chất công việc nên yêu 2 năm mà mãi chị M chưa sắp xếp thời gian về quê anh được. Vì thế khi bạn trai về quê thăm con vào dịp hè cách đây hơn 1 tháng, chị M cũng đã tranh thủ về thăm quê anh.

"Khi công việc đã ổn định, anh nói muốn về quê để đưa con đi chơi nhân dịp nghỉ hè, bù đắp cho con tình cảm sau những tháng ngày xa cách. Tôi không có ý kiến gì. Nhưng đợt này anh về quê khá lâu, gần 1 tháng nên tôi đã lân la hỏi thăm, dò la địa chỉ nhà của anh ở quê để tìm về vì muốn tạo bất ngờ cho anh", chị M kể.

Nào ngờ, hành động xuất phát từ tình yêu ấy lại khiến chị phải đối mặt với một cú sốc lớn.

Chị M chia sẻ câu chuyện của mình.

Vừa đến nơi, người mở cửa cho chị M không phải là anh, mà là vợ cũ của anh ta. “Chị ấy bảo anh đưa con đi chơi rồi, không ở nhà. Chị cũng mời tôi vào trong nhà rồi kể một cách hồn nhiên rằng cả hai tuy đã ly hôn nhưng vẫn sống chung với nhau để chăm sóc con cái", chị M kể lại.

Những lời nói ấy như sét đánh ngang tai. Chị M choáng váng, cảm thấy mình bị phản bội và lừa dối. Tức giận, chị đứng dậy ra về, không muốn nghe thêm điều gì nữa.

Tối hôm đó, anh gọi điện cho chị, khẩn khoản giải thích rằng mọi chuyện không như lời vợ cũ anh kể. Anh nói người vợ cũ đang cố tình dựng chuyện để tranh giành tài sản — ngôi nhà mà anh đứng tên từ trước khi kết hôn. “Tài sản đó đứng tên anh từ trước khi kết hôn. Nhưng chị kêu khổ, khó khăn, nếu giờ ra đi tay trắng thì không biết sống thế nào nên cứ ở lại bám víu con. Tôi không biết có nên tin anh hay không nữa. Nhưng nếu không có chuyện gì thì tại sao phải giấu tôi. Tôi thật sự rất thất vọng vì yêu nhau hơn 2 năm, có bao nhiêu tình cảm tôi đã dồn hết cho anh ấy", chị M chia sẻ.

Chuyện đã xảy ra hơn 2 tháng, nhưng đến nay chị M vẫn chưa nguôi ngoai. Chị chọn cách tránh mặt bạn trai, không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, vì chị không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Một phần trong chị vẫn còn yêu, nhưng phần khác lại sợ bị tổn thương thêm lần nữa.

Lắng nghe câu chuyện của chị M, Tiến sĩ Tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ rằng khi yêu một người đàn ông từng có vợ và con riêng, người phụ nữ phải xác định rõ ràng rằng mối quan hệ đó không bao giờ đơn giản. Ông cho rằng, nếu chị M tiếp tục mối quan hệ này, chị rất dễ rơi vào cảnh "chung chồng".

“Người đàn ông đó có thể giống như có hai vợ. Vợ cũ ở quê, xác định không lấy ai, cứ ở vậy nuôi con thì anh ta sẽ hàng tháng gửi tiền về quê cho vợ cũ nuôi con. Anh đi làm ở thành phố là chồng của mình, khi về quê lại là chồng của chị ấy. Quê người phụ nữ ấy ở đấy, nhà anh cũng ở đấy, nên việc anh về quê ở với vợ cũ thì dễ lắm.

Nhiều người phụ nữ có quan điểm rằng anh đi đâu thì đi, miễn sao đưa tiền về là được, còn lại thì không quản lý. Nếu như vậy thì mình sẽ rơi vào cảnh chung chồng. Nếu cả hai căm hận nhau, không còn nhìn mặt nhau nữa, người phụ nữ kia đã lấy chồng mới thì chuyện sẽ khác. Còn trong trường hợp này thì rất khó, chưa kể tờ giấy ly hôn đó là thật hay bị làm giả, đôi khi gia đình họ vẫn đang hạnh phúc thì sao, chẳng qua anh ta chỉ muốn thêm người", ông nói.

Vì vậy, Tiến sĩ Đinh Đoàn khuyên chị M nên thẳng thắn ngồi lại nói chuyện với bạn trai một cách đàng hoàng và dừng lại mối quan hệ này để tránh bị tổn thương về sau.