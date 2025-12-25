Người phụ nữ đầu tư trực tuyến, nhận lãi suất cao ngày đầu tiên liền báo cảnh sát

Gần đây, các hình thức lừa đảo tài chính trên mạng ngày càng tinh vi, khiến nhiều người mất trắng số tiền lớn chỉ trong thời gian ngắn. Đặc biệt, những chiêu trò như đầu tư vàng, ngoại hối hay tiền số với cam kết lợi nhuận cao đang trở thành cái bẫy nguy hiểm. Một trường hợp điển hình vừa xảy ra tại Nam Kinh, Trung Quốc, khi bà Chu, một nạn nhân cả tin đã bị lừa hàng trăm triệu đồng qua một ứng dụng giả mạo.

Được biết, bà Chu quen một người bạn trên mạng, người này đã giới thiệu bà tham gia đầu tư vàng trên một ứng dụng. Sau khi đầu tư 40.000 tệ (khoảng 140 triệu đồng), ngay trong ngày đầu tiên, bà đã nhận được 2.000 tệ (khoảng 7 triệu đồng) tiền lãi, lợi nhuận vô cùng hấp dẫn.

Một phụ nữ ở Nam Kinh đã bị lừa khi đầu cơ vàng.

Sau đó, tình hình lợi nhuận ngày càng tốt hơn, thậm chí bà Chu có thể nhận được tiền hoàn lại gấp 3 lần trong một ngày. Lợi nhuận tăng vọt khiến bà cảm thấy bất thường nên đã trình báo cảnh sát để nhờ giúp đỡ.

Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ứng dụng mà bà Chu tải về là giả, số tiền hoàn lại chỉ là ảo và xác nhận bà đã rơi vào một vụ lừa đảo.

Cảnh sát đã xác định và bắt giữ một nghi phạm liên quan đến hành vi lừa đảo. Đối tượng này đã bị bắt khi đang tiếp tục thực hiện các giao dịch lừa đảo. Qua điều tra, lực lượng chức năng đã thu hồi được số tiền bị chiếm đoạt. Nghi phạm khai nhận đã sử dụng chiêu trò đầu tư vàng để lừa đảo hơn 300.000 tệ (khoảng 1 tỷ đồng). Hiện tại, đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.