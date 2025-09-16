Người phụ nữ bán vé số trúng 6 giải liên tiếp nhờ ế hàng

Theo Khaosod, bà Rosukon Lekcharoenvong (65 tuổi) bán vé số ở một chợ địa phương gần chùa Wat Saeng Arom ở huyện Nakhon Chai Si (tỉnh Nakhon Pathom).

Ảnh: Khaosod

Do mưa dông kéo dài ở địa phương suốt những ngày cuối tháng 8 nên lượng du khách tới chùa thưa thớt. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới việc buôn bán của bà Rosukon. Khi chỉ còn 2 ngày nữa là đến đợt quay số đầu tiên của tháng 9, người phụ nữ này vẫn còn ế tới hơn 200 tờ vé số.

Bà quyết định đến chùa Wat Saeng Arom, thắp nhang khấn nguyện.

Kết quả đợt quay số ngày 1/9 khiến bà Rosukon vô cùng bất ngờ khi trong số hàng tồn có tới 6 tấm vé trúng giải. Tổng tiền thưởng lên tới 220.000 Baht (181 triệu đồng).

Một trong 6 tấm vé trúng giải của bà Rosukon. Ảnh: Khaosod

"Với nhiều người, đây không phải số tiền quá lớn, nhưng với những người lao động như tôi, đó là cả một gia tài. Vì đã lớn tuổi, không đủ sức làm những việc nặng nhọc nên tôi phải đi bán vé số để trang trải cuộc sống hàng ngày.

Số vốn mua vé được tích góp từ tiền tiết kiệm. Thời gian gần đây, việc kinh doanh bấp bênh khiến tôi hết sức buồn lo", bà Rosukon trải lòng, đồng thời cho biết ngay sau khi nhận tin trúng thưởng, bà đã quay lại chùa để lễ tạ.

Ảnh: Khaosod

Trong buổi lễ do sư trụ trì Phra Khru Yatithammanuyut hướng dẫn, bà Rosukon đã dâng lên 50 thùng nước uống, 50 khay trứng gà và đốt pháo như một nghi thức dâng lễ.

Chùa Wat Saeng Arom ở tỉnh Nakhon Pathom, được biết đến là nơi linh thiêng, người dân và du khách thường xuyên lui tới để cầu may mắn, tài lộc và sức khỏe.