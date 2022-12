Người đàn ông bất chấp nguy hiểm xông vào căn hộ đang cháy để cứu vợ

Người chồng bất chấp nguy hiểm lao vào căn hộ đang cháy để cứu vợ và con mèo của gia đình.

Theo AsiaOne, rạng sáng ngày 19/12, đám cháy bùng lên trong căn hộ trên tầng 5 ở khu Woodlands (Singapore) mà vợ chồng ông Abd Hamzah Midi (61 tuổi) và bà Siti Aminah Khamis (56 tuổi) thuê. Thời điểm đó, bà Siti Aminah Khamis đang ở trong bếp cùng con mèo của gia đình, còn ông Abd Hamzah Midi đứng trên hành lang bên ngoài căn hộ.

Bất chấp việc bản thân di chuyển khó khăn và nguy hiểm có thể gặp phải, người đàn ông vẫn xông vào căn hộ đang cháy để giải cứu vợ và con mèo. “Thật đáng sợ nhưng tôi không quan tâm vì vợ tôi đang ở bên trong. Tôi phải cứu bà ấy và con mèo”, ông Abd Hamzah Midi chia sẻ với Berita Harian.

Bà Siti Aminah Khamis kể bà đã túm lấy chồng và hai người cùng nhau thoát ra ngoài. May mắn, bà gần như không bị thương, chỉ có một vết cắt nhỏ trên tay phải. “Ban đầu, tôi nghĩ mình có thể trốn trong nhà vệ sinh nhưng rất may đã không làm vậy do ngọn lửa ngày càng lớn và bao trùm cả căn hộ”, người phụ nữ kể.

Ngọn lửa được cho là bắt nguồn từ một thiết bị hỗ trợ di chuyển cá nhân (PMA) đặt trong phòng khách. Ông Abd Hamzah Midi nhớ lại, trước khi khói bắt đầu phủ kín hành lang, ông đã cố gắng hét lớn để cầu cứu trong khi vợ ông gọi cho con gái của họ.

Chị Siti Hairah Abd Hamzah (30 tuổi, con gái của cặp vợ chồng) sống trên tầng 6, lúc xảy ra sự việc chị đang xem trận chung kết World Cup. Khói đã bắt đầu bao trùm hầu hết hành lang khi chị đi xuống tầng 5. Những người hàng xóm chạy ra khỏi căn hộ của họ và chị đã nhanh chóng đưa cha mẹ đến khu vực an toàn.

Theo Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore (SCDF), họ nhận được thông báo về vụ hỏa hoạn vào lúc 2h ngày 19/12. Khoảng 100 người đã được sơ tán khỏi khu nhà, 3 người được đưa đến Bệnh viện Khoo Teck Puat vì ngạt khói.

Bà Siti Aminah Khamis cho hay viên pin không đi kèm với PMA, bị lỗi trước khi bán nhưng người bán không nói gì về vấn đề này. Anh trai bà chỉ biết đó là một cục pin đã hết hạn sử dụng sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Hiện tại, vợ chồng ông Abd Hamzah Midi đã được hỗ trợ một nơi ở tạm trong thời gian khắc phục thiệt hại.

SCDF đã cảnh báo mọi người về các vụ hỏa hoạn do điện, đồng thời khuyến cáo không nên sạc pin trong thời gian dài hoặc qua đêm. Cơ quan này cũng khuyên mọi người không nên mua hoặc sử dụng pin không chính hãng.

