Vợ xông vào nhà 'tiểu tam', đánh chồng dữ dội

Người vợ trèo lên lưng, đánh chồng tại nhà nhân tình của anh này. Ảnh cắt từ video

Theo Mothership, sự việc xảy ra ở Batu, Kuala Lumpur, nhưng thời gian cụ thể không được tiết lộ. Trong đoạn video đầu tiên, người vợ đứng trước cổng, bị chồng ngăn cản vì cho rằng cô đã ném chất bẩn vào nhà nhân tình. Ngay sau đó, "tiểu tam" cầm theo một con dao chạy ra ngoài, khiến tình hình thêm căng thẳng.

Khi cả ba bước vào trong, nhân tình vẫn cầm dao trên tay, vừa quay phim vừa đối mặt với người vợ. Cô vợ chất vấn chuyện tiền bạc và tố chồng đem tiền nhà đi chu cấp cho nhân tình. Người chồng cố gắng can thiệp, yêu cầu nhân tình không nói nhiều với vợ, nhưng ngay lập tức bị vợ lao vào đánh, vừa tát vừa đạp.

Người vợ liên tục công kích chồng, trèo hẳn lên lưng, ghì đầu rồi tát chồng túi bụi. Người chồng chỉ biết quát vợ rời đi, trong khi nhân tình nhiều lần đe dọa sẽ gọi cảnh sát. Tuy nhiên, người vợ thách thức: "Cứ gọi đi, tôi chẳng sợ gì cả".

Cao trào xảy ra khi nhân tình khẳng định mình là người ngoại quốc nên nếu vợ chồng đưa nhau ra công an, cô vợ mới là người xấu hổ. Người vợ đáp trả gay gắt: "Cô không phải người ở đây, ai sẽ tin lời cô?".

'Tiểu tam' cầm dao đe dọa chính thất. Ảnh cắt từ video

Trên trang cá nhân được cho là của người vợ, cô kể chồng đã nhiều lần lấy tiền cô để chu cấp cho nhân tình, thậm chí còn cờ bạc thua lỗ rồi bắt vợ đứng ra trả nợ. Cô cũng tố anh từng đánh đập các con, điều khiến cô không thể chấp nhận.

Một số video còn kèm hình ảnh từ camera an ninh cho thấy cảnh người đàn ông thô bạo với một bé gái và một phụ nữ, càng làm công chúng phẫn nộ.