Ngày càng nhiều người trẻ không muốn sinh con giống vợ chồng Khởi My, tổ ấm liệu có hạnh phúc khi không có con?

Thứ Tư, ngày 17/06/2020 15:00 PM (GMT+7)

Mới đây, dư luận xôn xao về quan điểm của vợ chồng Khởi My khi tuyên bố không sinh con. Thực tế, nhiều cặp vợ chồng trẻ hiện cũng lười sinh con. Với tổ ấm không có con liệu có được hạnh phúc?

Vợ chồng Khởi My tuyên bố không muốn sinh con. Ảnh TL

"Lười" sinh con vì nhiều lý do

Hai cái tên Khởi My và Kelvin Khánh dù không còn xuất hiện nhiều trên các phương tiện giải trí, thế nhưng vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng. 3 năm cưới nhau, người hâm mộ mong muốn có thể nghe được tin vui từ vợ chồng Khởi My nhưng họ vẫn là cặp vợ chồng son. Mới đây nhất, vợ chồng Khởi My đã trở thành tâm điểm của dư luận khi có những chia sẻ về chuyện sinh con.

Theo chia sẻ của Kelvin Khánh: "Khánh và My đã thống nhất không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui. Cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp". Còn Khởi My thì cho rằng vợ chồng cô không muốn sinh con vì không thích con nít.

Quan điểm của vợ chồng Khởi My đã vấp phải nhiều tranh luận. Bên cạnh những người đồng quan điểm thì có không ít người có những lời ác ý. Thực tế, trong cuộc sống không ít các cặp vợ chồng phải chia tay vì không có con. Nhiều người vất vả chạy chữa suốt nhiều năm trời mới vỡ òa hạnh phúc khi được nghe thấy tiếng khóc của trẻ. Ngược lại, không hiếm cặp vợ chồng trẻ có quan điểm không sinh con như vợ chồng Khởi My.

Từng chia sẻ về vấn đề này, theo chuyên gia tâm lý Dạ Thảo (Trường ĐH Công nghệ TP.HCM), tâm lý lười sinh con ngày càng xuất hiện nhiều ở những cặp vợ chồng trẻ và có rất nhiều nguyên do. Nhiều cặp vợ chồng cho biết "lười" sinh con vì các lý do đại loại như kinh tế chưa cho phép, chưa có công việc ổn định, chưa có điều kiện để chăm sóc tốt cho con…

Nhiều cặp vợ chồng cân nhắc sinh con vì lúng túng trong cách nuôi dạy con trước rất nhiều vấn đề giáo dục gia đình hiện đại. Các cặp vợ chồng trẻ có nhận thức nâng cao hơn về việc sinh và nuôi dạy con tốt, không thể dựa vào tư tưởng "trời sinh voi sinh cỏ" mà phải đảm bảo chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho con. Một lý do nữa là một số phụ nữ xác định muốn cân bằng cuộc sống gia đình với các giá trị như đời sống cá nhân, sự nghiệp, sắc đẹp… nên sinh ít con có thể là lựa chọn phù hợp với họ. Bởi để đảm bảo thiên chức của mình, phụ nữ sẽ phải hi sinh về thời gian, sức khỏe.

Hạnh phúc có bị ảnh hưởng khi không có con?

Theo một nghiên cứu do các nhà khoa học của đại học Michigan, Florida và North Caroline (Mỹ) thực hiện với 6.000 phụ nữ ở các quốc gia khác nhau, con cái không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng và hạnh phúc của cuộc sống lứa đôi.

Chuyên gia tâm lý Hồng Hương cũng cho rằng, con cái lâu nay vẫn được xem là sự kết nối tình cảm vợ chồng trong hôn nhân. Chúng không chỉ ràng buộc bố mẹ về tình cảm và nghĩa vụ. Đứa trẻ là tài sản vô giá, là lẽ sống trong cuộc đời của bố mẹ nên dù có khổ đau, bất hạnh thế nào cũng chấp nhận vượt qua vì con. Người làm cha làm mẹ có thể hi sinh hết mọi thứ vì con. Tuy nhiên, con cái không hẳn là yếu tố quyết định duy nhất về sự tồn tại của hôn nhân. Bởi có những cuộc hôn nhân không có con cái, vợ chồng vẫn sống hạnh phúc với nhau tới đầu bạc răng long.

Từ xưa vẫn có quan niệm con cái là "quà" của Trời cho và luôn là câu hỏi được đặt ra với những cặp đôi đã cưới. Vì một lí do nào đó cặp đôi không nhận được món "quà" này sẽ bị bủa vây bởi những phỏng đoán theo kiểu vô sinh hoặc phát xét sống ích kỉ từ mọi phía. Không ai hỏi vì sao lại cần có con thay vào đó là những ý kiến lấy nhau rồi phải có con, có con cho vui cửa vui nhà… Tại sao sinh con lại không thể là một lựa chọn của mỗi người miễn là thấy hài lòng, hạnh phúc thay vì đúng sai? Việc có em bé cũng như việc không có em bé nên là điều được bình thường hóa.

Theo các chuyên gia, điều quan trọng hơn cả để hôn nhân bền vững vẫn là vợ chồng yêu thương, san sẻ, tôn trọng nhau. Nhiều cặp vợ chồng dù con cái đầy đủ vẫn cãi vã, li hôn vì thiếu đi điều đó. Nếu thấy hôn nhân của mình bắt buộc phải có con mới tồn tại được, vợ chồng đồng chí hướng trong việc sinh con. Còn nếu thấy cuộc sống hôn nhân chỉ có hai vợ chồng là đủ, con cái nếu trời cho thì càng tốt còn không hạnh phúc vẫn không bị ảnh hưởng nhiều hãy vững tâm sống bên nhau. Đừng để ý kiến bên ngoài tác động khiến cuộc sống bị ảnh hưởng, vợ chồng phải xa nhau.

Mặc dù quyết định sinh con là điều của các cặp vợ chồng, thế nhưng các chuyên gia cũng khuyên rằng, vợ chồng nên sinh con và sinh đủ hai con trước tuổi 35. Mặc dù không phải là yếu tố quyết định hạnh phúc gia đình nhưng con cái là phần vô cùng quan trọng không thể thiếu của mỗi cuộc hôn nhân hạnh phúc và bền vững. Việc không sinh con còn gây lên hệ quả lớn sau này là già hóa dân số, thiếu hụt nguồn lao động trong tương lai.

