Chuyện lạ khó tin: Chàng trai miền Tây 25 năm không ăn cơm, hễ ăn là ói

Chàng trai 25 năm không ăn cơm

Hot Tiktoker Minh Cá Đuối (tên thật là Nguyễn Minh, SN 2000, tại Hậu Giang), hiện đang là giảng viên thỉnh giảng tại một số trường đại học và cao đẳng ở TP.HCM. Với cân nặng 125kg, anh đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ thông tin trong suốt 25 năm qua, anh không thể ăn được cơm.

Thay vào đó, thực đơn hàng ngày của anh chủ yếu bao gồm các món như: Đồ ăn nhanh, bánh mì, phở, hủ tiếu...

Minh cho biết, từ nhỏ anh đã không ăn được cơm. Hễ ngửi thấy mùi cơm là nôn ói, nổi da gà, chạm vào cơm là cảm giác khó chịu.

“Khi ăn cơm, tôi sẽ bị nôn rất nặng, nhiều khi nôn tới xỉu luôn và phải 1-2 ngày sau mới ăn uống lại bình thường được”, Minh cho hay.

Minh kể, thời học cấp 1, anh buộc phải ăn cơm do quy định của trường nhưng luôn bỏ phần cơm, chỉ ăn thịt và uống sữa mang theo từ nhà.

Khi trưởng thành, anh đã học cách thưởng thức một số món ăn như cháo lòng và xôi. Tuy nhiên, để có thể ăn xôi, anh thường phải rắc thật nhiều tiêu và tương ớt nhằm át đi mùi vị đặc trưng của món ăn này.

Đối với cháo, anh chỉ chọn những loại có thêm gia vị và các nguyên liệu khác, hoàn toàn tránh xa các loại cháo màu trắng. Đặc biệt, anh cũng chưa bao giờ thử gạo lứt.

Minh thậm chí không ăn được những món thường được chế biến để ăn kèm với cơm

Minh cho biết, gia đình của anh bán tạp hoá trong bệnh viện trong suốt 13 năm. Vì thương con, bố mẹ anh quyết định chuyển sang bán cơm từ năm 2016 vì muốn con bớt nỗi sợ cơm. Dù quán có nhiều món ngon, đắt khách nhưng anh vẫn không thể thử đồ ăn quen thuộc này.

Thấy con trai có biểu hiện lạ, mẹ Minh nhiều lần đưa anh đến bệnh viện để khám và điều trị nhưng bác sĩ khẳng định, Minh hoàn toàn bình thường, không gặp vấn đề gì về tiêu hoá.

Ngoài ra, Minh không ăn được những món ăn kèm với cơm của người miền Tây như: cá kho, thịt kho hột vịt, các loại khô, mắm...

Dù có thân hình mũm mĩm nhưng Minh rất kén ăn. Những thức ăn có mùi nặng như sầu riêng, các loại mắm miền Tây, các loại đồ ngâm như dưa chua, dưa chuột muối,... anh cũng không ăn được.

Thay vào đó, Minh thường ăn đồ ăn nhanh

Chia sẻ về sở thích ăn uống của mình, Minh cho biết, anh thích nhất là đồ ăn nhanh, khoái khẩu nhất là bánh mì. Ngoài ra, anh thường ăn các loại đồ ăn có nước như mì phở, bún, hủ tiếu,...