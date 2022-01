Nàng hot girl đa tài hẹn hò online và cái kết bất ngờ vào phút chót

Thứ Hai, ngày 03/01/2022 12:30 PM (GMT+7)

Hai chàng trai ghép đôi sẽ làm gì để chinh phục được cô nàng xinh đẹp, tài năng và vô cùng cá tính này?

Ghép đôi thần tốc tập 7 cùng Cát Tường gặp gỡ bộ 3 ở TP.HCM là nàng hot girl Gigi (20 tuổi, Gia Lai) – kinh doanh & KOL, cùng hai chàng trai Công Tuấn (31 tuổi, TP.HCM) – diễn viên võ thuật kiêm đạo diễn hành động và Tấn Hoàng (25 tuổi, Huế) – kiến trúc sư.

Hot girl Gigi là người có thể truyền năng lượng tích cực cho mọi người, biết tự lập, nấu ăn, chăm sóc gia đình và san sẻ áp lực cuộc sống với bạn trai; điểm yếu của cô nàng hơi nóng tính và dễ bị cảm xúc chi phối.

“Em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu quen 4 năm chia tay do em chủ động tách ra để cho bạn phát triển sự nghiệp và mỗi người có con đường riêng. Mối tình gần đây nhất được 1 năm do cả hai có suy nghĩ và hướng sống khác nhau. Em cần bạn nam chững chạc, tự chủ trong sự nghiệp, chăm sóc được cho em và đặc biệt chung thủy vì em sợ sự phản bội. Em từng có một gia đình không hạnh phúc do ảnh hưởng bởi “người thứ ba” và vết thương đó theo em tới giờ. Em khao khát có một gia đình hạnh phúc nên muốn tất cả các mối quan hệ đã trải qua đều văn minh”, nàng hot girl trải lòng.

Công Tuấn có điểm mạnh sự quyết tâm, kiên định và đủ nghị lực để che chờ cho người mình yêu; điểm yếu hay quên, xàm, thích chọc ghẹo người khác.

Chàng đạo diễn võ thuật sở hữu hơn 2,7 triệu lượt theo dõi trên Tiktok có hai mối tình chính thức. Mối tình đầu kết thúc do bố mẹ bạn gái phản đối, còn mối tình thứ hai anh chủ động rút lui để cho cả hai có thời gian xây dựng sự nghiệp. Anh không cần bạn gái quá xinh đẹp, tài giỏi, quan trọng là một người hiểu, đồng hành, biết quan tâm, cảm thông, động viên và khích lệ.

Tấn Hoàng có khả năng viết và sáng tác nhạc, là người khá điềm tĩnh, biết nấu ăn, chơi đàn, xem bài tarot và quan tâm lo lắng cho bạn gái nhưng lại suy nghĩ tiêu cực khi ở một mình quá lâu.

Anh trải qua một vài mối tình nhưng ấn tượng nhất là mối tình với bạn gái đã “ra đi mãi mãi” trong một tai nạn giao thông. “Em và bạn gái quen nhau qua một hội đam mê môtô. Tính cách em trước đây rất vui vẻ nhưng mấy năm nay em trở nên trầm tính, điềm tĩnh hơn từ lúc bạn gái em không còn nữa. Em đã rất sốc, bạn đã lên kế hoạch cho chuyến đi cuối cùng, ngắm cảnh đẹp nhất cùng người mình yêu và về thế giới bên kia. Bạn gái em mất vì trầm cảm và lý do gia đình nên lái môtô hết tốc độ đâm vào đít xe container. Hiện tại em không còn ngông cuồng, bồng bột như trước mà hướng nội, suy nghĩ nhiều hơn. Em yêu bản sắc văn hóa Việt Nam nên em thích người con gái ân cần, dịu dàng”, chàng trai xứ Huế xúc động chia sẻ.

Sau khi hai chàng trai thể hiện tài năng của bản thân, nàng hot girl xinh đẹp đã đưa ra quyết định chọn chàng kiến trúc sư đàn giỏi hát hay và có nhiều điểm chung để bước vào vòng tiếp theo. Đồng thời, cô cũng nói lời chia tay anh đạo diễn võ thuật vui tính.

Cặp trai tài, gái sắc đều có quan điểm hôn nhân lâu dài và gắn kết. Tấn Hoàng chân thành nói rằng: “Đối với anh hình mẫu đặt ra chỉ thế thôi, quan trọng tính cách có hiểu và hợp nhau không. Hy vọng mọi giây phút em đến với anh đều đặc biệt và làm những thứ đặc biệt nhất. Tuy anh hơi ít nói nhưng anh luôn muốn lắng nghe, thấu hiểu và cùng em chia sẻ mọi thứ”.

Kết thúc cuộc trò chuyện, đàng trai đồng ý hẹn hò còn đàng gái đưa ra biểu tượng từ chối với lý do: “Em không nghĩ ảnh sẽ đồng ý. Em rất muốn kết bạn và nói chuyện nhiều hơn với anh nhưng em không muốn làm tổn thương ảnh. Ảnh miêu tả một cô bé dịu dàng, điềm tĩnh… nhưng em thì trái ngược hoàn toàn nên em không nghĩ ảnh muốn một mối quan hệ nghiêm túc với em”.

Sau khi được bà mối Cát Tường tạo cơ hội cho cả hai đưa ra quyết định cuối cùng, cô nàng hot girl đa tài đã đồng ý hẹn hò với chàng trai xứ Huế điềm tĩnh, ngọt ngào. Cuộc ghép đôi thành công nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ bà mối.

