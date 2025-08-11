Sau khi chia tay, cô gái phát hiện toàn bộ trang sức vàng bị bạn trai cũ đánh tráo thành đồ giả

Tình yêu trong giai đoạn nồng cháy thường được ví von là "bền hơn vàng" nhưng một câu chuyện của một cô gái họ Bành sống tại Hàng Châu, Trung Quốc đã chứng minh điều ngược lại. Sau khi chia tay, cô phát hiện ra số vàng trị giá hơn 70.000 nhân dân tệ (khoảng 255 triệu đồng) mà cô sở hữu đã bị bạn trai cũ lén tráo thành đồ giả. Sự việc này không chỉ khiến cô đau đớn mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về lòng tin trong tình yêu.

Theo báo Hàng Châu Tổng Hợp, thời còn mặn nồng, đôi tình nhân này đã cùng nhau mua nhiều trang sức vàng gồm 2 dây chuyền và 3 vòng tay. Tuy nhiên, sau khi chia tay và dọn đồ, cô gái sốc nặng khi phát hiện toàn bộ đều là vàng giả.

Bạn trai lén tráo vàng giả.

Nhận tin báo, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc và nghi ngờ thủ phạm là người quen. Quá trình điều tra cho thấy, bạn trai cũ họ Lưu từng xuất hiện tại một tiệm ký gửi vàng, trùng khớp với hình ảnh trên camera giám sát.

Khi bị tra hỏi, người này thú nhận hành vi. Anh ta nói rằng từ khi thất nghiệp vào tháng 6, tâm trạng sa sút và sợ bị bạn gái bỏ vì nghèo nên đã nảy sinh ý định tráo vàng thật bằng hàng giả. Anh mua trang sức giả giống hệt, sau đó đánh tráo trót lọt 3 lần, mang bán và thu về 6 vạn tệ (khoảng 220 triệu đồng).

Theo lời anh Lưu, số tiền bán vàng đã được anh tiêu hết cho việc hẹn hò và mua sắm với bạn gái, dự định khi kiếm lại được sẽ mua lại cái khác bù vào. Dù lý do xuất phát từ tình cảm, cảnh sát khẳng định hành vi này của anh Lưu đã cấu thành tội trộm cắp và bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự.