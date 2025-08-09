10 ngày mang quà ra mắt nhà bạn trai Ấn, cô gái Việt vẫn bị từ chối và cái kết

Vượt qua rào cản gia đình

Lê Tống Mỹ Lan (SN 1994) sinh ra và lớn lên trong gia đình có 2 chị em gái ở TPHCM. Cô luôn tự tin mình “giàu” về mặt tinh thần khi có gia đình là chỗ dựa vững chắc. Hiện tại, cô đang khởi nghiệp trong lĩnh vực ẩm thực.

Vignesh Mahadevan (SN 1989) là con cả trong gia đình có 2 anh em trai, thuộc tầng lớp Bà La Môn ở Ấn Độ. Gia đình anh kế thừa, gìn giữ và thực hiện nhiều truyền thống, nghi lễ tôn giáo.

Mỹ Lan và Vignesh có 6 năm tìm hiểu trước khi về chung nhà

Dù đến từ 2 đất nước xa lạ, khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo nhưng Mỹ Lan và Vignesh vẫn chọn gắn bó với nhau. Và họ đã cùng nhau vượt qua nhiều rào cản để có được cái kết đẹp.

Năm 2018, Vignesh sang Việt Nam làm phi công cho một hãng hàng không. Tháng 3/2019, cặp đôi quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò và nhanh chóng có cuộc hẹn đầu tiên ở rạp chiếu phim.

Vignesh hài hước, biết hát, kể chuyện và làm ảo thuật. Mỹ Lan là cô gái tò mò, ưa khám phá nên luôn thấy vui vẻ, mới mẻ khi ở cạnh anh. Cuộc hẹn thứ 2, 3, 4... cứ tiếp diễn, tình cảm lớn dần một cách tự nhiên và họ yêu nhau lúc nào không hay.

Cặp đôi cùng sống và làm việc tại TPHCM, mỗi ngày quan tâm nhau bằng những bữa ăn ngon, những lời nói ngọt ngào...

“Cuộc sống của chúng tôi bình yên. Mỗi ngày được ở bên nhau, làm điều bình dị cùng nhau là hạnh phúc rồi. Tôi nghĩ, chính sự nhẹ nhàng, không phô trương đó khiến tôi muốn gắn bó với anh”, Mỹ Lan chia sẻ.

Cặp đôi vượt qua rào cản gia đình để đến với nhau

Sau 1 năm hẹn hò, cặp đôi công khai tình cảm với gia đình. Ba mẹ Mỹ Lan thấy con gái hạnh phúc nên hoàn toàn ủng hộ.

Tuy nhiên, ba mẹ Vignesh không dễ dàng như vậy. Vignesh là con trai cả, gia đình lại theo truyền thống Bà La Môn nên ba mẹ kỳ vọng anh sẽ lấy một cô gái Ấn Độ để kế thừa, giữ gìn văn hóa một cách trọn vẹn nhất.

Khi biết cặp đôi quen nhau, ba mẹ anh phản đối dữ dội, thậm chí đặt anh trước sự lựa chọn “hoặc gia đình hoặc Mỹ Lan”. Suốt thời gian đầu, Vignesh giữ im lặng. Mỹ Lan hiểu sự khó xử của bạn trai.

Năm 2023, Mỹ Lan về Ấn Độ ra mắt nhà bạn trai nhân một dịp lễ lớn. Bước vào nhà, cô "choáng ngợp" với cảnh tượng trước mắt, một không gian rộng lớn với 60 bức tượng các vị thần linh, riêng phòng thờ chính có 25 tượng của các vị thần và một chiếc chuông lớn.

Tại căn biệt thự này, mỗi buổi sáng mẹ của Vignesh sẽ mở nhạc thiền định, làm lễ cầu nguyện, rung chuông trong không gian vô cùng yên tĩnh. Ngoài ra, mẹ anh còn tự tay làm món ăn dâng lên các vị thần.

Tuy nhiên, lần đầu ra mắt của Mỹ Lan không được suôn sẻ. Cô và Vignesh ở khách sạn 10 ngày và mỗi ngày đều mang quà đến nhà thăm bố mẹ anh.

Mỹ Lan có đám cưới trọn vẹn ở Ấn Độ

"Tôi ăn cơm cùng mọi người sau đó ngồi nghe họ tranh luận về chuyện tình yêu của chúng tôi. Gia đình anh không đồng ý để anh cưới tôi, còn anh từ đầu đến cuối vẫn kiên quyết một câu nói ‘con chỉ cưới một mình cô ấy làm vợ'”, Mỹ Lan chia sẻ.

Chứng kiến cuộc tranh luận ấy, Mỹ Lan không khỏi phiền lòng. Tuy nhiên, sự kiên định của Vignesh đã cho cô thêm sức mạnh vượt qua rào cản này.

“Đối với anh ấy, tôi là duy nhất. Anh không do dự dù phải chịu áp lực từ gia đình. Chính điều đó khiến tôi tin tưởng và kiên định rằng, nếu một người đã luôn chọn mình thì mình cũng phải nắm tay họ đến cùng”, Mỹ Lan chia sẻ.

Vài tháng sau, cặp đôi một lần nữa quay lại Ấn Độ để nghiêm túc nói chuyện về tương lai. Phản ứng của mọi người khiến cô bất ngờ.

Khác với lần gặp trước đó, gia đình Vignesh niềm nở chào đón Lan. Ba mẹ Vignesh mời cô về nhà ở cùng, tặng cô nhiều quần áo, trang sức. “Tôi nghĩ, đó là dấu hiệu rõ ràng cho sự chấp thuận và tôi rất hạnh phúc”, Mỹ Lan nói.

Đám cưới hạnh phúc

Tháng 3/2025, cặp đôi tổ chức đám cưới ở Ấn Độ. Trong 2 ngày, cô dâu, chú rể thực hiện hàng loạt nghi lễ truyền thống như: Trao vòng hoa, lễ Madhuparka với mật ong và sữa chua, lễ Kanyadaan – giây phút ba mẹ trao con gái cho chú rể, lễ Laja Homa – cô dâu dâng gạo rang vào lửa thiêng cầu chúc phúc lành cho chồng,...

Cặp đôi thực hiện nghi lễ truyền thống trong đám cưới tại Ấn Độ

Mỹ Lan ngỡ ngàng trước sự trang trọng, linh thiêng của từng nghi lễ. Gia đình chồng cô thuộc tầng lớp cao ở Ấn Độ nên đám cưới chỉn chu, đẹp mắt và ngập tràn sắc màu truyền thống. Cô dâu nhận được nhiều quà cưới đắt tiền như nữ trang, tranh bằng vàng bạc,...

"Trong đó, món quà khiến tôi ấn tượng nhất là một bức tranh lớn được ghép từ những bức hình nhỏ của vợ chồng tôi do một người cô hơn 70 tuổi của anh làm tặng. Tôi biết ơn tấm lòng và sự tỉ mỉ của cô ấy.

Ở Ấn Độ, thường thì nhà gái phải chuẩn bị của hồi môn sang hỏi cưới nhà trai nhưng ba mẹ chồng tôi không yêu cầu điều gì. Ngược lại, chính họ đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ”, Mỹ Lan chia sẻ.

Một tuần sau đó, đám cưới được tổ chức tại Việt Nam. Phía nhà trai có ba mẹ và người thân của chú rể tham dự.

Lần này, đến lượt nhà trai ngỡ ngàng. Họ bất ngờ trước sự đông vui, nhộn nhịp của đám cưới Việt. Cảnh dàn trai gái xếp hàng bưng quả, sự thân thiện gần gũi của xóm giềng nơi đây khiến họ thích thú.

“Nhà tôi chuẩn bị 4 thực đơn khác nhau gồm món chay, món mặn, món Ấn, món Việt để ai cũng cảm thấy được chào đón như ở nhà”, Mỹ Lan kể.

Vợ chồng Mỹ Lan và ba mẹ chồng (ảnh phải) trong đám cưới tại Việt Nam

Hiện tại, cặp đôi sống và làm việc tại TPHCM, thi thoảng về thăm ba mẹ chồng. Với Mỹ Lan, việc làm dâu Ấn Độ không có gì áp lực. Nhà chồng có giúp việc nên cô không bị bó buộc trong chuyện cơm nước, dọn dẹp.

Tại nhà chồng, mỗi sáng cô cùng gia đình cầu nguyện trong phòng thờ. Vào các dịp lễ, mẹ chồng cô luôn chuẩn bị sẵn các lễ vật, trang phục truyền thống, giúp cô mặc đồ, làm tóc và hướng dẫn cô làm theo trình tự.

Mỹ Lan chia sẻ, cô hạnh phúc khi ba mẹ chồng chưa từng ép cô trở thành “người Ấn Độ”. Họ không yêu cầu cô thay đổi cách ăn mặc hay tuân theo các lễ nghi, phong tục truyền thống. Ngược lại, họ luôn hỏi “con có thấy thoải mái khi ở Ấn không?”.

Và hơn hết thảy, Mỹ Lan cho biết, cô có một người chồng tuyệt vời, luôn để cô được là chính mình. Dù bận rộn, anh vẫn dành thời gian đưa vợ đi chơi hoặc ngồi hàng giờ chơi game cùng vợ.

“Làm vợ của một chàng phi công Ấn Độ như anh Vignesh… giống như yêu một cơn gió tự do. Anh bay khắp nơi nhưng trái tim thì luôn ở nhà với tôi”, Lan nói.

Ảnh: NVCC