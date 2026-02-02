Nam sinh 'từ đỉnh núi Sóc đến đỉnh Olympia', giành vòng nguyệt quế với điểm số cách biệt

Cuộc thi tuần đầu tiên quý II Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến màn so tài giữa bốn gương mặt: Nguyễn Văn Tuấn Kiệt (THPT Thanh Chương 3, Nghệ An), Ngô Gia Hoàng (THPT Hùng Vương - Hoài Đức, Lâm Đồng), Nguyễn Đăng Minh Hiếu (THPT Thủ Khoa Huân, TP.HCM) và Nghiêm Trung Đức (THPT Sóc Sơn, Hà Nội).

Trung Đức tại trận tuần 1 tháng 1 quý II Olympia 26.

Trung Đức từng giành giải Nhất Olympic môn Toán cấp cụm. Ngoài việc học, nam sinh trường THPT Sóc Sơn còn có niềm yêu thích thể thao. Cậu thường chơi cờ vua vào buổi trưa và bóng bàn vào buổi chiều để rèn luyện tư duy và sức khỏe.

Ngay từ phần thi Khởi động, Trung Đức nhanh chóng tạo ra khoảng cách lớn với những người cùng chơi, khi đạt 90 điểm. Gia Hoàng 30 điểm, Tuấn Kiệt 25 điểm, Minh Hiếu 20 điểm.

Bước sang phần thi Vượt chướng ngại vật, thử thách là một ẩn số với 3 chữ cái.

Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Năm 1863, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đã ra đời xuất phát từ ý tưởng của Henry Dumant. Ông là một thương gia người nước nào?. Minh Hiếu và Trung Đức giành điểm với đáp án “Thuỵ Sĩ”.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Tìm số nguyên N nhỏ nhất thỏa mãn N là bội của 30, N chia 4 dư 2 và N lớn hơn 100. Tuấn Kiệt giành điểm với đáp án 150.

Ô hình ảnh gợi ý lật mở, Gia Hoàng nhấn chuông trả lời ẩn số và đưa ra đáp án “Sen”, nhưng không chính xác.

Tiếp đó, Trung Đức trả lời ẩn số chướng ngại vật cần tìm là “WTO”. Nam sinh THPT Sóc Sơn đã suy luận từ WTO (tổ chức Thương mại Thế giới) có trụ sở đặt trụ sở tại Thụy Sĩ; 150 là số nước thành viên (tuy nhiên, nội dung dữ kiện này là Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2007 và trở thành thành viên thứ 150 khi gia nhập tổ chức này).

Khép lại phần thi thứ hai, Trung Đức dẫn đầu 150 điểm. Tuấn Kiệt 35 điểm, Gia Hoàng và Minh Hiếu cùng 30 điểm.

Trung Đức giải đáp chính xác ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc, Trung Đức tiếp tục bùng nổ. Cậu đã tận dụng tối đa cơ hội để gia tăng cách biệt khi xuất sắc giành điểm tuyệt đối ở 3/4 câu hỏi. Kết thúc màn đua tốc độ, nam sinh THPT Sóc Sơn đã chạm mốc 300 điểm, tạo ra khoảng cách an toàn so với đoàn đua. Ở tốp sau, Tuấn Kiệt 145 điểm, Gia Hoàng 60 điểm, Minh Hiếu 50 điểm.

Phần thi Về đích, dù cả bốn thí sinh đều chọn gói ba câu hỏi 20 điểm và Tuấn Kiệt đã có màn nước rút ấn tượng để cải thiện điểm số, nhưng vị trí dẫn đầu của Trung Đức vẫn không hề lay chuyển.

Khán giả cổ vũ Trung Đức - nam sinh "từ đỉnh núi Sóc đến đỉnh Olympia".

Kết quả chung cuộc trận tuần 1 tháng 1 quý II Đường lên đỉnh Olympia 26, Nghiêm Trung Đức (THPT Sóc Sơn, Hà Nội) chiến thắng với điểm số tròn trịa 300. Cậu trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế tuần 1 tháng 1 quý II Đường lên đỉnh Olympia 26.

Nguyễn Văn Tuấn Kiệt (THPT Thanh Chương 3, Nghệ An) về Nhì với 205 điểm. Cùng về ba, Ngô Gia Hoàng (THPT Hùng Vương - Hoài Đức, Lâm Đồng) 80 điểm và Nguyễn Đăng Minh Hiếu (THPT Thủ Khoa Huân, TP.HCM) 20 điểm.

Trung Đức giành vòng nguyệt quế trận tuần đầu tiên quý II.