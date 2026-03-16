Nam sinh chuyên Khoa học Tự nhiên giành vòng nguyệt quế Olympia với điểm số cách biệt

Trận tuần 3 tháng 2 quý II Đường lên đỉnh Olympia 26 (phát sóng chiều 15/3) diễn ra với bốn nhà leo núi: Dương Phạm Hiếu Nghĩa (THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu, Đồng Tháp), Cao Đăng Lâm (THPT Thái Hòa, Nghệ An), Hoàng Cao Thái (THPT Bắc Duyên Hà, Hưng Yên) và Trần Nguyên Đức (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội).

Phần thi Khởi động, Nguyên Đức tạo được ưu thế cách biệt với những người cùng chơi, khi đạt 95 điểm. Cao Thái 40 điểm, Hiếu Nghĩa 35 điểm, Đăng Lâm 20 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm 13 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Tìm năm đầu tiên của thế kỉ XX là số tự nhiên chia hết cho 9 và chia 5 dư 1. Nguyên Đức là thí sinh duy nhất ghi điểm với đáp án “1926”.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: “… - Những chân trời kết nối là chủ đề của Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2026”. Cả bốn thí sinh ghi điểm với đáp án “Đà Nẵng”.

Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: Vườn quốc gia nào của Việt Nam là vườn di sản ASEAN, khu Ramsar của thế giới, giữ kỷ lục thả rùa biển về thiên nhiên nhiều nhất, gắn liền với trải nghiệm xem rùa đẻ trứng ban đêm?. Hiếu Nghĩa và Nguyên Đức giành điểm với đáp án “Côn Đảo”.

Hàng ngang thứ tư được lựa chọn có câu hỏi: Một kho hàng nhập một khối lượng gạo và chia vào các thùng có sẵn. Nếu mỗi thùng chứa 36kg thì còn dư 144kg gạo. Nếu mỗi thùng chứa 39kg thì vừa đủ. Hỏi kho có tất cả bao nhiêu kg gạo. Nguyên Đức ghi điểm với đáp án “1872”.

Ô hình ảnh gợi ý lật mở, Hiếu Nghĩa liền nhấn chuông trả lời ẩn số cần tìm là “Phan Châu Trinh”.

Sau hai phần thi, Nguyên Đức tiếp tục dẫn đầu với 135 điểm, Hiếu Nghĩa 85 điểm, Cao Thái 50 điểm, Đăng Lâm 30 điểm.

Ẩn số cần tìm được Hiếu Nghĩa giải.

Phần thi Tăng tốc, Nguyên Đức tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc, ghi thêm nhiều điểm nhất. Qua bốn cơ hội bứt tốc, nam sinh chuyên Tự nhiên 245 điểm, Cao Thái 130 điểm, Hiếu Nghĩa 85 điểm, Đăng Lâm 50 điểm.

Phần thi Về đích, Nguyên Đức lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu chỉ ghi điểm câu đầu tiên, để về vị trí với 265 điểm.

Ba thí sinh còn lại có cố gắng ở phần thi nước rút, nhưng chỉ Hiếu Nghĩa và Cao Thái cải thiện được điểm số của mình.

Kết quả chung cuộc, Trần Nguyên Đức (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội) giành vòng nguyệt quế với 265 điểm.

Hoàng Cao Thái (THPT Bắc Duyên Hà, Hưng Yên) về nhì với 165 điểm. Cùng về thứ ba, Dương Phạm Hiếu Nghĩa (THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu, Đồng Tháp) 125 điểm và Cao Đăng Lâm (THPT Thái Hòa, Nghệ An) 30 điểm.