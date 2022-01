Nam sinh trường Giao thông suýt bỏ học 2 lần, xuất sắc đạt giải thưởng chung kết toàn quốc

MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT Lớp trưởng lớp Logistics 2 k59. Chủ nhiệm CLB Logistics UTC. Ban chủ nhiệm CLB thủ lĩnh của sự thay đổi UTC. Đạt giải khuyến khích Cuộc thi “Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2021”. Đạt giải nhất Cuộc thi “Tài năng trẻ Logistics UTC 2021”. Đạt giải nhất Cuộc thi “Sinh viên Đại học Giao thông vận tải. với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021. Đạt danh hiệu Gương mặt sinh viên tiêu biểu trường Đại học Giao thông vận tải năm 2020. Học bổng khuyến khích học tập loại xuất sắc. Học bổng kiến tạo tương lai của EUBIZ. Top 50 toàn quốc Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021”. Đạt giải Nhất cuộc thi “Sinh viên thủ đô sử dụng xe Buýt và phương tiện công cộng” do HSV TP. Hà Nội tổ chức năm 2020. Đạt giải nhì cuộc thi làm clip “Phòng chống quấy rối - Chuẩn thanh niên thời đại mới” PLAN International, MSD tổ chức năm 2020 Đạt giải ba nghiên cứu khoa học cấp trường. Đạt giải chắp cánh ước mơ cuộc thi viết YOUR DREAM 2021. Bằng khen của Ban chấp hành Hội sinh viên thành phố Hà Nội. Giấy khen của Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến máu vì sức khỏe cộng đồng năm 2020. Tham gia Cuộc thi “Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia - TECHFEST 2021”. Giấy chứng nhận đã tham gia tập huấn Kỹ năng truyền thông qua mạng xã hội 2021 của tổ chức MSD. Giấy chứng nhận đã tham gia “Music About Gender – A New Perspective” do Batik International Vietnam tổ chức.