Những bạn trẻ có bảng thành tích học tập đáng nể trong năm qua

Thứ Hai, ngày 27/12/2021 09:01 AM (GMT+7)

Tiếp tục một năm dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, những bạn trẻ như nhà vô địch "leo núi" Olympia Nguyễn Hoàng Khánh, Mỹ Quỳnh, Ngọc Trinh, Đình Dương... vẫn đạt được thành tích học tập đáng nể trong năm qua.

Lê Mỹ Quỳnh

Chân dung nữ sinh Lê Mỹ Quỳnh.

Lê Mỹ Quỳnh (sinh năm 1998) mới hoàn thành chương trình 5 năm học với điểm GPA 3.5/4.0 và được vinh danh là thủ khoa Học viện Kỹ thuật Mật mã vào giữa tháng 11 vừa qua.

Năm 2 đại học, Quỳnh bắt đầu mày mò tìm các lỗ hổng bảo mật và cuối năm đó em đã tìm ra lỗ hổng cực kỳ nghiêm trọng đầu tiên. Năm 3, em tiếp tục tìm ra 4 lỗ hổng đều xuất hiện trên máy chủ WebLogic của Oracle - tập đoàn công nghệ Mỹ có các sản phẩm đang được sử dụng bởi hàng chục nghìn công ty trên khắp thế giới. Tính tới thời điểm hiện tại, Quỳnh phát hiện được 9 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, trong đó có 6 lỗ hổng được đánh giá ở mức cực kỳ nguy hiểm.

Với những phát hiện và nghiên cứu của mình, cô gái trẻ đã nhiều lần đã được Oracle vinh danh và mạnh dạn trình bày tham luận, kết quả nghiên cứu của mình tại các hội thảo chuyên môn về an toàn thông tin khi còn chưa tốt nghiệp đại học.

Nguyễn Hoàng Khánh

Hoàng Khánh biết đọc chữ từ năm 4 tuổi và chỉ mất 7 - 8 giây để đọc một trang tin tức. Ở cuộc thi tuần, nam sinh lập kỷ lục vượt qua 17 câu hỏi phần thi Khởi động trong vòng 60 giây.

Ngay từ nhỏ, Hoàng Khánh đã quen với việc gia đình quây quần, cùng nhau theo dõi chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Khi chứng kiến anh Nguyễn Hoàng Cường (quán quân Olympia năm 2018) giành vòng nguyệt quế thứ hai về cho Quảng Ninh, Khánh được truyền cảm hứng và bắt đầu xây dựng lộ trình chinh phục Olympia từ đó.

Trải qua các cuộc thi tuần, tháng, quý đầy bản lĩnh, Nguyễn Hoàng Khánh giữ phong độ và thể hiện xuất sắc tại trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. Với 315 điểm, Khánh trở thành nhà vô địch của Đường lên đỉnh Olympia năm 21 và là nhà vô địch thứ 3 đến từ Quảng Ninh.

Chàng trai sinh năm 2004 mong muốn trở thành một doanh nhân và đang cân nhắc một số trường kinh tế. Thời gian tới, ngoài theo đuổi mục tiêu này, Khánh sẽ học thêm về lập trình.

Phạm Đình Dương

Dương chia sẻ: “Lý thuyết phải đi trước thực tiễn. Học và nghiên cứu để nâng cao tư duy bản thân trước mọi vấn đề. Quan trọng hơn, em coi những kiến thức đã học và đang nghiên cứu là nền tảng để đi đường dài”.

Phạm Đình Dương (sinh năm 1999, Thanh Hóa) từng là thủ khoa đầu vào với 29,8 điểm khối A và xuất sắc đạt danh hiệu thủ khoa đầu ra Viện Điện, Đại học Bách khoa Hà Nội với GPA đạt 3.76/4.0.

Từ cấp 2, Dương đã có thể sửa được một số đồ vật bị hư hỏng trong gia đình như máy tính bàn... thay vì bố phải mang ra cửa hàng. Có thế mạnh về các môn khối khoa học tự nhiên, em dành phần lớn thời gian cho việc học và chinh phục nhiều giải cao trong cuộc thi học sinh giỏi cấp trường, huyện.

Là sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội, Dương nổi bật với nhiều thành tích học tập như: Thủ khoa đầu vào Viện Điện năm 2017; giải Ba cuộc thi Olympic Đại số cấp trường (2017 – 2018); giải Nhì sinh viên nghiên cứu khoa học bộ môn Điều khiển tự động – viện Điện (2020 – 2021); có 02 bài báo nghiên cứu công bố ở hội nghị quốc tế; học bổng Khuyến khích Tài năng trường Đại học Bách khoa Hà Nội; đạt học bổng khuyến khích học tập loại A của trường; sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2020 – 2021...

Trần Thùy Linh

Thông thường, sinh viên sẽ đăng ký 12-15 tín chỉ một kỳ nhưng Linh cảm thấy có thể học được nhiều hơn nên đã đăng ký học hết 25 tín chỉ trường cho phép.

Trần Thùy Linh - cô gái gây ấn tượng những ngày qua khi có thành tích học tập "siêu khủng", trở thành thủ khoa đầu ra của Đại học Kinh tế quốc dân, tốt nghiệp sớm một năm và được đặc cách học thẳng lên tiến sĩ.

Trước đó, cô bạn từng nhiều lần đoạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ và đoạt giải học sinh giỏi quốc gia nên đã được tuyển thẳng vào Đại học Kinh tế quốc dân.

Lên đại học, nữ sinh Thái Bình đã giành nhiều danh hiệu, học bổng như: đạt giải Nhất cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin & Tư tưởng Hồ Chí Minh 2019; 2 giải Ba "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp trường 2020 và "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Viện; top 1 tuần "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 2020; top 1 cuộc thi “Ánh sáng soi đường” của Đại học Kinh tế Quốc dân; giành học bổng “Tài năng trẻ Vingroup” 2020...

Lê Ngọc Trinh

Sau những giờ học căng thẳng trên giảng đường, hoạt động ngoại khóa là cách Trinh làm mới và cân bằng năng lượng của bản thân.

Thủ khoa chuyên ngành Quản trị chất lượng khóa 59, Khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Kinh tế quốc dân Lê Ngọc Trinh được mệnh danh là "cô gái vàng trong làng săn học bổng". Cô bạn không chỉ học mà còn phân bổ thời gian hợp lý để đi làm thêm và hoạt động ngoại khóa.

Trước mỗi kỳ học, Trinh viết ra mục tiêu về điểm số, kiến thức, kỹ năng cần đạt được và xác định mức độ ưu tiên cho mỗi công việc. Nữ sinh không sợ bị sao nhãng vào việc làm thêm quá hay mải mê hoạt động ngoại khóa mà luôn đặt ra kỷ luật nghiêm khắc với bản thân.

Ngọc Trinh thừa nhận, khi mới là tân sinh viên, cô chưa từng đặt mục tiêu mình đi xa đến đâu hay trở thành ai khi tốt nghiệp. Nhưng trong quá trình học tập, cô có 6 kỳ liên tiếp đạt học bổng; danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” trường ĐH KTQD 2018-2019, 2019-2020; học bổng dành cho Sinh viên nghiên cứu khoa học Honda Awards 2020; học bổng Tài năng trẻ Vingroup 2019; giải Nhất "Sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Quản trị kinh doanh" 2020...

Rufino Aybar

Những thành tích đáng nể của nam sinh Rufino Aybar: Vô địch vòng quốc gia cuộc thi Diễn án Luật Nhân đạo quốc tế; Á quân vòng quốc gia cuộc thi Diễn án Trọng tài Đầu tư quốc tế và là thí sinh biện hộ xuất sắc nhất trận chung kết; giải Nhất cuộc thi Review sách do CLB Bạn yêu sách của Học viện Ngoại giao tổ chức; giải Nhất giải đấu Quần vợt do Đại sứ quán Tây Ban Nha tổ chức; giải Nhất cuộc thi Amazing Race tại Đại hội thể thao DAV’s Games 2018...

Rufino Aybar sinh năm 1998, là người Tây Ban Nha. Ngoài việc được biết đến là em trai của người mẫu An Tây – Andrea Aybar, Rufino còn là nam sinh sở hữu bảng thành tích rất đáng nể, tốt nghiệp thủ khoa Luật quốc tế của Học viện Ngoại giao và là TikToker triệu view với những clip hài hước.

Đạt danh hiệu tốt nghiệp thủ khoa, Rufino cho biết đó thực sự là một điều vô cùng khó, và anh chàng cũng từng “không dám mơ tới” mà chỉ muốn đặt mục tiêu đứng đầu lớp, giành tấm bằng xuất sắc mà thôi. Tuy vậy, tới năm 3 đại học, vì điểm số các môn khá ổn nên chàng trai mạnh dạn “nâng” mức mong muốn lên để cố gắng, đồng nghĩa với việc phải nỗ lực gấp nhiều lần, chia đều thời gian, học thật chăm chỉ và tập trung vào tất cả các bài giảng khi đi học.

Nguyễn Thiện Hải An

Nam sinh Nguyễn Thiện Hải An.

Hải An để lại dấu ấn trong lòng khán giả trong chặng đường "leo núi" Olympia năm thứ 21 khi chiến thắng cuộc thi quý 3 và xác lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử. Tuy về nhì ở trận chung kết năm nhưng chàng trai đến từ trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội vẫn luôn là cái tên được nhiều bạn trẻ mến mộ.

Thành tích nổi bật của Hải An: đạt danh hiệu Á quân Chung kết năm Chinh phục - Vietnam's Brainiest Kid mùa thứ 3 (một chương trình thi đấu trí tuệ dành cho học sinh trình chiếu trên VTV); 4 năm học cấp 2 đều đạt Huy chương bạc tại cuộc thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ (MYTS); giành HCV Vòng Mùa thu Kỳ thi Toán học không biên giới (MWB); HCV, hạng Prize (đạt điểm tuyệt đối cao nhất cuộc thi) Vô địch Toán cấp trung học Úc mở rộng AIMO 2018; năm lớp 9, đạt giải Nhất môn Khoa học học sinh giỏi thành phố Hà Nội và giải nhất môn Hóa học học sinh giỏi thành phố Hà Nội; đạt giải Nhì môn Hóa kỳ thi HSG cấp ĐHQG Hà Nội và giải Ba môn Hóa kỳ thi HSG quốc gia năm 2020 - 2021; giải Nhất quốc tế sáng tác nhạc Piano do Music for Young Children tổ chức lần thứ 32...

Nguyễn Nhật Linh

Nguyễn Nhật Linh (sinh năm 1999, quê Hà Tĩnh) là nữ thủ khoa của Học viện Cảnh sát nhân dân được phong hàm Trung úy vượt cấp khóa D43 và tốt nghiệp thủ khoa với điểm GPA đạt 3.76/4.0.

Là một nữ học viên trong môi trường rèn luyện nghiêm khắc, cô bạn luôn cố gắng vượt qua thử thách và đạt được nhiều thành tích như: giải Nhì Sinh viên NCKH (2018-2020), giải Nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh The Silver Tongue, giải Nhất NCKH Cảnh sát Châu Á IUCP lần thứ 6, giải Nhất cuộc thi Sinh viên viết chuyên đề khoa học...

Nữ Trung úy nhớ lại: "Mình cảm thấy vô cùng may mắn và tự hào khi có được kết quả trên. Nhớ khi đó đặt Học viện Cảnh sát ở nguyện vọng 1, đây là một lựa chọn mạo hiểm đối với mình do ở thời điểm đó, mình vừa hoàn thành kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh và chỉ có 5 tháng để ôn thi đại học. Chỉ tiêu tuyển của các trường Công an đang giảm và chỉ tiêu tuyển 10% sinh viên nữ nên tỷ lệ chọi là rất cao".

