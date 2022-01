Nam sinh Đại học Vinh là Đảng viên có nhiều thành tích trong hoạt động Đoàn - Hội

Thành tích của Nguyễn Thế Tuấn Giấy khen hướng dẫn viên thi đua năm 2018 của trung tâm võ thuật Việt Trung Hải. Chứng nhận Huấn luyện viên cao cấp của Sở văn hóa & thể thao Liên đoàn võ thuật tỉnh Nghệ An. Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong chến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2019. Giấy khen của Đoàn trường Đại học Vinh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2019. Giấy khen của Đoàn trường Đại học Vinh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Thành lập Trường Đại học Vinh (1959-2019). Chứng nhận của Hội sinh viên Trường Đại học Vinh vì đã hoàn thành xuất sắc chương trình tập huấn cán bô hội sinh viên trường năm 2019. Chứng nhận sinh viên khỏe của Hội sinh viên tỉnh Nghệ An khi tham gia cuộc thi thử thách ngày đánh bay Covid 19. Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp trường năm học “2019 - 2020”. Đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc năm học 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021. Đạt giải nhất cuộc thi Rung chuông vàng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam(22/12/1944 - 22/12/2020) năm 2020 của LCĐ TTGDQP&AN. Giấy khen của Đoàn Trường Đại học Vinh vì đã có thành tích xuất sắc trong “Tháng thanh niên” năm 2020. Giấy khen của Đoàn trường Đại học Vinh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019-2020; 2020-2021.