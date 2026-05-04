Nam sinh Hải Phòng giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

Trận tuần đầu tiên quý III Đường lên đỉnh Olympia 26 diễn ra với bốn nhà leo núi tranh tài: Lê Nguyễn Gia Khiêm (THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP Hồ Chí Minh), Trương Khánh Huy (THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Phòng), Lê Nguyễn Đăng Khoa (THPT An Lương Đông, TP Huế) và Trần Hưng Hải Anh (THPT Nam Đàn 1, Nghệ An).

Trương Khánh Huy tại trận tuần đầu tiên quý III Olympia 26

Trương Khánh Huy đang học lớp 11 chuyên Sinh, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Với cậu, Sinh học là môn học thực hành, vì vậy càng thực hành nhiều càng nắm chắc kiến thức, càng giỏi.

Phần thi Khởi động, Khánh Huy tạo được ưu thế dẫn đầu với 50 điểm. Tiếp đến Hải Anh 40 điểm, Đăng Khoa 35 điểm, Gia Khiêm 15 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 3 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Khu vực nào gồm 20 quốc gia, có diện tích đất khoảng 7 triệu km2, được ví như cầu nối giữa ba châu lục (theo SGK Địa lí 11, Kết nối tri thức với cuộc sống). Nhưng cả bốn thí sinh không giành được điểm.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Khi một vật không tự phát sáng, đồng thời hấp thụ hoàn toàn tất cả các ánh sáng đơn sắc trong vùng nhìn thấy chiếu vào nó mà không phản xạ lại tia nào, mắt ta sẽ nhìn thấy vật đó có màu gì. Khánh Huy, Đăng Khoa và Hải Anh ghi điểm với đáp án “Đen”.

Ô hình ảnh gợi ý được lật mở, Khánh Huy nhấn chuông nhanh nhất và đưa ra đáp án chướng ngại vật là “Dầu”. Điều này giúp nam sinh Hải Phòng củng cố vị trí dẫn đầu của mình với 110 điểm. Hải Anh 50 điểm, Đăng Khoa 45 điểm, Gia Khiêm 15 điểm.

Khánh Huy nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc, các thí sinh tiếp tục bám sát nhau về điểm số, tạo nên thế trận gay cấn. Qua bốn cơ hội bứt tốc, Khánh Huy tiếp tục dẫn đầu với 190 điểm, Hải Anh 110 điểm, Đăng Khoa 105 điểm, Gia Khiêm 85 điểm.

Phần thi Về đích, Khánh Huy lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu đánh mất điểm ở câu thứ hai vào tay Hải Anh, nhưng đã giành điểm ở câu cuối, để về vị trí với 190 điểm. Tiếp đó, cậu đã nỗ lực giành điểm số từ lượt chơi của thí sinh khác.

Ba thí sinh còn lại lần lượt Hải Anh, Đăng Khoa, Gia Khiêm bước vào thi, dù nỗ lực cải thiện điểm số nhưng không thành công.

Kết quả chung cuộc trận tuần 1 quý III Olympia , Trương Khánh Huy (THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Phòng) giành vòng nguyệt quế với 210 điểm.

Trần Hưng Hải Anh (THPT Nam Đàn 1, Nghệ An) về Nhì với 100 điểm. Cùng về thứ ba, Lê Nguyễn Đăng Khoa (THPT An Lương Đông, TP Huế) 65 điểm và Nguyễn Gia Khiêm (THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP Hồ Chí Minh) 60 điểm.