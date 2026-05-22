Nam sinh lái xe suốt 1.300 km đưa người lạ về quê gặp mẹ lần cuối

Theo Dahe News, tối 7/5, một nữ sinh viên năm tư tại Đại học Dân tộc Bắc Phương (ở thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ của khu tự trị Ninh Hạ, miền bắc Trung Quốc) nhận được tin mẹ ruột đột ngột qua đời.

Ngoài cú sốc mất người thân, cô gái phải đối diện với thách thức khác là làm sao để về quê nhanh nhất có thể. Do quê cô ở khu vực miền núi, ô tô được xác định là phương tiện di chuyển nhanh và thuận tiện nhất. Tuy nhiên, tình hình cấp bách, cùng với trời đã tối, việc tìm được xe ngay tức thì không phải dễ dàng.

Trong tình huống đó, bạn cùng phòng ký túc xá của cô đã liên lạc với Yu Jinhui, sinh viên ngành giáo dục thể chất, đồng thời là blogger khá nổi tiếng, nhờ giúp đỡ. Yu và ba nam sinh khác cùng điều hành tài khoản mạng xã hội @yuyuqiubite, có 730.000 người theo dõi.

Người bạn đề nghị: "Hay là cậu lái xe đưa cô ấy về đi. Cô ấy trả tiền xăng, còn các cậu cũng có thể làm một video ý nghĩa”.

Yu và nhóm bạn không cần suy nghĩ nhiều đã đồng ý ngay. Họ đến đón nữ sinh giấu tên, còn động viên khi thấy cô quá xúc động.

Yu lái xe đến đón bạn học cùng trường để đưa cô về quê.

Chuyến đi bắt đầu lúc 1h30 sáng ngày 8/5. Yu lái xe suốt quãng đường, trong khi ba người bạn liên tục trò chuyện để giúp anh tỉnh táo. Mười ba tiếng sau, họ đến nhà của nữ sinh tại ngôi làng ở Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc. Toàn bộ hành trình dài khoảng 1.300 km.

Yu cho biết dù thỉnh thoảng dừng xe nghỉ ngơi dọc đường, anh cảm thấy gần như kiệt sức trong 100 km cuối cùng. Khi đến nơi, anh liên tục nôn ói vì uống quá nhiều nước tăng lực để giữ tỉnh táo.

Dẫu vậy, Yu và các bạn không quên mua đồ cúng và thắp hương viếng mẹ nữ sinh.

Họ chỉ ở lại khoảng 2 giờ trước khi rời đi. Yu kể gia đình bạn học có mời họ ăn tối và nghỉ qua đêm, nhưng anh từ chối vì không muốn làm phiền tang quyến.

Nam blogger tính cả nhóm chi tổng cộng 5.200 nhân dân tệ (770 USD) cho chuyến đi, bao gồm tiền xăng, phí cầu đường, ăn uống, khách sạn, đồ cúng và khoản hỗ trợ 1.000 nhân dân tệ (150 USD) cho nữ sinh. Họ không nhận tiền xăng từ cô gái.

“Bốn người chúng tôi đã làm điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình. Chuyến đi rất mệt, nhưng hoàn toàn xứng đáng. Chúng tôi chỉ làm điều nằm trong khả năng của mình. Hy vọng mọi người đừng chú ý quá nhiều vào chúng tôi. Thay vào đó, hãy đối xử tử tế với nhau và lan tỏa sự ấm áp cùng tình yêu thương này”, nhóm nam sinh chia sẻ với truyền thông.

Yu cho biết thêm sau khi trở lại trường vào tối 10/5, cả nhóm lập tức bận rộn chuẩn bị luận văn vì hạn nộp đã cận kề.

Yu (tóc xoăn) và nhóm bạn muốn lan tỏa sự tử tế sau khi giúp đỡ cô gái xa lạ.