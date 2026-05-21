Người đàn ông mất một tay, một chân thi thể hình

Ngày 10/5, tại Giải vô địch thể hình lần thứ 20 tổ chức ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Liu Xinju xuất hiện trong tiếng vỗ tay của khán giả. Anh chỉ còn tay trái và chân trái nhưng vẫn tự tin trình diễn hình thể trong hạng mục dành cho vận động viên dưới 65 kg.

Vận động viên khuyết tật Liu Xinju. Ảnh: Douyin

Những video ghi lại phần thi của Liu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người gọi anh là "người truyền cảm hứng". "Anh ấy là một siêu nhân, xứng đáng nhận được sự tôn trọng của tất cả chúng ta", một người viết. Người khác bình luận: "So với những gì anh đã trải qua, khó khăn của tôi thật nhỏ bé".

Theo China Youth Daily, Liu từng mất cánh tay phải và chân phải trong một vụ tai nạn giao thông 10 năm trước. Sau biến cố, cuộc sống của anh rơi vào giai đoạn u tối. Liu gần như chỉ nằm trên giường, dùng điện thoại qua ngày. Việc nhìn màn hình quá nhiều cũng khiến thị lực của anh suy giảm nghiêm trọng.

Gia đình sau đó tìm cách kéo anh ra khỏi trạng thái buông xuôi. Liu nhớ lại, có lúc người thân đã dùng những lời rất nặng nề để đánh thức anh: "Mày vô dụng lắm". Câu nói ấy khiến anh đau nhưng cũng trở thành cú hích để anh thay đổi.

Đam mê thể hình đã giúp Liu vượt qua giai đoạn u tối. Ảnh: Douyin

Từng là người chơi thể thao, Liu quyết định quay lại với việc tập luyện. Anh bắt đầu rèn cơ thể bằng phần còn lại của mình, từng chút một. Với Liu, tai nạn lấy đi một phần thân thể nhưng không thể lấy đi ý chí sống.

"Tôi bị khuyết tật. Nhưng miễn là trái tim tôi không bị tổn thương, tôi sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc", anh nói.

Tại cuộc thi thể hình ở Tế Nam, Liu không đặt nặng thành tích. Anh cho biết trong hạng mục của mình có hai nhà vô địch cấp tỉnh của Sơn Đông và cảm thấy vinh dự khi được đứng chung sân khấu với họ.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, Liu nói điều anh mong muốn nhất là có thể làm điều gì đó để đền đáp phòng tập đã cho phép anh tập luyện miễn phí.