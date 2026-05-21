Kẻ thù âm thầm bào mòn đời sống tình dục vợ chồng

Theo TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health chia sẻ trên VnExpress, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại có thể làm ức chế melatonin – hormone giúp cơ thể đi vào giấc ngủ tự nhiên. Khi ngủ muộn và ngủ không sâu, cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến testosterone ở nam giới và sự cân bằng nội tiết ở phụ nữ.

Nhiều nghiên cứu cho thấy chỉ cần ngủ dưới 5 giờ mỗi đêm trong khoảng một tuần, testosterone ở nam giới có thể giảm đáng kể. Đây là hormone đóng vai trò quan trọng với ham muốn tình dục, khả năng cương cứng, sức bền và tâm trạng. Khi hormone suy giảm, nam giới dễ rơi vào tình trạng “có cũng được, không có cũng xong”, trong khi phụ nữ lại thường xuyên mệt mỏi, mất hứng thú gần gũi.

Điều đáng nói là tác động của điện thoại không chỉ nằm ở chuyện thiếu ngủ.

Khi vợ chồng nằm cạnh nhau nhưng không còn kết nối

Nhiều cặp đôi hiện nay có một “nghi thức” quen thuộc trước giờ ngủ: mỗi người cầm một chiếc điện thoại, người xem TikTok, người lướt Facebook, người trả lời công việc, gần như không trò chuyện với nhau. Những cái ôm, vuốt ve hay vài phút tâm sự trước khi ngủ dần biến mất.

Các chuyên gia tâm lý gọi hiện tượng này là “phubbing” – tức phớt lờ người bên cạnh để chú ý vào điện thoại. Về lâu dài, điều này tạo ra cảm giác bị bỏ rơi trong hôn nhân.

Ham muốn tình dục vốn không tự nhiên xuất hiện như bật công tắc. Nó được nuôi dưỡng từ những tương tác rất nhỏ: ánh mắt, cái chạm tay, những câu hỏi han, cảm giác được quan tâm và lắng nghe. Khi toàn bộ năng lượng cảm xúc bị hút vào màn hình điện thoại, sự thân mật giữa hai người cũng dần cạn kiệt.

Nhiều người không nhận ra rằng, việc nằm cạnh nhau nhưng ai cũng chăm chú vào điện thoại khiến não bộ quen với các kích thích nhanh, ngắn và liên tục từ video, tin nhắn, thông báo hay lượt “thả tim”. Theo thời gian, não trở nên “chai lì” với những cảm xúc chậm rãi, sâu sắc trong đời thực, bao gồm cả sự gần gũi vợ chồng.

Điện thoại trong phòng ngủ còn gây nhiều hệ lụy sức khỏe

Không chỉ làm giảm ham muốn tình dục, việc sử dụng điện thoại trước giờ ngủ còn kéo theo hàng loạt vấn đề khác như:

Rối loạn giấc ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu; Tăng căng thẳng và lo âu; Giảm tập trung, giảm năng lượng ban ngày; Tăng nguy cơ béo phì do thức khuya ăn đêm; Làm nặng thêm tình trạng rối loạn cương ở nam giới; Khiến vợ chồng dễ cáu gắt, xung đột vì thiếu giao tiếp.

Đặc biệt, với những người đã bước vào độ tuổi trung niên, áp lực công việc và cuộc sống vốn đã khiến cơ thể mệt mỏi. Nếu đêm nào cũng thức đến 1-2 giờ sáng để lướt điện thoại, chức năng sinh lý rất dễ đi xuống.

Nhiều nam giới tưởng mình “yếu sinh lý” nên âm thầm tìm thuốc tăng cường, nhưng thực tế nguyên nhân lại nằm ở lối sống kéo dài thiếu lành mạnh.

Làm sao để điện thoại không phá hỏng chuyện vợ chồng?

Các chuyên gia cho rằng không cần “cai” điện thoại hoàn toàn, nhưng cần thiết lập ranh giới rõ ràng, nhất là vào buổi tối.

Một số thói quen đơn giản nhưng rất hiệu quả gồm:

Ngưng dùng điện thoại ít nhất 30-60 phút trước khi ngủ.

Không mang laptop, điện thoại lên giường nếu không cần thiết.

Tắt thông báo mạng xã hội vào ban đêm.

Dành thời gian trò chuyện, massage hoặc ôm nhau trước khi ngủ.

Đi ngủ đúng giờ, ưu tiên giấc ngủ đủ 7-8 tiếng.

Hạn chế xem video ngắn gây kích thích não bộ liên tục.

Nhiều cặp đôi sau khi áp dụng “giờ không thiết bị” vào buổi tối đã nhận thấy sự thay đổi rõ rệt. Họ ngủ ngon hơn, ít căng thẳng hơn và cảm giác gần gũi với bạn đời cũng dần quay trở lại.

Trong hôn nhân, đôi khi điều làm nguội lạnh tình cảm không phải người thứ ba, mà là chiếc điện thoại luôn sáng màn hình giữa hai người mỗi đêm.