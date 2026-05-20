Tạt thuốc tẩy, xịt thuốc trừ sâu vào hàng xóm và trẻ nhỏ vì mâu thuẫn

Bà Ng Seoh Hui, 62 tuổi, bị tuyên phạt 14 tuần 19 ngày tù, sau khi nhận tội với 8 cáo buộc, trong đó có hành vi sử dụng chất độc hại gây thương tích và lăng mạ lực lượng chức năng, CNA và Shin Min Daily News đưa tin hôm 14/5. Ngoài ra, tòa còn xem xét thêm 13 cáo buộc liên quan vụ việc.

Mâu thuẫn bắt đầu từ tháng 5/2022 khi gia đình nạn nhân mua hai chiếc xe đạp và để tại khu vực sảnh thang máy - nơi nhiều cư dân khác cũng để xe và chậu cây. Sau đó, hội đồng quản lý khu dân cư nhận được khiếu nại.

Không lâu sau, nạn nhân phát hiện cây cảnh trước cửa nhà bị đổ thuốc tẩy và nghi ngờ gia đình bà Ng đứng sau vụ việc. Từ đây, xung đột giữa hai bên ngày càng căng thẳng.

Theo hồ sơ tòa án, bà Ng nhiều lần chửi bới hàng xóm, đổ chất lỏng lạ lên camera trước cửa căn hộ và tiếp tục tranh cãi về việc để xe đạp ngoài hành lang.

Bà Ng Seoh Hui xịt thuốc trừ sâu vào hàng xóm. Ảnh chụp màn hình

Đến tháng 7/2025, mâu thuẫn leo thang khi bà Ng bị cho là đổ cà ri gần khu đổ rác, khiến kiến xuất hiện dày đặc trước cửa nhà hàng xóm. Sau đó, gia đình nạn nhân chuyển xe đạp ra khu vực sảnh thang máy nhưng bà Ng tiếp tục khiếu nại lên ban quản lý yêu cầu dời xe.

Ngày 17/7/2025, nạn nhân ngửi thấy mùi thuốc tẩy nồng nặc từ bên ngoài căn hộ và phát hiện hành lang bị đổ đầy chất tẩy trắng. Camera an ninh ghi lại cảnh bà Ng thực hiện hành vi này liên tiếp trong nhiều ngày.

Khi cảnh sát tới làm việc, bà Ng thừa nhận hành động và nói: "Chính quyền không giải quyết nên tôi tự xử". Bà còn tuyên bố sẽ tiếp tục tạt thuốc tẩy cho tới khi hàng xóm dời xe đạp.

Trong lúc bị bắt, người phụ nữ này bị cáo buộc đá hai lần vào một sĩ quan cảnh sát và liên tục la hét xúc phạm lực lượng chức năng.

Dù được tại ngoại, bà Ng vẫn tiếp tục gây hấn. Ngày 24/2/2026, bà bị cáo buộc xịt thuốc trừ sâu vào người hàng xóm cùng con gái 9 tuổi khi hai mẹ con đi về nhà. Hai ngày sau, sự việc lặp lại. Khi người mẹ yêu cầu dừng lại, bà Ng bước ra khỏi nhà và tiếp tục xịt thuốc. Chồng nạn nhân sau đó gọi cảnh sát can thiệp.

Nạn nhân và con gái được đưa đi cấp cứu, được chẩn đoán phơi nhiễm thuốc trừ sâu mức độ nhẹ.

Theo CNA, luật sư bào chữa cho biết bà Ng mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng và tỏ ra hối hận sau khi bị bắt. Tuy nhiên, thẩm phán nhận định bị cáo vẫn tiếp tục phạm tội ngay cả khi đang được tại ngoại, gây hoảng sợ cho gia đình hàng xóm, đặc biệt là trẻ nhỏ. "Có nhiều cách để giải quyết tranh chấp, nhưng tự ý hành xử không phải một trong số đó", thẩm phán nói khi tuyên án.