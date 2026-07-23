Muốn kết hôn nhưng sợ phải gánh nợ nhà chồng

Tôi 25 tuổi, sang Mỹ du học gần bốn năm, còn bạn trai hơn tôi ba tuổi, theo gia đình sang đây từ nhỏ và đã định cư lâu dài. Ban đầu, kế hoạch của tôi là học xong, làm việc vài năm để lấy kinh nghiệm rồi trở về Việt Nam vì bố mẹ và người thân đều ở quê nhà.

Khi tôi gần tốt nghiệp, bạn trai đề nghị kết hôn. Anh nói thị trường việc làm tại Mỹ đang cạnh tranh, nhất là với du học sinh, nên nếu kết hôn, tôi sẽ có thêm thời gian tìm việc. Tôi đắn đo khá lâu vì không muốn ai nghĩ mình yêu anh để có giấy tờ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với điều kiện anh phải nói chuyện rõ ràng với ba mẹ.

Không ngờ, ba mẹ anh phản đối vì sợ tôi lợi dụng con trai họ. Trước mặt tôi, cô chú vẫn vui vẻ, nhưng sau lưng lại tỏ ra nghi ngờ. Khi biết chuyện, tôi rất tổn thương và nói với bạn trai rằng không cần làm bất kỳ thủ tục nào cho mình nữa.

Bố mẹ tôi cũng không vui, đặc biệt là mẹ. Bà khuyên tôi chia tay vì cho rằng nếu gia đình anh đã có định kiến từ đầu, cuộc sống sau này sẽ khó tránh khỏi mâu thuẫn.

Tôi về Việt Nam một tháng. Trong thời gian ấy, bạn trai tiếp tục thuyết phục gia đình. Khi tôi quay lại Mỹ, ba mẹ anh thay đổi thái độ, đồng ý cho hai đứa tiến tới và cư xử với tôi cởi mở hơn. Tôi từng nghĩ mọi chuyện như vậy là đã ổn.

Tuy nhiên, gần đây bạn trai mới kể rõ về tình hình tài chính của gia đình. Ba anh làm việc không ổn định, thường xuyên nghỉ việc hoặc thất nghiệp. Mẹ anh quản lý tiền nhưng chi tiêu thiếu kiểm soát, nhiều lần thiếu hụt rồi hỏi vay con trai. Gần nhất, gia đình anh chậm hai tháng tiền trả góp ôtô, mỗi tháng khoảng 1.000 USD. Ngân hàng đã gửi cảnh báo sẽ thu hồi xe nếu tiếp tục không thanh toán. Mẹ anh liên tục hỏi vay tiền nhưng bạn trai từ chối vì không muốn ba mẹ hình thành tâm lý phụ thuộc.

Sau đó, bà lại trách anh kiếm được tiền nhưng không giúp gia đình, thậm chí cho rằng anh tiêu hết tiền cho tôi. Bạn trai nói anh rất mệt mỏi vì từ nhỏ đã phải tự lập, khi trưởng thành lại thường xuyên gánh thêm các khoản chi của ba mẹ. Anh muốn dọn ra sống riêng với tôi để tránh áp lực.

Tôi thương anh vì anh sống có trách nhiệm, luôn tử tế và chưa từng để tôi phải chịu thiệt. Tuy nhiên, bố mẹ tôi cho rằng hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người. Họ lo sau này tôi sẽ phải cùng chồng gánh những khó khăn tài chính kéo dài từ gia đình anh.

Theo mọi người, tôi nên tiếp tục tiến tới hôn nhân hay dừng lại trước khi những vấn đề của gia đình anh trở thành gánh nặng chung?