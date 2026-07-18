Sống chung với bố mẹ chồng 6 năm, tôi luôn phải xin phép khi ra ngoài

Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng đã 6 năm trong căn nhà 4 tầng. Hai ông bà đều nghỉ hưu, thường ngồi ở phòng khách tầng hai. Mỗi lần ra ngoài, tôi phải ghé qua thông báo địa điểm, thời gian đi và giờ về dự kiến.

Việc này diễn ra từ khi tôi mới về làm dâu. Ban đầu, tôi nghĩ đó là nếp sinh hoạt của gia đình nên cố thích nghi. Tuy nhiên, đến nay tôi vẫn thấy bất tiện, nhất là những lần về nhà ngoại.

Nếu bên ngoại có giỗ, liên hoan hoặc muốn tôi ở lại muộn, tôi phải gọi điện xin phép bố mẹ chồng. Hôm nào về trễ hơn dự kiến hoặc ngủ lại đến hôm sau, ông bà thường tỏ thái độ không vui.

Tôi từng nhiều lần đề nghị chồng ra ở riêng. Gia đình chồng có ba con trai, chồng tôi là anh cả, hai em vẫn đang đi học. Mẹ chồng nói nếu chúng tôi dọn ra ngoài, sau này bà sẽ không chia tài sản. Chồng vì thế thường khuyên tôi nhẫn nhịn, chờ các em trưởng thành rồi tính tiếp.

Hiện con trai tôi 5 tuổi. Bố mẹ chồng liên tục giục sinh thêm cháu, chồng cũng muốn có con thứ hai. Tôi chưa đồng ý vì điều kiện sống hiện tại chưa thay đổi. Nếu sinh thêm con, tôi lo mọi sinh hoạt sẽ càng phụ thuộc vào gia đình chồng, trong khi kế hoạch ra riêng vẫn chưa có thời hạn cụ thể.

Tôi nên tiếp tục sống chung để giữ hòa khí và chờ phần tài sản sau này, hay thuyết phục chồng ra riêng, dù có thể phải tự lo mọi thứ từ đầu?