Mua lại công ty, sa thải sếp cũ vì không được thăng chức

Chuyện về màn "trả thù ngọt ngào" được bà Julia Stewart, 70 tuổi, CEO của DineEquity - công ty thực phẩm và đồ uống trụ sở tại Pasadena, California - lần đầu hé lộ trong một chương trình podcast hồi cuối tháng 4.

Đầu những năm 2000, bà Stewart là nữ doanh nhân nổi tiếng với biệt danh "sát thủ lạnh lùng" vì tài xoay chuyển tình thế của những công ty sắp phá sản. Bà được ban lãnh đạo Applebee's mời về làm kèm lời hứa nếu giúp công ty có lợi nhuận sẽ được bổ nhiệm làm CEO.

Bà Julia Steward. Ảnh: ZUMAPRESS

Bà đã tập hợp một đội ngũ mới, dốc sức làm việc và tạo ra những kết quả phi thường. Sau ba năm, giá cổ phiếu tăng gấp đôi, bà đề nghị ban lãnh đạo thực hiện lời hứa.

"Tôi nghĩ đã đến lúc mình làm CEO", bà nói. Tuy nhiên, vị CEO kiêm chủ tịch thẳng thừng từ chối với câu trả lời "Không, không bao giờ" và không đưa ra lý do.

Thay vì phản ứng trong lúc nóng giận, bà Stewart suy nghĩ một đêm rồi nộp đơn xin nghỉ việc.

Công ty thỏa thuận, đề nghị Stewart ở lại vài tháng để chuyển giao công việc. Năm 2007, bà chuyển sang làm việc cho IHOP - một chuỗi nhà hàng phục vụ bữa sáng và các món ăn kiểu Mỹ. Nữ doanh nhân dành 5 năm vực dậy công ty vốn đang gặp khó khăn và thiếu hình ảnh thương hiệu này.

Khi IHOP lớn mạnh, bà đề xuất với hội đồng quản trị về một vụ sáp nhập để tăng trưởng và nhận thấy Applebee's là một mục tiêu thú vị.

"Dĩ nhiên, không ai đi vay 2,3 tỷ USD chỉ để trả thù", bà Stewart nói. "Nhưng chúng tôi đã vay 2,3 tỷ USD và mua lại Applebee's".

Sau khi thương vụ hoàn tất, bà gọi cho vị CEO kiêm chủ tịch của Applebee's. Nữ doanh nhân thông báo đã mua lại công ty, nói rằng "chúng ta không cần hai người lãnh đạo và ông bị sa thải".