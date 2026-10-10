54 năm hôn nhân của anh em song sinh cưới chị em sinh đôi

Tadayoshi và Takaharu, cùng 83 tuổi, lớn lên trong gia đình 8 người con. Hai anh em gắn bó từ nhỏ, học cùng trường và làm chung công ty may mặc trước khi đến Osaka lập nghiệp.

Khi về Nagoya mở xưởng may, hai anh em làm việc không ngày nghỉ suốt 4 năm để trả nợ mua đất và xây nhà. Căn nhà do họ tự thiết kế đủ chỗ cho hai gia đình, dù khi đó cả hai vẫn độc thân.

Lo ngại mâu thuẫn gia đình có thể ảnh hưởng đến công việc và tình anh em, họ quyết định chỉ kết hôn với một cặp chị em song sinh chấp nhận sống chung. Việc tìm vợ gặp khó khăn khi cặp song sinh duy nhất phản hồi từ một chương trình truyền hình đã từ chối yêu cầu sống cùng nhà. 7 cuộc mai mối tiếp theo cũng thất bại với lý do tương tự.

Cuối cùng, một người quen giới thiệu họ với cặp song sinh thứ 8 là Michiko và Kikuko, cùng ở thị trấn Ibigawa, tỉnh Gifu. Hai người phụ nữ này học cùng lớp, làm chung công ty và thường xuyên bị đồng nghiệp nhận nhầm do ngoại hình giống hệt nhau.

Theo quan niệm truyền thống, Michiko (chị) phải lập gia đình trước nên đã trải qua 30 cuộc xem mắt, trong khi Kikuko phải chờ đợi. Khi biết hai con có cơ hội kết hôn cùng lúc, cha mẹ họ lập tức đồng ý.

Sau 4 lần hẹn hò, Tadayoshi thay mặt em trai cầu hôn. Khi bốn người thảo luận việc ghép đôi, Tadayoshi đề nghị anh cả cưới chị cả, em trai cưới em gái để tránh nhầm lẫn. Ba người còn lại đồng tình.

Hai cặp tổ chức lễ cưới chung vào ngày 18/4/1972.

Từ trái qua, chị Michiko và em gái Kikuko, cùng 77 tuổi; em trai Takaharu và anh trai Tadayoshi, cùng 83 tuổi, tại nhà ở tỉnh Aichi, Nhật Bản. Ảnh: Bungeishunju

Bốn người cùng vận hành xưởng may suốt nhiều thập kỷ. Mọi bất đồng công việc đều được quyết định theo nguyên tắc đa số. Phương án có 3 phiếu bầu sẽ được thực thi, người còn lại tuân thủ và không nhắc lại chuyện cũ. Nhờ đó, gia đình không xảy ra mâu thuẫn lớn.

Trong sinh hoạt hàng ngày, họ có nhịp độ đồng nhất. Tadayoshi và Takaharu tắm cùng nhau, sau đó đến lượt Michiko và Kikuko. Quần áo được mua giống nhau. Đồ lót của hai người chồng giặt chung, ai lấy trước mặc trước. Chỉ có giày được để riêng do cách đi mòn đế khác nhau.

Họ dùng chung một điện thoại thông minh và một sổ chi tiêu. Các khoản mua sắm lớn đều được bàn bạc chung trước khi quyết định.

Về con cái, Michiko và Kikuko chủ động tránh mang thai cùng thời điểm. Mỗi cặp vợ chồng có hai con và được nuôi dưỡng như con chung. Bốn đứa trẻ xem nhau như anh em ruột. Nếu một người phụ nữ phải nằm viện, người còn lại sẽ quán xuyến nhà cửa và chăm sóc cả bốn đứa trẻ.

Hiện tại, hai con trai cả của hai gia đình xây nhà cạnh nhau. Các cháu xem hai cặp vợ chồng là ông bà chung và nhiều đứa trẻ không phân biệt được ai là bà nội của mình.

Ở tuổi ngoài 70 và 80, bốn người vẫn duy trì thói quen đi bộ và xem phim cùng nhau. Hai gia đình cũng đã chuẩn bị hai phần mộ nằm cạnh nhau. "Giữa chúng tôi không có bí mật, mọi thứ đều công khai", ông Takaharu nói.