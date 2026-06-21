Mối ghen ở trường nghề khiến cô gái thành 'nữ tử tù trẻ nhất Mỹ'

Ngày 30/9/2025, Tòa Tối cao Tennessee ấn định lịch thi hành án với Christa Gail Pike vào ngày 30/9/2026. Nếu bản án được thực hiện, Pike sẽ là phụ nữ đầu tiên bị hành quyết tại bang này trong hơn 200 năm.

Pike sinh năm 1976 tại West Virginia, lớn lên trong gia đình thiếu ổn định. Theo hồ sơ tòa, cha mẹ không chăm sóc cô thường xuyên, phần lớn tuổi thơ Pike sống cùng bà ngoại. Khi bà qua đời, cô bé 12 tuổi quay về sống với mẹ, cuộc sống bắt đầu nhiều xáo trộn.

Ở tuổi thiếu niên, Pike bỏ học phổ thông, từng vào trại giam dành cho vị thành niên vì trộm cắp. Sau đó, cô được đưa vào Job Corps, chương trình giáo dục và đào tạo nghề miễn phí của chính phủ Mỹ, tại thành phố Knoxville, bang Tennessee. Tại đây, Pike theo học để trở thành kỹ thuật viên y tế nhưng nhanh chóng bị cuốn vào các mối quan hệ tình cảm và mâu thuẫn trong khu ký túc xá.

Christa Pike trên phiên tòa xét xử tội giết Colleen Slemmer, ngày 18/3/1996. Ảnh:Knoxville News Sentinel

Pike quen Tadaryl Shipp, học viên nam kém một tuổi, đang theo học chương trình nghệ thuật ẩm thực. Shipp cũng có hoàn cảnh phức tạp, bỏ học sớm và được mẹ khuyên tham gia Job Corps để học nghề. Hai người nhanh chóng trở thành một cặp trong trung tâm. Theo hồ sơ xét xử, Pike có xu hướng kiểm soát mối quan hệ này và dễ nổi giận khi cho rằng có người khác xen vào.

Trong nhóm bạn của Pike và Shipp còn có một nữ học viên khác là Shadolla Peterson.

Quan hệ giữa Christa và Tadaryl trở nên căng thẳng khi nữ sinh tên Colleen Slemmer, 19 tuổi, đến Job Corps học công nghệ máy tính. Cô được mô tả là hòa đồng, cởi mở và nhanh chóng quen biết nhiều học viên. Sự xuất hiện của Slemmer khiến Pike khó chịu. Pike cho rằng nữ sinh này cố tiếp cận Shipp, dù Slemmer và bạn bè nhiều lần phủ nhận có quan hệ tình cảm với anh ta.

Mối nghi ngờ dần biến thành thù ghét. Pike bắt đầu nói xấu Slemmer với những người xung quanh, coi cô là tình địch và cho rằng cô muốn "cướp" bạn trai. Theo hồ sơ vụ án, Pike còn thuyết phục Shipp và Peterson rằng Slemmer cần bị trừng phạt.

Một ngày trước án mạng, Pike nói với bạn học Kim Iloilo rằng cô định giết Slemmer vì hôm đó "thấy muốn làm điều ác". Iloilo nghĩ đó chỉ là lời nói bốc đồng nên không trình báo.

Tối 12/1/1995, Pike, Shipp và Peterson dựng một cái bẫy. Nhóm này tiếp cận Slemmer, nói muốn làm hòa và rủ cô ra ngoài, kèm lời hứa sẽ cùng hút cần sa. Lời mời khiến Slemmer mất cảnh giác, bởi dù hai bên từng căng thẳng, nạn nhân không nghĩ mình bị đưa đến nơi nguy hiểm.

Cả nhóm ký tên rời ký túc xá. Slemmer đi cùng Pike, Shipp và Peterson đến khu vực vắng gần khuôn viên nông nghiệp của Đại học Tennessee. Theo cáo buộc tại tòa, khi đến nơi, Pike và Shipp tấn công nạn nhân, còn Peterson đứng cảnh giới. Slemmer tử vong tại hiện trường.

Thi thể Slemmer được một nhân viên Đại học Tennessee phát hiện hôm sau. Dù không ai trong nhóm chủ động trình báo, Pike nhanh chóng bị cảnh sát chú ý vì sau đêm xảy ra án mạng, cô khoe khoang với một số học viên Job Corps. Sổ ra vào ký túc xá cũng cho thấy 4 người rời đi cùng nhau nhưng chỉ ba người quay lại.

Ngày 14/1/1995, Pike bị thẩm vấn. Sau khi được thông báo quyền im lặng, cô thừa nhận vai trò trong vụ tấn công nhưng nói ban đầu chỉ muốn khiến Slemmer "để mình yên". Lời khai này không thuyết phục được cơ quan công tố, bởi các chứng cứ cho thấy Pike đã nuôi mối thù từ trước, từng nói về ý định gây án và tham gia dụ nạn nhân rời khỏi ký túc xá.

Trong vòng 36 giờ sau vụ án, Pike, Shipp và Peterson đều bị bắt. Tại phiên tòa năm 1996, công tố viên cho rằng Pike là người khơi mào mối thù, lôi kéo hai người còn lại và trực tiếp tham gia vụ tấn công. Họ lập luận vụ án không phải hành vi bộc phát mà có sự chuẩn bị, từ việc rủ nạn nhân ra ngoài đến chọn nơi vắng người.

Yếu tố Satan giáo và các biểu tượng huyền bí cũng được nhắc đến tại tòa. Chuyên gia William Bernet nhận định vụ án có một số chi tiết liên quan Satan giáo, song không phải một nghi lễ hiến tế đúng nghĩa. Theo ông, đây giống hành vi lệch lạc của nhóm thanh thiếu niên bị cuốn vào sự thù ghét và bạo lực hơn.

Đội bào chữa tập trung vào tuổi thơ bất ổn và tình trạng tâm thần của Pike. Tiến sĩ Eric Engum, người kiểm tra Pike, nói cô mắc rối loạn nhân cách ranh giới nghiêm trọng, có dấu hiệu phụ thuộc cần sa và trầm cảm, nhưng không có triệu chứng tổn thương não hay mất năng lực nhận thức.

Bồi thẩm đoàn kết luận Pike phạm tội giết người cấp độ một có chủ đích và âm mưu giết người cấp độ một. Ngày 30/3/1996, cô bị kết án tử hình vì tội giết người, trở thành người phụ nữ trẻ nhất bị kết án tử hình trong lịch sử Mỹ. Ngày 6/6/1996, Pike nhận thêm 25 năm tù cho tội âm mưu giết người.

Hai người còn lại trong vụ án nhận mức án khác. Shipp, khi gây án mới 17 tuổi, bị xét xử như người trưởng thành và lĩnh án tù chung thân với khả năng được xét ân xá. Peterson làm chứng cho bên công tố, nhận tội đồng phạm và bị quản chế dài hạn.

Christa Pike xem tài liệu cùng luật sư tại phiên điều trần xin hủy án tử hình vào 30/7/2007. Ảnh:Knoxville News Sentinel

Sau bản án, Pike nhiều lần kháng cáo nhưng không thành. Năm 2019, Tòa Phúc thẩm liên bang khu vực 6 tiếp tục bác đơn của Pike, cho rằng các tòa bang không sai khi giữ nguyên bản án tử hình.

Trong thời gian thụ án, Pike tiếp tục vướng rắc rối pháp lý. Năm 2004, cô bị kết tội âm mưu giết người cấp độ một liên quan vụ tấn công một nữ tù nhân khác năm 2001, khiến bản án được cộng thêm 25 năm. Năm 2012, giới chức Tennessee điều tra một âm mưu vượt ngục có liên quan đến Pike, một người đàn ông từ New Jersey và một nhân viên trại giam, nhưng Pike không bị truy tố trong vụ này.

Gần đây, luật sư của Pike tiếp tục xin chuyển án, viện dẫn việc cô phạm tội khi mới 18 tuổi, có tiền sử sang chấn, rối loạn tâm thần và trải qua thời gian dài bị giam trong điều kiện nghiêm ngặt. Tháng 1/2026, Pike nộp đơn kiện phản đối quy trình tiêm thuốc độc, cho rằng một số quy định trong quá trình hành quyết xung đột với quyền tôn giáo và quyền hiến định của mình. Nhưng đơn kiện đến nay chưa làm thay đổi lịch thi hành án ngày 30/9/2026.