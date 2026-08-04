Ái nữ đại gia Campuchia gây xôn xao sau vụ tông chết người

Tòa án Phnom Penh ngày 31/7 ra lệnh tạm giam Sam Mey Chou, 27 tuổi, để điều tra cáo buộc lái xe gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người và bỏ trốn theo Điều 85 Luật Giao thông đường bộ cùng Điều 543 Bộ luật Hình sự Campuchia. Nghi phạm được chuyển đến Nhà tù Phnom Penh trong thời gian phục vụ điều tra.

Sam Mey Chou, 27 tuổi. Ảnh: X

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 23h30 ngày 28/7 trên Quốc lộ 1003, quận Sen Sok, Phnom Penh. Chiếc AVATR 11 mang biển số VC8989 do Sam Mey Chou điều khiển va chạm với xe máy Honda Scoopy của ông Limhan, 35 tuổi, cán bộ Bộ Công trình công cộng và Giao thông vận tải Campuchia.

Cú va chạm khiến ông Limhan tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, lực lượng chức năng truy tìm nữ tài xế. Đến ngày 30/7, Sam Mey Chou đến trình diện cảnh sát.

Theo Phnompenh Post, Sam Mey Chou là con gái doanh nhân gốc Hoa mang tước hiệu Oknha Tong Hokseng. Tại Campuchia, Oknha là tước hiệu danh dự dành cho các doanh nhân có nhiều đóng góp cho đất nước và thường gắn với những người có tiềm lực tài chính lớn.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người kêu gọi cơ quan chức năng xử lý vụ án minh bạch, không để địa vị hay điều kiện kinh tế ảnh hưởng đến quá trình tố tụng.

Nữ tài xế gây tai nạn đã bị tạm giam. Ảnh: Khmer Times

Koeurn Bunny, vợ nạn nhân, cho biết gia đình tin tưởng vào hệ thống tư pháp sau khi biết nghi phạm bị tạm giam. Theo Bunny, ông Limhan là trụ cột kinh tế của gia đình, gánh vác việc chăm sóc vợ, cha mẹ và các con. Sau khi chồng qua đời, gia đình rơi vào khó khăn do cô là nội trợ. Hai bên hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận về bồi thường.

Luật sư San Sopha cho biết người lái xe bất cẩn hoặc vi phạm quy định giao thông gây chết người có thể bị phạt từ một đến ba năm tù cùng tiền phạt từ 4 triệu đến 15 triệu riel (khoảng 25-95 triệu đồng). Nếu tài xế bỏ trốn sau tai nạn hoặc có các tình tiết tăng nặng khác, mức án có thể lên tới 2-5 năm tù và tiền phạt từ 10 triệu đến 25 triệu riel (khoảng 63-158 triệu đồng).

Theo luật sư, tòa án có thể cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ nếu bị cáo thành khẩn nhận trách nhiệm, hợp tác điều tra, bày tỏ sự hối hận và bồi thường kịp thời cho gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, việc bồi thường dân sự không đồng nghĩa với việc được miễn trách nhiệm hình sự.

Trong bối cảnh vụ án thu hút sự chú ý lớn của công chúng, Bộ trưởng Tư pháp Campuchia cũng nhấn mạnh không có trường hợp nào gây chết người rồi chỉ dùng tiền bồi thường để thoát khỏi trách nhiệm hình sự.