Ảnh hiếm thời đỉnh cao nhan sắc của minh tinh Thẩm Thuý Hằng

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử VTC News, nhà báo Lê Quang Thanh Tâm cho biết trong số hàng trăm bìa báo từng đăng hình Thẩm Thúy Hằng, nhiều người đặc biệt ấn tượng với bìa tạp chí Thẩm mỹ tân tiến bộ Mới số 4 do nhà báo Tuyết Sĩ tuyển chọn và nhiếp ảnh gia Thanh Mỹ thực hiện.

Thẩm Thuý Hằng được gọi là tuyệt đỉnh giai nhân của Sài Gòn thập niên 1960 - 1970.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc nữ minh tinh nghiêng gương mặt mỉm cười, nhẹ nhàng nâng bó hoa trước nền trời xanh và hàng cây phía sau. Bố cục đơn giản nhưng giàu chất thơ tạo cảm giác như một khoảnh khắc đời thường hơn là buổi chụp ảnh dàn dựng.

“Đây là kiểu chụp không hề dễ, bởi chỉ cần gương mặt không thật sự hài hòa thì mọi khuyết điểm sẽ hiện rõ. Thế nhưng với Thẩm Thúy Hằng, sống mũi thanh tú, chiếc cằm cân đối cùng nụ cười nhẹ đã tạo nên một đường nét mềm mại và sang trọng. Vẻ đẹp ấy không cần nhìn trực diện vẫn đủ sức chinh phục người đối diện”, nhà báo Lê Quang Thanh Tâm chia sẻ.

Ông cho biết thời đó Thẩm Thúy Hằng là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất của điện ảnh miền Nam. Hình ảnh bà xuất hiện dày đặc trên các tạp chí điện ảnh, thời trang và phụ nữ. Mỗi bức ảnh mang phong cách riêng nhưng đều có nét quý phái, nền nã đã làm nên thương hiệu của một biểu tượng nhan sắc.

Vẻ đẹp của bà từng khiến bao người say đắm.

Một bức ảnh khác được nhà báo Lê Quang Thanh Tâm chia sẻ ghi lại khoảnh khắc bà hóa thân vào một vai diễn. Mái tóc vấn cao theo phong cách thịnh hành, chuỗi ngọc trai giản dị ôm sát cổ làm nổi bật gương mặt thanh tú và ánh mắt đầy biểu cảm. Gương mặt gần như không cần biểu cảm mạnh nhưng vẫn khiến người xem cảm nhận được sự suy tư, mong chờ hay nỗi niềm chất chứa bên trong.

Một tư liệu quý khác là bức ảnh lịch năm 1965 do nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu thực hiện cho phụ bản Lịch Sách bạn gái của tuần báo Phụ nữ ngày mai. Trong bức ảnh, Thẩm Thúy Hằng diện kimono lấy cảm hứng từ văn hóa Nhật Bản.

Hình ảnh của bà xuất hiện dày đặc trên các tạp chí điện ảnh, thời trang và phụ nữ.

Trong loạt ảnh còn có một khoảnh khắc đời thường hiếm gặp của nữ minh tinh trên bìa Thẩm mỹ tân tiến số Tân niên 40. Khác với những bức chân dung được dàn dựng ở studio, lần này Thẩm Thúy Hằng xuất hiện trong tà áo dài hoa màu vàng, thành kính cầm bó nhang tham dự lễ cúng khai máy đầu năm của một đoàn phim.

Thẩm Thúy Hằng sinh năm 1939 ở Hải Phòng, lớn lên ở An Giang. Năm 16 tuổi, bà tham gia cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh và giành được giải thưởng cao nhất.

Ở tuổi 18, Thẩm Thúy Hằng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp mà bộ phim đầu tay là Người đẹp Bình Dương. Vai diễn đã lập tức đưa bà lên hàng ngôi sao. Từ đó, bà liên tục được mời đóng phim và phim nào cũng thành công, cát-sê mỗi phim tới cả cân vàng.

Thẩm Thúy Hằng xuất hiện trong tà áo dài hoa màu vàng, tham dự lễ cúng khai máy của một đoàn phim.

Thẩm Thúy Hằng được gọi là tuyệt đỉnh giai nhân của Sài Gòn thập niên 1960 - 1970. Bà có nhan sắc hút hồn, vừa cổ điển vừa hiện đại, vừa kiêu sa sắc sảo vừa tự nhiên, dịu dàng. Mỗi khi ngắm lại loạt ảnh thời trẻ của Thẩm Thúy Hằng, các thế hệ nhan sắc sau này đều phải ngưỡng mộ.

Vẻ đẹp và tài năng giúp bà nhận được lời mời đóng phim của các nhà sản xuất đến từ các nền điện ảnh mạnh như Mỹ, Thái Lan, Hong Kong, Nhật Bản, Đài Loan...

Đứng trên đỉnh cao của tiền bạc và danh vọng nhưng cuộc sống riêng của Thẩm Thúy Hằng lại khá nhiều bi kịch. Bà từng bị gia đình ép lấy một người mình không yêu, để rồi cuộc hôn nhân tan vỡ và minh tinh trở thành mẹ đơn thân khi mới 24 tuổi.

Sáu năm sau, bà lên xe hoa lần thứ hai và có cuộc hôn nhân hạnh phúc với người đàn ông bà yêu thương, kính trọng. Chính vì vậy, sự ra đi của ông vào năm 2003 là mất mát to lớn đối với Thẩm Thúy Hằng.

Một trong những nỗi đau của Thẩm Thúy Hằng là hậu quả phẫu thuật thẩm mỹ khiến khuôn mặt bà biến dạng. Vốn đã kín tiếng, sự cố này khiến hoa khôi nức tiếng Sài thành, gương mặt vàng của màn bạc một thời càng lùi sâu về cuộc sống ẩn dật, tìm niềm vui với Phật pháp và làm từ thiện.

Tháng 9/2022, minh tinh Thẩm Thuý Hằng qua đời tại nhà riêng ở TP.HCM, hưởng thọ 82 tuổi.