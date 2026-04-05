Mở truyện ma gần 10 tiếng mỗi ngày để trả đũa hàng xóm

Bộ Tư pháp Trung Quốc vừa công bố kết luận về vụ việc gây tranh cãi giữa các hộ gia đình tại quận Hải Châu, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Theo hồ sơ, do có mâu thuẫn từ trước với người hàng xóm tên Xie, hai người đàn ông là Li và Liu đã lên kế hoạch trả đũa. Cả hai lắp một hệ thống loa áp sát vào bức tường ngăn cách giữa hai nhà. Hàng ngày, họ mở các bản ghi âm "tiếng vang ma quái từ vùng núi" và truyện kinh dị trong hai khung giờ: 8h45 - 12h và 15h30 - 22h.

Việc tra tấn hàng xóm này không chỉ khiến gia đình Xie bị ảnh hưởng mà cuộc sống của anh Cui - một hàng xóm sống cách đó hai tầng - bị đảo lộn. Con trai anh Cui, đang trong giai đoạn ôn thi đại học, không thể tập trung do liên tục bị ám ảnh bởi những âm thanh rùng rợn.

Điều khiến các nạn nhân bức xúc nhất là cách lách luật của Li và Liu. Khi cơ quan chức năng đến đo đạc, mức độ tiếng ồn lọt vào nhà anh Cui là 36 decibel (dB), thấp hơn nhiều so với giới hạn vi phạm tiếng ồn đô thị (60 dB vào ban ngày và 50 dB vào ban đêm). Vì âm lượng chỉ ngang một tiếng thì thầm, cảnh sát không thể xử phạt hành chính.

Một nhân viên tòa án đến điều tra vụ việc sau khi nhận được đơn khiếu nại. Ảnh: baijiahao.baidu.com

Không cam chịu, anh Cui đã nộp đơn lên Tòa án quận Hải Châu, yêu cầu áp dụng lệnh cấm khẩn cấp nhằm ngăn chặn thiệt hại tinh thần cho gia đình trước khi khởi kiện chính thức.

Sau khi xem xét tính chất vụ việc, tòa án xác định dù không vi phạm ngưỡng tiếng ồn, hành vi của Li và Liu đã vi phạm quyền được sống yên bình của người khác. Tòa ra lệnh cấm phát các đoạn ghi âm gây rối. Dưới sự giám sát của lực lượng chức năng, thiết bị loa bị tháo dỡ, các tệp âm thanh bị xóa bỏ, đồng thời Li và Liu phải ký cam kết không tái phạm.

Vụ trả đũa hàng xóm thu hút hàng triệu lượt xem khi được chia sẻ lên mạng xã hội Weibo. Nhiều người bất ngờ trước chiêu trả thù kỳ quặc và tinh vi này.

Các mâu thuẫn liên quan đến tiếng ồn là một vấn nạn dân sinh tại các đô thị Trung Quốc, nơi nhiều khu chung cư có hệ thống cách âm kém. Khi các nỗ lực hòa giải hoặc khiếu nại lên ban quản lý không mang lại hiệu quả, không ít cư dân đã chọn cách sử dụng công nghệ để "trả đũa" hàng xóm.

Trên các sàn thương mại điện tử, các thiết bị chuyên dụng để trả đũa tiếng ồn được bày bán công khai và trở thành mặt hàng hút khách. Phổ biến nhất là "Zhenlouqi" (máy rung lắc sàn hay loa chấn động áp tường), có giá khoảng vài trăm nhân dân tệ.

Khi được gắn chặt lên trần hoặc tường nhà, thiết bị này sử dụng động cơ điện để tạo ra độ rung mạnh, âm thanh tần số thấp hoặc tiếng gõ dồn dập dội thẳng sang căn hộ liền kề. Với tính năng kết nối qua ứng dụng điện thoại và hẹn giờ, nhiều người có thể dễ dàng kích hoạt màn "tra tấn" từ xa vào giữa đêm dù không có mặt ở nhà.

Việc lạm dụng những thiết bị lách luật này đã tạo ra vô số "cuộc chiến chung cư" dai dẳng, buộc lực lượng cảnh sát nhiều địa phương phải liên tục can thiệp và tịch thu máy móc.