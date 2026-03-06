Chồng tương tư cô hàng xóm, người vợ xử lý cao tay

Vợ chồng tôi cưới nhau gần 10 năm, có 2 con "đủ nếp đủ tẻ". Bảy năm trước, chúng tôi mua căn chung cư, sống thân thiết với vài gia đình cùng tầng.

Hai năm trước, một cặp vợ chồng trẻ có con gái trạc tuổi con út nhà tôi chuyển đến đối diện. Vì hợp tính nết, hai nhà nhanh chóng gắn bó, thường xuyên mở cửa cho các con qua lại chơi và tụ tập ăn uống chung mỗi dịp cuối tuần, lễ, Tết.

Một lần "say nắng" của chồng khiến lòng tôi dậy sóng. Ảnh minh họa: F.P

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi tôi nhận ra chồng có thái độ khác lạ với vợ người hàng xóm. Cô ấy kém tôi 4 tuổi, không quá nổi bật nhưng có sức hút riêng.

Khoảng nửa năm nay, anh lộ rõ sự quan tâm: đi ăn chung thì chủ động lấy bát, lau đũa, thậm chí vội vàng giúp khi cô ấy làm rơi đồ. Mỗi lần cô ấy tham gia tụ tập, chồng tôi ăn mặc đặc biệt chỉn chu; còn khi vắng cô ấy, anh lại xuề xòa như thường.

Đỉnh điểm là khi tôi thấy chồng say sưa lướt Facebook của cô ấy. Ban đầu tôi im lặng quan sát, nhưng thấy anh xem quá lâu nên hỏi. Anh viện cớ tìm ảnh con gái nhà hàng xóm cho con mình xem. Sau đó, tôi phát hiện anh kết bạn với cô ấy, nhưng không hề kết bạn với chồng cô ta.

Tôi tin chồng đã ngoại tình tư tưởng nên thấy ngổn ngang trong lòng. Nghĩ đến ánh mắt anh dành cho cô ấy giống hệt cách anh từng nhìn tôi thuở mới yêu, tôi đau đớn vô cùng. Tôi định làm ầm lên, thậm chí nghĩ đến ly hôn, nhưng nhìn 2 con, tôi tự nhủ vẫn còn cơ hội cứu vãn hôn nhân và quyết định tìm cách giữ gia đình.

Bữa ấy là sinh nhật tôi. Tôi làm một mâm cơm thịnh soạn, mời vợ chồng, con cái nhà hàng xóm sang chung vui.

Chồng tôi vẫn thế, mặc bộ quần áo đẹp, sơ vin và xịt nước hoa để tiếp đón hàng xóm.

Tôi mặc kệ, cứ làm theo kế hoạch của mình. Hôm đó dù là sinh nhật tôi nhưng tôi dồn mọi sự chú ý đến vợ chồng nhà hàng xóm. Tôi liên tục khen hai vợ chồng họ đẹp đôi, gợi ý để họ kể về những kỷ niệm lãng mạn trong lúc yêu và cưới.

May sao, vợ chồng nhà ấy cũng “phối hợp” ngoài sức tưởng tượng. Họ nhìn nhau âu yếm, say sưa kể về cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình. Tôi hơn một lần thấy được vẻ ngượng ngùng, thoáng thất vọng của chồng trong hoàn cảnh ấy.

Thi thoảng, tôi cũng xen vào đó vài kỷ niệm tình yêu của vợ chồng mình, nhấn mạnh những ưu điểm của chồng tôi và cách anh ấy nuông chiều vợ con. Vợ chồng hàng xóm xuýt xoa khen ngợi.

Cuối cùng, tôi bày tỏ rõ suy nghĩ: "Đàn ông khôn thì chung thủy, đàn ông dại mới đi ngoại tình. Vài ba cơn say nắng mà đánh đổi hạnh phúc một đời, quả thực không đáng". Cô hàng xóm gật đầu lia lịa, tỏ ý đồng tình với quan điểm này. Chồng tôi thì đỏ bừng mặt, có lẽ giây phút ấy anh cũng chột dạ.

Những ngày sau, tôi theo dõi chồng rất kỹ. Anh hủy kết bạn với cô hàng xóm, không còn những hành động đáng nghi như trước nữa. Anh cũng chu đáo, quan tâm vợ hơn. Thi thoảng còn chủ động đưa cả nhà đi ăn và cũng hạn chế tụ tập với gia đình hàng xóm.

Tôi có chút an tâm khi chồng đã trở về với tổ ấm của mình. Nhưng thú thực, lòng tôi vẫn đau lắm.

Một lần “say nắng” của chồng đã khiến tôi sống trong ngờ vực, hoài nghi. Làm sao đảm bảo được chồng tôi sẽ “một lòng một dạ” với vợ con suốt quãng đời về sau? Hôn nhân, quả thực là điều gì đó quá khó để nói trước...