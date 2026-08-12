Sự thật rợn người sau bức ảnh nữ diễn viên trốn kẻ đột nhập trên mái nhà

Tháng 9/2014, chỉ ba tuần sau khi chuyển đến ngôi nhà mới ở Venice, Los Angeles, Melora Rivera, khi đó 29 tuổi, đang ngủ thì nghe tiếng người tác động vào cửa trước. Rivera xuống kiểm tra và nhìn thấy một người đàn ông vô gia cư bỏ đi. Người này được xác định là Christian Hicks, từng có tiền án và tiền sự.

Nữ diễn viên trở lại phòng ngủ và định tiếp tục nghỉ ngơi. Khoảng 15 phút sau, Hicks quay lại và bắt đầu dùng vai liên tục đâm vào cửa. "Tôi nhìn xuống từ phòng ngủ và thấy cánh cửa rung lên sau mỗi cú đâm. Tôi đã rất sợ hãi", Rivera kể lại.

Khi một phần cánh cửa bị phá, Rivera lập tức gọi 911. Phòng ngủ của cô nằm ở tầng áp mái, với những ô cửa sổ thấp dẫn ra mái nhà. Không còn lựa chọn, Rivera mở cửa kính, đá bật tấm lưới chắn rồi bò ra ngoài. Cô tưởng mình đã thoát khỏi kẻ đột nhập.

Nhưng Hicks không dừng lại.

Rivera co ro trốn dưới mái nhà khi Hicks đang tìm cô phía trên. Ảnh: DM

Hắn đi theo lên phòng ngủ, chui qua cửa sổ và tiếp tục đuổi theo Rivera trên mái nhà. Một người đi đường chứng kiến sự việc đã báo cảnh sát, trong khi Rivera tiếp tục gọi điện cầu cứu.

Một blogger địa phương ghi lại khoảnh khắc Hicks tiến về phía Rivera. Bức ảnh người phụ nữ không mặc quần, co ro trên mái nhà trong khi kẻ đột nhập tiến đến phía sau nhanh chóng gây chấn động dư luận Mỹ.

Rivera cho biết sự việc kéo dài khoảng 30 phút. Trong thời gian chờ cảnh sát, cô vẫn kịp chụp một số hình ảnh để ghi lại những gì đang xảy ra. "Tôi cảm giác mình đang trở thành nhân vật trong một bộ phim kinh dị. Tất cả bản năng đều mách bảo tôi phải thoát khỏi đó", cô nói.

Rivera được cảnh sát dùng thang giải cứu. Ảnh: DM

Cuối cùng, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Lính cứu hỏa đưa một chiếc thang lên mái để Rivera xuống nơi an toàn, trong khi cảnh sát thuyết phục Hicks rời khỏi mái nhà và bắt giữ hắn. Dù vụ đột nhập khiến Rivera hoảng loạn, Hicks ban đầu chỉ nhận án ba năm tù theo thỏa thuận nhận tội.

Sau khi được trả tự do, Hicks tiếp tục phạm pháp. Năm 2018, hắn bị bắt với các cáo buộc đột nhập và cưỡng ép đụng chạm nhưng tiếp tục nhận thỏa thuận với công tố viên, chỉ phải ngồi tù chưa đầy một năm. Năm 2021, Hicks lại bị bắt với các cáo buộc hiếp dâm, cưỡng ép quan hệ tình dục và bắt cóc.

Sau nhiều năm tố tụng, hắn cuối cùng bị kết án 37 năm tù vào năm 2023. Theo hồ sơ, Hicks đủ điều kiện xin ân xá vào tháng 9/2043.

Cảnh sát thuyết phục Hicks đầu hàng. Ảnh: DM

Rivera, hiện làm biên kịch truyền hình, từng tham gia diễn xuất trong bộ phim Sparkle năm 2012 về Whitney Houston. Hơn một thập kỷ sau vụ việc, bức ảnh cô co ro trên mái nhà vẫn được nhắc lại như một trong những hình ảnh đáng sợ về các vụ đột nhập nhà ở Mỹ.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Rivera nói cô từng nghĩ mình có thể phải nhảy khỏi mái nhà để thoát thân. "Có sáu cảnh sát chĩa súng lên phía tôi, một trực thăng bay phía trên và rất nhiều người đứng dưới đường theo dõi. Tôi mắc kẹt trên mái nhà mà không mặc quần. Thật điên rồ", cô kể.

Rivera cho biết điều đáng sợ nhất là cảm giác tính mạng bị đe dọa trong khi có rất nhiều người đang chứng kiến. "Tôi không muốn chết trước khi bộ phim kết thúc", cô nói.

Rivera từng làm diễn viên và hiện làm biên kịch truyền hình. Ảnh: DM