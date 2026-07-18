Đoàn tụ gia đình sau 35 năm đi lạc ở chợ gần nhà

Zhong Fenglin, 37 tuổi, từng sống gần một khu chợ ở Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nơi cha mẹ buôn bán gừng và tỏi. Năm 1991, khi mới 2 tuổi, Chung theo bố đến quầy bán rau ở chợ. Do bận buôn bán và không thể trông con, ông cho con một ít tiền để tự mua đồ ăn. Trong lúc đi qua đám đông, cô bé lạc sang khu chợ bên kia đường rồi mất tích.

Một người bán quần áo phát hiện đứa trẻ đang khóc và đưa về chăm sóc. Bà cho biết khi được tìm thấy, cô bé có nhiều vết trầy xước và một vết sẹo trên mặt. Dù đã nhờ ban quản lý chợ phát thông báo tìm người thân, không ai đến nhận bé.

Hongxing News sau đó xác nhận do không tìm được gia đình của Chung, người phụ nữ đã đưa cô đến một thành phố khác để nuôi dưới một cái tên mới. Chung lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ nuôi và anh trai. Cô đã kết hôn và có một con gái 8 tuổi.

Chung đoàn tụ mẹ ruột sau 35 năm xa cách. Ảnh: Line Today

Trong nhiều năm, bố mẹ đẻ của Chung không ngừng tìm kiếm con. Em gái cô cũng đăng ký thông tin lên Baby Come Home - tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ tìm kiếm và đoàn tụ trẻ em mất tích tại Trung Quốc. Bố Chung qua đời năm 2024 mà chưa kịp thực hiện tâm nguyện gặp lại con gái. Những ngày cuối đời, ông được cho là vẫn thường hỏi con gái út rằng: "Con đã tìm thấy chị chưa?".

Những vết thương trên người khi được phát hiện từng khiến Chung tin mình bị bỏ rơi, dù hiện cô chưa rõ nguyên nhân thực sự. Có lúc, cô gần như từ bỏ hành trình tìm kiếm gia đình ruột thịt, trước khi được các tình nguyện viên động viên và thuyết phục chia sẻ câu chuyện của mình.

Ngày 12/4, Chung đăng ký thông tin trên nền tảng Baby Come Home và nhanh chóng nhận được phản hồi. Một phụ nữ nhận thấy ngoại hình của cô rất giống người chị gái thất lạc nhiều năm. Kết quả xét nghiệm ADN sau đó xác nhận họ có quan hệ huyết thống.

Ngày 7/7, Chung trở về quê nhà ở Ngọc Lâm (Quảng Tây) để đoàn tụ với gia đình. Cầm bó hoa trên tay, cô ôm chầm lấy mẹ ruột và bật khóc: "Con từng nghĩ cả đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại mẹ".

Sau cuộc đoàn tụ, Chung nói sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình ruột và thường xuyên về thăm họ.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. "Chỉ cách nhau một con phố mà suốt nhiều năm không thể tìm thấy nhau. Thật đau lòng", một người bình luận.

Một người khác đặt câu hỏi: "Không người cha có trách nhiệm nào lại để một đứa trẻ hai tuổi đi mua đồ ăn một mình. Nếu cô bé mất tích gần nhà như vậy, vì sao không ai phản hồi các thông báo tìm người ở chợ? Liệu cô ấy thực sự bị lạc hay bị cha bỏ rơi rồi sau đó ông hối hận?".

Trong khi đó, một ý kiến khác viết: "Dù chuyện gì đã xảy ra, cô ấy đã được nuôi dưỡng trong một gia đình đầy yêu thương và nay lại tìm được mẹ ruột. Đây có thể là khởi đầu cho một chương mới của cuộc đời".