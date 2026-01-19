'Em xinh' Maiquinn phủ nhận chen vào hôn nhân của Tóc Tiên - Touliver

Maiquinn cho biết cô không liên quan đến những tin đồn trên mạng xã hội, hôm 18/1. "Nếu các bạn có trí tưởng tượng phong phú thì hãy sử dụng để thử viết tiểu thuyết hoặc làm phim. Đừng dùng nó để lan truyền những câu chuyện vô căn cứ về những con người thật, những nghệ danh thật", cô cho biết.

Trên broadcast cá nhân, "Em xinh" khẳng định cô chưa có visa nên không thể đi Pháp với Touliver như thông tin đang lan truyền. Nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn khán giả dừng những bàn tán hư cấu tránh ảnh hưởng đến gia đình người khác. Phía công ty đại diện Touliver cũng phủ nhận việc hôn nhân của Tóc Tiên - Touliver tan vỡ vì có người thứ ba.

Maiquinn có phong cách cá tính.

Trước đó, mạng xã hội rộ lên thông tin Maiquinn "cặp kè" với Hoàng Touliver, giữa thời điểm Tóc Tiên và nhà sản xuất âm nhạc công bố ly hôn. Một số khán giả đồn Maiquinn và Touliver từng có chuyến đi Pháp cùng nhau hồi tháng 5/2025, một tháng trước khi Tóc Tiên bắt đầu đăng tải các status tâm trạng.

Tin đồn này khiến tên của Maiquinn thành Hot Search trên TikTok. Nhiều người hâm mộ vào trang cá nhân của Maiquinn, để lại nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những bình luận tiêu cực, nhiều khán giả, bạn bè bênh vực Maiquinn, cho rằng nhiều người có phản ứng thái quá khi chưa rõ thực hư sự việc. Một số bạn bè khác nêu bằng chứng cho thấy thời điểm tháng 5/2025, Maiquinn ở Việt Nam để tập luyện cho chương trình Em xinh say hi.

Maiquinn tên thật Nguyễn Hiền Mai, sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô là Á quân Giọng hát Việt 2017, thuộc đội của HLV Noo Phước Thịnh. Năm 2022, Maiquinn Nam tiến để phát triển sự nghiệp. Năm 2025, cô gây chú ý khi tham gia Em xinh say hi.

Ca sĩ Tóc Tiên, sinh năm 1989 và nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver, sinh năm 1987, công bố ly hôn hôm 17/1. Họ hẹn hò bốn năm, sau đó kết hôn vào năm 2020.