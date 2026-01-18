Năm Bính Ngọ 2026: Những con giáp dễ gặp biến động lớn về tiền bạc

Trước những biến động của năm Bính Ngọ 2026, các con giáp được khuyên nên giữ vững tinh thần, thận trọng trong lựa chọn để tránh rơi vào vòng xoáy rủi ro.

Khác với Tết Dương lịch diễn ra vào ngày 1/1 hằng năm, Tết Nguyên đán được tính theo âm lịch và thay đổi theo từng năm. Theo lịch vạn niên, năm Bính Ngọ sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 17/2/2026 và kết thúc vào ngày 5/2/2027.

Theo trang Hola!, chủ đề xuyên suốt của năm 2026 là sự vận động, dịch chuyển và thử thách. Đây là năm mà hầu hết mọi người đều phải đối diện với những thăng trầm theo chu kỳ tự nhiên của cuộc sống.

Lời khuyên chung được đưa ra là hãy giữ tâm thế vững vàng, hành động với ý niệm tích cực và đặc biệt cẩn trọng trong các quyết định quan trọng.

Con giáp Ngọ: Năm tuổi dễ phát sinh va chạm, cần giữ bình tĩnh

Năm nay là năm tuổi nên con giáp Ngọ dễ phát sinh rắc rối, tranh chấp hoặc xung đột ngoài ý muốn. Ảnh minh họa

Người sinh năm Ngọ bước vào năm Bính Ngọ với vận may có phần suy giảm do tác động của các dòng năng lượng thiên thể.

Đây là năm tuổi nên dễ phát sinh rắc rối, tranh chấp hoặc xung đột ngoài ý muốn. Công việc, cảm xúc và các mối quan hệ đều có nguy cơ chịu áp lực lớn nếu thiếu kiểm soát.

Lời khuyên dành cho tuổi Ngọ là không nên vội vàng đưa ra quyết định quan trọng.

Việc giữ nhịp sống chậm rãi, tránh để cảm xúc chi phối và học cách chấp nhận thăng trầm sẽ giúp bạn vượt qua năm nay nhẹ nhàng hơn.

Con giáp Tý: Nhiều biến động, tránh bốc đồng trong tiền bạc và tình cảm

Trong công việc và tài chính, tuổi Tý cần thực tế hơn, hạn chế đầu tư mạo hiểm hoặc chi tiêu theo cảm hứng. Ảnh minh họa

Năm Bính Ngọ mang đến cho người tuổi Tý nguồn năng lượng thiếu ổn định, dễ kéo theo những biến động bất ngờ.

Trong công việc và tài chính, tuổi Tý cần thực tế hơn, hạn chế đầu tư mạo hiểm hoặc chi tiêu theo cảm hứng.

Bên cạnh đó, đời sống tình cảm cũng dễ xảy ra hiểu lầm nếu hành động vội vàng.

Việc duy trì các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người khác được xem là cách cân bằng năng lượng, giúp tuổi Tý ổn định tinh thần và gặp nhiều may mắn hơn.

Con giáp Sửu: Cơ hội song hành với bất ổn, đề cao sự an toàn

Con giáp Sửu nên tránh tham lam, suy nghĩ quá nhiều hoặc đầu tư liều lĩnh. Ảnh minh họa

Năm Bính Ngọ mang đến cho người tuổi Sửu cả cơ hội lẫn thử thách, đặc biệt trong các mối quan hệ xã hội.

Bạn có thể gặp những người không thực sự thiện chí, vì vậy cần tỉnh táo và khéo léo trong giao tiếp.

Tuổi Sửu nên tránh tham lam, suy nghĩ quá nhiều hoặc đầu tư liều lĩnh.

Đây cũng không phải thời điểm lý tưởng để bắt đầu những mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro, nhất là với những người tưởng chừng đã quen biết lâu năm.

Ưu tiên sự an toàn và ổn định sẽ giúp bạn giảm thiểu rắc rối trong năm nay.

Con giáp Mão: Thăng trầm đan xen, giữ tinh thần lạc quan là chìa khóa

Năm 2026, kế hoạch cá nhân của con giáp Mão hoặc công việc có thể bị gián đoạn, kéo theo cảm giác căng thẳng và mệt mỏi. Ảnh minh họa

Tương tự tuổi Sửu, người tuổi Mão vẫn có những vận may nhất định trong năm 2026, nhưng cuộc sống nhìn chung khá khó đoán.

Kế hoạch cá nhân hoặc công việc có thể bị gián đoạn, kéo theo cảm giác căng thẳng và mệt mỏi.

Việc duy trì thói quen tập thể dục được khuyến khích nhằm giúp tuổi Mão kiểm soát stress tốt hơn.

Trong sự nghiệp và tài chính, dù có thách thức nhưng điều quan trọng là không để cảm xúc tiêu cực lấn át lý trí.

Về mặt tình cảm, đây lại là một năm tương đối thuận lợi, đặc biệt với những người đã lập gia đình khi hạnh phúc hôn nhân có xu hướng gia tăng.

Con giáp Thìn: Không quá xấu cũng chẳng quá tốt, nên ưu tiên ổn định

Năm Bính Ngọ 2026, con giáp Thìn nên tránh mạo hiểm và đặt mục tiêu ổn định lâu dài. Ảnh minh họa

Năm Bính Ngọ không mang đến cho tuổi Thìn vận may nổi bật, nhưng cũng không quá bất lợi.

Đây là giai đoạn bạn nên tập trung vào công việc hiện tại, tránh mạo hiểm và đặt mục tiêu ổn định lâu dài.

Trong các mối quan hệ, việc thấu hiểu và cư xử tử tế sẽ giúp tuổi Thìn duy trì sự hài hòa.

Chuyện tình cảm trong năm nay không thực sự khởi sắc, vì vậy thay vì tìm kiếm điều mới mẻ, hãy sống trọn vẹn với hiện tại và trân trọng những gì đang có.

Con giáp Thân: Mọi thứ ổn định, thành quả đến từ sự nỗ lực

Tuổi Thân cũng được khuyên nên tránh tính toán chi li, thay vào đó hãy coi mỗi trải nghiệm là cơ hội học hỏi và trưởng thành. Ảnh minh họa

Đối với người tuổi Thân, năm Bính Ngọ không ghi nhận biến động lớn trong sự nghiệp, mọi việc nhìn chung diễn ra ở mức ổn định.

Tuy nhiên, nếu muốn cải thiện thu nhập, bạn sẽ cần nỗ lực nhiều hơn và không nên trông chờ vào may mắn.

Tuổi Thân cũng được khuyên nên tránh tính toán chi li, thay vào đó hãy coi mỗi trải nghiệm là cơ hội học hỏi và trưởng thành.

Chuyện tình cảm có thể gặp chút trắc trở trong nửa đầu năm, nhưng từ nửa cuối năm trở đi, những cơ hội tích cực hơn sẽ dần xuất hiện nếu bạn biết cách nâng cao sức hút cá nhân.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.